على أبواب غينيس: سيدة من جنوب أفريقيا تلد "عشرة توائم"

وضعت سيدة من جنوب أفريقيا عشرة أطفال محطمة بذلك الرقم القياسي الذي سجل الشهر الماضي، حسب تقارير إعلامية. واعتقدت جوزيامي ثامارا سيثول، الأم لتؤامين والبالغة من العمر 37 عاماً، في البداية أنها حامل بثمانية أطفال، حسب ما نقلت صحيفة نيويورك بوست الأمريكية.

وكشف زوجها والفرحة بادية عليه أن المواليد هم سبعة ذكور وثلاث أناث جميعهم والأم بصحة جيدة وأن فترة حمل زوجته استمرت سبعة أشهر وسبعة أيام.

وقالت الزوجة أن حملها كان طبيعياً وأنها لم تتلق إي علاج للإخصاب، والذي تم ربطه بولادات أخرى نتج عنها عدة أطفال في مرة واحدة.

وفي حال تأكد الأمر، ستحطم جوزيامي ثامارا سيثول الرقم القياسي المسجل الشهر الماضي باسم المالية حليمة سيسي والتي أنجبت تسعة مواليد. وصرح متحدث باسم موسوعة غينيس للأرقام القياسية بأنهم في طور التحقق من الأمر.

وكانت حليمة سيسي قد وضعت في أيار/مايو الماضي تسعة أطفال في إحدى مصحات الدار البيضاء في المغرب. والرقم الذي حطمته حليمة يعود لسيدة أمريكية أنجبت ثمانية توائم سنة 2009 .

خ.س