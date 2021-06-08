على أبواب غينيس: سيدة من جنوب أفريقيا تلد "عشرة توائم"

وضعت سيدة من جنوب أفريقيا عشرة أطفال محطمة بذلك الرقم القياسي الذي سجل الشهر الماضي، حسب تقارير إعلامية. واعتقدت جوزيامي ثامارا سيثول، الأم لتؤامين والبالغة من العمر 37 عاماً، في البداية أنها حامل بثمانية أطفال، حسب ما نقلت صحيفة نيويورك بوست الأمريكية.
وكشف زوجها والفرحة بادية عليه أن المواليد هم سبعة ذكور وثلاث أناث جميعهم والأم بصحة جيدة وأن فترة حمل زوجته استمرت سبعة أشهر وسبعة أيام.
وقالت الزوجة أن حملها كان طبيعياً وأنها لم تتلق إي علاج للإخصاب، والذي تم ربطه بولادات أخرى نتج عنها عدة أطفال في مرة واحدة.
وفي حال تأكد الأمر، ستحطم جوزيامي ثامارا سيثول الرقم القياسي المسجل الشهر الماضي باسم المالية حليمة سيسي والتي أنجبت تسعة مواليد. وصرح متحدث باسم موسوعة غينيس للأرقام القياسية بأنهم في طور التحقق من الأمر.
وكانت حليمة سيسي قد وضعت في أيار/مايو الماضي تسعة أطفال في إحدى مصحات الدار البيضاء في المغرب. والرقم الذي حطمته حليمة يعود لسيدة أمريكية أنجبت ثمانية توائم سنة 2009 .
خ.س
-
نجوم على بوابة التوائم
2 + 2 يساوي 4
تربع جورج كلوني لأطول زمن على عرش هوليوود للعزوبية، وقد اصطادته المحامية اللبنانية البريطانية أمل كلوني ووضعته في قفص الزوجية عام 2014، وهي اليوم حامل تنتظر توأما كما أكدّ اقارب وأصدقاء البطلين ومنهم مات ديمون. في عالم النجوم تعتبر ولادة توأم حدثا صاخبا.
-
نجوم على بوابة التوائم
ماما مرة أخرى !
أعلنت مادونا في فبراير/ شباط الجاري على انستغرام عن تبنيها لبنتين توأم من ملاوي، وهي سعيدة لانضمامهنّ الى عائلتها. وسبق لنجمة البوب الأمريكية الأسطورية أن تبنت طفلين من دولة أفريقية فقيرة. إبنتها الكبرى لوردي ليون الظاهرة معها في الصورة تبلغ العشرين من عمرها اليوم.
-
نجوم على بوابة التوائم
الأميرة الصغيرة الكبيرة !
بلو آيفي البالغة من العمر 5 سنوات ما زالت أميرة على قلبي أمها بيونسي وأبيها جاي ز. لكن عليها أن تُخلي مكانا في قلبي الوالدين لطفلين آخرين سيصلان في شهر فبراير/ شباط الجاري. بيونسي أعلنت حملها عبر أنستغرام فانتشر الخبر في كل أنحاء العالم.
-
نجوم على بوابة التوائم
أطفال بالتبني وآخرون من صلب الوالدين
هذه الصورة لأنجيلينا جولي وبراد بيت التقطت في أوقات سعيدة. ومن بين أطفالهما السبعة (أحدهم لا يظهر في الصورة)، أنجبا توأما، اسمهما فيفيان ماركلاين، و نوكس ليون، ولدا في عام 2008. بعد سنوات وقع الطلاق، ونشبت معارك بين الطليقين حول حقوق حضانة الأطفال.
-
نجوم على بوابة التوائم
الثنائيات الملكية !
النجوم في عالم الملوك والأمراء يستمتعون بعالم التوائم. فولي عهد الدانمارك فريدريك وزوجته ماري، كانا قد أنجبا طفلين، ثم انضم إلى العائلة توأم من أميرة وأمير جددين عام 2011، هما فنسنت ويوزفينه ليصبحا الرابع والخامسة في سلسلة ولاية العهد للعائلة المالكة الدانماركية.
-
نجوم على بوابة التوائم
أمٌّ لأكثر من مرة
نجمة هوليوود جوليا روبرتس صار عندها سنة 2004 من زوجها توأم، هما هازل باتريشيا وبنايوس فالتر المدعو فن. وليضمنا لأطفالهما حياة طبيعية فقد حرصت جوليا وزوجها على إبقاء أولادهما بعيدا عن دائرة الضوء.
-
نجوم على بوابة التوائم
توأم بعد إنتظار طويل
في سن الثامنة والثلاثين أنجبت النجمة الممثلة والمغنية فائقة الشهرة جنيفر لوبيز توأما، ضم إيمي ماربيل التي تشبه الأم، وماكسمليان ديفيد. وفي عام 2016 بلغا التاسعة من العمر. الكاتب: زيلكة فونش/ م.م