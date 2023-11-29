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سياسةأوروبا

على أسس جديدة.. المفوضية الأوربية تقترح علاقات أوثق مع تركيا

٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣

في ظل المأزق الذي يخيم على العلاقات بينه وبين تركيا، اقترح الاتحاد الأوروبي تحسين الحوار والتعاون مع أنقرة استنادا الى أسس جديدة. والمفاوضات مع تركيا، البلد المرشح للانضمام الى الاتحاد الاوروبي منذ 1999، متوقفة منذ 2018.

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علما الاتحاد الأوروبي وتركيا
الاتحاد الأوروبي يقترح تحسين الحوار والتعاون مع أنقرة استنادا الى أسس جديدة.صورة من: picture alliance/dpa/M. Schrader

اقترح مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل والمفوض الأوروبي المكلف بشؤون الدول المجاورة للاتحاد أوليفر فارهيلي اليوم الأربعاء (29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023) على الدول الـ27 الأعضاء في التكتل القاري، استئناف الحوار على مستوى رفيع مع أنقرة، وتحسين التعاون في ملفات "تهم الطرفين" مثل الهجرة والطاقة والتجارة أو منح تأشيرات للمواطنين الأتراك.

وعلى صعيد التأشيرات، اقترح فارهيلي أن يتم منح الأتراك تأشيرات دخول متعددة لفترات أطول، الأمر الذي تطالب به تركيا منذ فترة طويلة. كما تم اقتراح "تحديث" اتفاق الاتحاد الجمركي بين الاتحاد وتركيا.

وبلغ التبادل التجاري بين أنقرة والاتحاد الأوروبي نحو مئتي مليار يورو، وهو معدل "قياسي" بحسب فارهيلي.

لكن المسؤولَين شددا على ضرورة أن يتم استئناف الحوار والتعاون " بشكل تدريجي" ومتكافئ"، بحيث يمكن التراجع عن خطوات معينة في أي وقت.

وعلى وقع الحرب في أوكرانيا، يرغب الاتحاد أيضا في أن يبحث مع تركيا السبيل الأفضل لمنع روسيا من الالتفاف على العقوبات التي فرضها الغربيون، بحسب المسؤولين الأوروبيين.

ورفضت تركيا إلى الآن فرض عقوبات على موسكو، علما أنها عضو في حلف شمال الأطلسي وتسيطر على مضائق البحر الأسود. وتتطلب هذه التوصيات موافقة الدول الأعضاء الـ27 قبل إمكان تنفيذها.

في غضون ذلك قالت المفوضية الأوروبية في بيان إن بنك الاستثمار الأوروبي يدعو لاستئناف العمليات عبر كل القطاعات

في تركيا. ومن المقرر أن تحشد المفوضية موارد الميزانية الأوروبية لضمان قرض جديد من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 400 مليون يورو لتركيا، وقد قررت ذلك عقب زلزالي 2023.

يشار إلى أن بنك الاستثمار الأوروبي أوقف كل العمليات في البلاد في 2019 وسط نزاع بشكل أعمال الحفر غير القانوني، وطلب المجلس الأوروبي من البنك مراجعة عملياته في تركيا، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

ويعمل بنك الاستثمار الأوروبي في البلاد منذ 1965 وقد قام بتمويل عمليات بقيمة 30 مليار يورو من حينها.

ع.ش/أ.ح (أ ف ب، د ب أ)

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