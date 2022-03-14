علم روسي بألوان جديدة للروس معارضي الحرب على أوكرانيا

شولتس يتهم روسيا بمهاجمة أوكرانيا "من أجل رؤية شديدة الإمبريالية"

اتهم المستشار الألماني أولاف شولتس روسيا بأنها تهاجم أوكرانيا "من أجل رؤية شديدة الإمبريالية" و"الاستيلاء على الأرض"، مؤكدا أن كل حسابات الرئيس الروسي بوتين لم تنجح، ومعتبرا أنه كان من الصواب فرض عقوبات مؤثرة على روسيا.