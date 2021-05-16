على حساب الريال وبرشلونة.. سواريس يمنح أتلتيكو لقب الدوري الإسباني

أهدى المهاجم الأوروغوياني المخضرم لويس سواريس فريقه أتلتيكو مدريد لقب بطل الدوري الإسباني في كرة القدم للمرة الأولى منذ عام 2014 والحادية عشرة في تاريخه، بتسجيله هدف الفوز على مضيفه بلد الوليد 2-1 في الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة السبت (22 مايو/ أيار 2021).

ورفع أتلتيكو رصيده إلى 86 نقطة مقابل 84 لجاره ريال مدريد، بطل الموسم الماضي والفائز على فياريال 2-1. واحتل بلد الوليد المركز 19 وهبط للدرجة الثانية.

وتخلف أتلتيكو بهدف سجله أوسكار بلانو (18)، قبل أن يدرك التعادل بواسطة الأرجنتيني أنخل كوريا (57) ويسجل له سواريس هدف الفوز في الدقيقة 67 رافعاً رصيده إلى 21 هدفاً هذا الموسم. وقال سواريز: "قدم أتلتيكو موسماً رائعاً رغم كل الصعوبات. كنا الفريق الأكثر ثباتاً في المستوى وأصبحنا الأبطال".

وكان مهاجم برشلونة السابق سواريس (33 عاماً) انتقل إلى صفوف أتلتيكو مطلع الموسم الماضي بعد رفض النادي الكاتالوني تجديد عقده.

وأقيمت المباراة خلف أبواب مغلقة مثل كل مباريات أتلتيكو هذا الموسم رغم أن عدة مئات من المشجعين ساندوا الفريق من خارج الملعب. واحتفل مئات المشجعين وسط العاصمة مدريد بعد المباراة، بينما دفعت الشرطة بالمزيد من أفرادها والطائرات المسيرة لمراقبة الموقف.

سواريز يحتفل مع زملائه في أتلتيكو بعد التسجيل في مرمى فالنسيا بالدوري الإسباني في 24 يناير 2021

وانحصر اللقب بين قطبي العاصمة الإسبانية بعد خروج برشلونة من الصراع الثلاثي في الجولة قبل الأخيرة، وكان أتلتيكو يملك مصيره بيده لأنه كان يبتعد عن منافسه المباشر بنقطتين.

واستحق أتلتيكو بقيادة مدربه الفذ الأرجنتيني دييغو سيميوني التتويج باللقب لأنه لم يتخل عن الصدارة منذ ديسمبر/ كانون الأول الفائت، حتى أنه تقدم بفارق شاسع في إحدى مراحل الدوري قبل ان يتقلص في الأسابيع الأخيرة.

أما ريال مدريد، فتخلف بدوره أمام فياريال بهدف سجله يريمي بينو (20)، قبل أن يرد بهدفين في الدقائق الأخيرة بواسطة هدافه الفرنسي كريم بنزيمة (87) والكرواتي لوكا مودريتش (90+2).

في المقابل، عاد برشلونة بالفوز من أرض التشي بهدف وحيد سجله الفرنسي أنطوان غريزمان في الدقيقة 81، علماً بأن الفريق الكاتالوني خاض المباراة من دون نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي غادر إلى بلاده في إجازة مبكرة.

ص.ش/ ي.أ (أ ف ب، رويترز)