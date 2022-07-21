على حساب النمسا.. سيدات ألمانيا إلى نصف نهائي أمم أوروبا

تأهل منتخب ألمانيا لكرة القدم للسيدات للدور نصف النهائي في بطولة أمم أوروبا المقامة حاليا في بريطانيا، عقب فوزه على منتخب النمسا 2 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس (21 يوليو/ تموز 2022) في الدور ربع النهائي من البطولة.

وسجلت لينا ماكول وأليكساندرا بوب هدفي المنتخب الألماني في الدقيقتين 25 والأخيرة من المباراة.

ورغم خسارتيه بهدفين دون رد، كان المنتخب النمساوي ندا قويا للفريق الألماني وأتيحت له عدة فرص لكنه لم ينجح في تتويجها إلى أهداف.

وتأهل المنتخب الألماني لهذا الدور بعدما تصدر المجموعة الثانية برصيد تسع نقاط، فيما صعد منتخب النمسا لهذا الدور باحتلاله المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد ست نقاط.

ويلتقي المنتخب الألماني في الدور قبل النهائي مع الفائز من المباراة التي تجمع بين المنتخبين الفرنسي والهولندي.

وكان المنتخب الإنجليزي قد قلب الطاولة على المنتخب الإسباني وفاز عليه بهدفين مقابل هدف ليكون أول المنتخبات المتأهلة للدور نصف النهائي من البطولة.

أ.ح/خ.س (د ب أ)