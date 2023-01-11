 على خطى ترامب.. مدع مستقل للتحقيق في تعامل بايدن مع الوثائق | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 12.01.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

على خطى ترامب.. مدع مستقل للتحقيق في تعامل بايدن مع الوثائق

بعد العثور على ملفات سرية مخزنة بمرآب ومكاتب خاصة بالرئيس الأمريكي بايدن، عين وزير العدل الآن مدعيا خاصا للتحقيق فيما إذا كانت القوانين قد انتهكت. الحادث حساس بالنسبة لبايدن وأصبح مسعاه للرئاسة المقبلة يشبه مسعى ترامب.

الرئيس الأمريكي حو بايدن

الرئيس الأمريكي بايدن في موقف حساس، بعد تعيين وزير العدل مدعيا مستقلا للتحقيق في تعامل الرئيس مع وثائق حساسة.

في تحقيق ربما يلقي بظلاله على مسعى الرئيس جو بايدن المتوقع لإعادة انتخابه في عام 2024، أعلن وزير العدل الأمريكي ميريك غارلاند الخميس (12 يناير/ كانون الثاني 2023) أنّه عيّن مدّعياً عاماً مستقلاً للتحقيق فيقضية الوثائق الرسمية السرية التي عثر عليها في منزل الرئيس الديمقراطي وفي مكتب كان يستخدمه قديماً.

مختارات

وقال الوزير في تصريح مقتضب "لقد وقّعت وثيقة عُيّن بموجبها روبرت هور مدّعياً عامّاً خاصّاً" لديه "صلاحية التحقيق مع أيّ شخص أو كيان قد يكون انتهك القانون" في هذه القضية.

وروبرت هور، هو المدعي السابق في ماريلاند، ويتم أحيانا تعيين مستشارين خاصين للتحقيق في القضايا الحساسة سياسيا، ويقومون بمسؤولياتهم بدرجة من الاستقلالية عن قيادة وزارة العدل، بما في ذلك غارلاند، الذي عينه بايدن. ويوجه المستشارون الخاصون أحيانا، ولكن ليس دائما، تهما جنائية.

وجاء الإعلان بعد ساعات من كشف محامي البيت الأبيض اليوم عن أن الفريق القانوني لبايدن عثر على مجموعة ثانية من الأوراق السرية تعود إلى الفترة التي كان يشغل فيها منصب نائب الرئيس في مخزن بمنزله في ولاية ديلاوير.

وقال البيت الأبيض يوم الاثنين إنه تم العثور على وثائق سرية تعود لتلك الفترة في نوفمبر/ تشرين الثاني في مركز أبحاث بواشنطن.

الخصمان المحتملان أمام نفس المصير

وكان غارلاند قد عين في نوفمبر/ تشرين الثاني جاك سميث مستشارا خاصا للإشراف على تحقيقات وزارة العدل المتعلقة بتعامل الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب مع الوثائق السرية والجهود لإلغاء نتائج انتخابات 2020. وأعلن ترامب، الذي هزمه بايدن في عام 2020، في نوفمبر/ تشرين الثاني ترشحه للرئاسة في عام 2024.

ومن المتوقع أن يطلق بايدن (80 عاما) حملة إعادة انتخابه رسميا في الأشهر المقبلة. وربما يلقي الكشف عن هذه الوثائق بظلاله على الحملة.

صورة مجمعة لترامب وبايدن خلال فترة انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022

هل يتواجه ترامب وبايدن مجددا في انتخابات الرئاسة 2024 رغم ما تلقيه الوثائق السرية لكل منهما على فرصه.

وقال بايدن للصحفيين اليوم الخميس إنه سيتحدث عن "كل ذلك قريبا"، وذلك قبل أن يقرأ من بيان مُعد سلفا المعلومات التي ذكرها البيت الأبيض قبل ذلك بدقائق قليلة.

وقال بايدن "كما قلت في وقت سابق من هذا الأسبوع، يعرف الناس أنني آخذ الوثائق السرية والمواد السرية على محمل الجد. كما قلت إننا نتعاون بشكل كامل وشامل مع المراجعة التي تُجريها وزارة العدل".

وأضاف أن فريقه القانوني اكتشف عددا قليلا من المستندات ذات العلامات السرية في مناطق تخزين وخزائن الملفات في مكتبته الشخصية في منزله في ويلمنغتون. والمكتبة ملحقة بمرآبه الذي قال بايدن إنه مغلق.

وتعني هذه التطورات أن الخصمين المحتملين في انتخابات 2024، بايدن وترامب، يواجهان تحقيقات من مستشارين خاصين.

ص.ش/أ.ح (أ ف ب، رويترز)

وثائق ترامب".. ما المعروف عنها حتى الآن؟

مواضيع ذات صلة

10.01.2023 U.S. President Joe Biden speaks at a joint news conference with Mexican President Andres Manuel Lopez Obrador and Canadian Prime Minister Justin Trudeau, at the conclusion of the North American Leaders' Summit in Mexico City, Mexico, January 10, 2023. REUTERS/Henry Romero

بايدن ينفي علمه بوثائق سرية عُثر عليها في مكتبه السابق 11.01.2023

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنّ لا علم له بمحتوى وثائق رسمية سرّية تعود إلى الفترة التي كان يتولّى فيها منصب نائب الرئيس في عهد باراك أوباما وعُثر عليها أخيراً في مركز أبحاث بواشنطن كان أحياناً يعمل منه.

22.12.2022, USA, Washington: Joe Biden, Präsident der USA, spricht im East Room des Weißen Hauses vor den Weihnachtsfeiertagen. Foto: Patrick Semansky/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

فترة رئاسية أولى عصيبة.. هل يترشح بايدن لولاية رئاسية ثانية؟ 28.12.2022

رغم فترته الرئاسية الأولى العصيبة، إلا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد يفكر جدياً في الترشح لفترة رئاسية ثانية مع عدد من الإنجازات شهدتها نهاية العام الحالي. ويبقى موضوع تقدم بايدن في العمر هو الأكثر إثارة للجدل.

Supporters of Brazilian former President Jair Bolsonaro hold a demonstration at the Esplanada dos Ministerios in Brasilia on January 8, 2023. (Photo by EVARISTO SA / AFP)

البرازيل- أنصار بولسونارو يقتحمون مبنى الكونغرس والقصر الرئاسي والمحكمة العليا 08.01.2023

في مشهد يذكر بأنصار ترامب، اقتحم المئات من أنصار الرئيس البرازيلي السابق بولسونارو مبنى الكونغرس الوطني وكذلك القصر الرئاسي والمحكمة العليا. ورفض أنصار الرئيس المهزوم قبول فوز اليساري لولا دا سيلفا في الانتخابات.