علم روسي بألوان جديدة للروس معارضي الحرب على أوكرانيا

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لإبراز معارضتهم لغزو بلادهم لأوكرانيا قام عدد من النشطاء الروس بتبني علم روسي جديد، بألوان مختلفة عن العلم الأصلي، وهو علم سهل الصنع.
احتجاجات في سويسرا ضد الغزو الروسي لأوكرانيا. وفي روسيا ذاتها، أعلن معارضون اعتصاما في نحو ثلاثين مدينة روسية واحتجوا أيضا على "انهيار الاقتصاد وضد بوتين" وللإفراج عن المعارض نافالني. ليتم القبض على نحو 200 شخص.
أثارت الحرب الروسية في أوكرانيا الارتباك في صفوف اليمين المتطرف والنازيين الجدد في ألمانيا، هل ينبغي عليهم دعم الرئيس الروسي أو تأييد القوميين من اليمين المتطرف الذين يقاتلون في الجانب الأوكراني.
إعلان الرئيس قيس سعيّد حل البرلمان بعد ثمانية أشهر على تعليقه عمل المجلس وتوليه السلطة التنفيذية بالكامل، يبدو كأحدث حلقة في مسلسل الأزمة السياسية بتونس، فهل يؤشر إلى تعمّقها أم إلى مَخرج حاسم بـ"قوة الأمر الواقع"؟
اتهم المستشار الألماني أولاف شولتس روسيا بأنها تهاجم أوكرانيا "من أجل رؤية شديدة الإمبريالية" و"الاستيلاء على الأرض"، مؤكدا أن كل حسابات الرئيس الروسي بوتين لم تنجح، ومعتبرا أنه كان من الصواب فرض عقوبات مؤثرة على روسيا.
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