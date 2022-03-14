 علم روسي بألوان جديدة للروس معارضي الحرب على أوكرانيا | DW الأخبار | DW | 04.04.2022

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علم روسي بألوان جديدة للروس معارضي الحرب على أوكرانيا

لإبراز معارضتهم لغزو بلادهم لأوكرانيا قام عدد من النشطاء الروس بتبني علم روسي جديد، بألوان مختلفة عن العلم الأصلي، وهو علم سهل الصنع.

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