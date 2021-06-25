على الهواء مباشرة.. مذيع يشكو من عدم حصوله على راتبه!

قد لا يكون غريباً أن يشكو المرء من تأخر راتبه، لكن الغريب هو أن يقوم بذلك مذيع تلفزيوني وعلى الهواء مباشرة! فقد قرر الصحفي كاليمينا كابيندا قطع قراءته لأخبار النشرة بمحطة "كي بي إن" التلفزيونية في زامبيا للحديث عن تأخر راتبه، وفقاً لموقع "سي إن إن" الأمريكي.
وقال كابيندا أثناء تقديمه للنشرة: "وبعيداً عن الأخبار، سيداتي وسادتي، نحن بشر. يجب أن نحصل على رواتبنا"، وأضاف مقدم النشرة: ”للأسف، في (كي بي إن) لم نحصل على رواتبنا… ويجب أن نتقاضى رواتبنا".
ولم يكتفِ كابيندا بذلك، بل نشر ذلك المقطع من نشرة الأخبار على موقع فيسبوك مصحوباً بتعليق يقول فيه: ”نعم فعلت ذلك على الهواء. ببساطة، أن يشعر أغلب الصحفيين بالخوف من الحديث علناً لا يعني أنه يتعين على الصحفيين ألا يتحدثوا علناً".
وفي بيان صحفي منشور عبر صفحة القناة على موقع فيسبوك، انتقد مدير المحطة كينيدي مامبوي حديث كابيندا، مدعياً أن الصحفي كان "مخموراً" أثناء قراءة النشرة. ولكنه في المقابل لم يتحدث عن مسألة عدم تقاضي الموظفين لرواتبهم.
وقال مامبوي إن المحطة "لديها إجراءات راسخة خاصة بالتظلم لجميع أعضاء الفريق، والتي يمكنهم من خلالها توصيل شكاويهم"، على حد تعبيره. واعتبر مامبوي أن الواقعة ”لا تمثل المحطة"، مؤكداً على نية المحطة إجراء تحقيق في الواقعة واتخاذ إجراء تأديبي "ضد أي متواطئ".
ولم يرد كابيندا مباشرة على مدير المحطة، إذ اكتفى فقط بنشر قائمة بكافة المهام التي قام بها للعمل ذلك اليوم ليؤكد أنه لم يكن لديه ما يكفي من الوقت لأي حفلة، في إشارة لاتهام مدير المحطة بأنه كان مخموراً.
د.ب./م.ع.ح./خ.س.
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بالصور: مشاجرات ترامب مع الصحفيين
خلال مؤتمر صحفي عُقد عقب الانتخابات النصفية بأمريكا، نشب سجال حاد بين ترامب ومراسل "سي إن إن" في البيت الأبيض، جيم أكوستا، بعد أن حاول الأخير أن يحصل على جواب لسؤاله من الرئيس ترامب، فاحتج ترامب غاضباً: "يجب أن تخجل سي إن إن من نفسها لتوظيفها شخصاً مثلك. أنت شخص وقح وفظ". بعد المشاحنة، علّق البيت الأبيض تصريح أكوستا الصحفي، فيما قالت "سي إن إن" إن القرار كان عملاً انتقامياً.
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بالصور: مشاجرات ترامب مع الصحفيين
في تشرين الأول/ أكتوبر 2018 خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، وجه دونالد ترامب تعليقات مهينة لمراسلة شبكة "إيه بي سي"، سيسيليا فيغا، عندما قام ترامب باختيار فيغا لطرح سؤال، علق قائلاً: "لقد صدمت من اختياري لها". وعندما أجابت فيغا: "لا أفكر بأني كذلك"، رد ترامب عليها: "حسناً. أعرف أنك لا تفكرين على الإطلاق".
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بالصور: مشاجرات ترامب مع الصحفيين
هاجم ترامب عبر حابه في "تويتر"، الذي يتابعه أكثر من 55 مليون شخص، في يونيو/ حزيران 2017 ، ميكا بريجنسكي، مذيعة شبكة "إم إس إن بي سي" الإخبارية، بشكل شخصي، من خلال سلسلة من التغريدات المسيئة. ووصف ترامب الإعلامية بـ"ميكا المجنونة" وادعى أنها كانت "تنزف بشدة من عملية شد وجه" عندما زارت منتجعه "مار-لا-لاغو" في فلوريدا. كما وجه انتقادات لاذعة لزميلها جو سكاربورو، واصفاً إياه بـ"جو المختل".
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بالصور: مشاجرات ترامب مع الصحفيين
خلال حملة انتخابية في ولاية بنسلفانيا في شهر آذار/ مارس 2018، هاجم ترامب تشاك تود، مذيع قناة "إن بي سي"، وهو يروي واقعة قديمة لحوار دار بينهما في برنامج "واجه الصحافة" .وأشار ترامب إلى الصحفي باسم "تود النائم". ثم قام بشتمه بألفاظ بذيئة، إذ اعتاد ترامب على مهاجمة تود لسنوات طويلة، ويبدو أنه لن يتوقف بعد أن أصبح رئيساً.
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بالصور: مشاجرات ترامب مع الصحفيين
يهاجم ترامب أهدافه المفضلة "الصحفيين" عبر حسابه تويتر. ففي تموز/ يوليو 2017 نشر مقطع فيديو له وهو يضرب مصارعاً وضع شعار قناة "سي إن إن" على رأسه. وفي كانون الأول/ ديسمبر 2017 طالب ترامب بطرد صحفي يعمل لدى صحيفة "واشنطن بوست" بسبب تغريدة خاطئة. كما اتهم العديد من وسائل الإعلام بأنها تنشر" أخباراً مزيفة" وأنها "عدو الشعب". جوليا سوديلي/ ريم ضوا