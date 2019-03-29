على أجندة قمة تونس- دعم مالي للفلسطينيين وقرار عربي بشأن الجولان

قال الأمين العام المساعد للجامعة العربية كمال حسن علي اليوم (الجمعة 29 آذار/ مارس 2019) للصحفيين قبل اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة، إنّ القادة العرب اتخذوا قرارا لدعم الاقتصاد الفلسطيني بمنح تمويلات لصندوقي القدس والأقصى بـ500 مليون دولار ودعم المؤسسة الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.

وبشأن اعتراف واشنطن بسيادة اسرائيل على الجولان أوضح الأمين العام المساعد "ستصدر القمة قرارا واضحا بشأن قضية الجولان على قاعدة من لا يملك لا يستحق. هذه أرض عربية وسورية ولن نفرط فيها".

يأتي ذلك فيما بدأ وزراء الخارجية العرب اجتماعهم للتحضير لمشاريع القرارات التي ستقدم للقادة العرب لإقرارها في القمة العربية التي تستضيفها تونس يوم الأحد المقبل.

وستكون القضية الفلسطينية على رأس أولويات أعمال القمة الثلاثين لزعماء الدول العربية إضافة الى الوضع في سوريا وليبيا واليمن والعراق وتطوير العمل العربي المشترك.

وقال إبراهيم العساف وزير خارجية السعودية في الكلمة الافتتاحية للاجتماع إن بلاده تؤكد رفضها "القاطع لاعتراف الولايات المتحدة ودول أخرى بالقدس عاصمة لإسرائيل".

من جانبه قال وزير الخارجية التونسية خميس الجهيناوي "سيظل على رأس أولوياتنا... الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وتوفير الدعم له من أجل استرجاع حقوقه وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على أرضه وعاصمتها القدس الشريف وفق القرارات الأممية ومبادرة السلام العربية ومبدأ حل الدولتين".

ودعا الى مواصلة الجهود لتحقيق التسوية الشاملة في ليبيا وإعادة الأمن والاستقرار إليها والمحافظة على استقلالها ووحدتها.

على هامش القمة، بحث وزير خارجية مصر سامح شكري مع نظيريه العراقي محمد علي الحكيم والأردني أيمن الصفدي، سبل تعزيز التعاون المشترك . جاء ذلك في بيان المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية عقب انتهاء الاجتماع الذي نشرت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه. وأشار البيان إلى أنّ الاجتماع يأتي في إطار حرص البلدان الثلاثة على دورية التنسيق والتشاور المستمر حول سُبل تعزيز التعاون والتكامل بينهم في شتى المجالات.

م.م/ع.ج.م (رويترز/ د ب أ)