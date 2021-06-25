على الهواء مباشرة.. مذيع يشكو من عدم حصوله على راتبه!

قد لا يكون غريباً أن يشكو المرء من تأخر راتبه، لكن الغريب هو أن يقوم بذلك مذيع تلفزيوني وعلى الهواء مباشرة! فقد قرر الصحفي كاليمينا كابيندا قطع قراءته لأخبار النشرة بمحطة "كي بي إن" التلفزيونية في زامبيا للحديث عن تأخر راتبه، وفقاً لموقع "سي إن إن" الأمريكي.

وقال كابيندا أثناء تقديمه للنشرة: "وبعيداً عن الأخبار، سيداتي وسادتي، نحن بشر. يجب أن نحصل على رواتبنا"، وأضاف مقدم النشرة: ”للأسف، في (كي بي إن) لم نحصل على رواتبنا… ويجب أن نتقاضى رواتبنا".



ولم يكتفِ كابيندا بذلك، بل نشر ذلك المقطع من نشرة الأخبار على موقع فيسبوك مصحوباً بتعليق يقول فيه: ”نعم فعلت ذلك على الهواء. ببساطة، أن يشعر أغلب الصحفيين بالخوف من الحديث علناً لا يعني أنه يتعين على الصحفيين ألا يتحدثوا علناً".

وفي بيان صحفي منشور عبر صفحة القناة على موقع فيسبوك، انتقد مدير المحطة كينيدي مامبوي حديث كابيندا، مدعياً أن الصحفي كان "مخموراً" أثناء قراءة النشرة. ولكنه في المقابل لم يتحدث عن مسألة عدم تقاضي الموظفين لرواتبهم.

وقال مامبوي إن المحطة "لديها إجراءات راسخة خاصة بالتظلم لجميع أعضاء الفريق، والتي يمكنهم من خلالها توصيل شكاويهم"، على حد تعبيره. واعتبر مامبوي أن الواقعة ”لا تمثل المحطة"، مؤكداً على نية المحطة إجراء تحقيق في الواقعة واتخاذ إجراء تأديبي "ضد أي متواطئ".

ولم يرد كابيندا مباشرة على مدير المحطة، إذ اكتفى فقط بنشر قائمة بكافة المهام التي قام بها للعمل ذلك اليوم ليؤكد أنه لم يكن لديه ما يكفي من الوقت لأي حفلة، في إشارة لاتهام مدير المحطة بأنه كان مخموراً.

د.ب./م.ع.ح./خ.س.