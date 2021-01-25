 علماء ينجحون في التواصل مع البشر أثناء النوم عبر الأحلام | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 19.02.2021

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علوم وتكنولوجيا

علماء ينجحون في التواصل مع البشر أثناء النوم عبر الأحلام

نجح مجموعة من العلماء فيما يشبه قصص أفلام الخيال العلمي، حيث استطاعوا التواصل مع مجموعة من المشاركين أثناء النوم عبر الأحلام. فما تفاصيل التجربة المثيرة؟ وما الهدف الذي يسعي العلماء لتحقيقه؟

استطاع علماء الدخول في محادثات مع البشر عبر أحلامهم وطرح مجموعة من الأسئلة عليهم أثناء نومهم (صورة رمزية)

استطاع علماء الدخول في محادثات مع البشر عبر أحلامهم وطرح مجموعة من الأسئلة عليهم أثناء نومهم (صورة رمزية)

يبدو أن العلم قريب جدا من تحقيق قصة الفيلم الأمريكي الشهير Inception، بطولة الممثل ليوناردو ديكابريو، والتي تدور أحداثه حول القدرة على دخول عقل البشر عبر أحلامهم أثناء النوم بهدف اقناعهم ببعض الأفكار أو التعرف على أسرارهم.

ويحلم حوالي 10 بالمئة من البشر أثناء نومهم لمرة واحدة على الأقل شهريا، واهتم العلماء بدراسة الأحلام منذ سبعينات القرن الماضي. ولكن ما توصل له العلماء في تلك الدراسة، المنشورة على موقع Current Biology، يعتبر تقدما كبيرا في هذا المجال.

فلأول مرة استطاع علماء الدخول في محادثات مع البشر وطرح مجموعة من الأسئلة عليهم أثناء نومهم، وفقا لموقع Science المخصص للعلوم.

حاولت أربع مجموعات مستقلة من العلماء في كل من فرنسا وألمانيا وهولندا والولايات المتحدة التواصل مع مجموعة من الأشخاص أثناء نومهم عبر أحلامهم، من خلال طرح مجموعة من الأسئلة لم يسمع تلك الأشخاص بها من قبل.

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تعلم النوم بشكل جيد

وشارك في التجربة 36 متطوعا، تلقوا تدريبا قبل إجراء التجربة للتمكن من إدراك أنهم يحلمون. فبالرغم من أن معظم البشر لا يدركون أثناء الحلم حقيقة أنهم نائمين، كما لا يمكن لمعظمهم التحكم في أحداث الأحلام، توصل العلماء إلى أن هذه القدرات يمكن العمل على تحسينها بالتدريب.

وتدرب المشاركين علي التعرف على الأحلام من خلال مجموعة مفاتيح، مثل سماع صوت محدد، حتى يدرك الحالم أن ما يراه هو حلم أثناء النوم وليس حقيقة.

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واستخدمت كل مجموعة طريقة مختلفة للتواصل مع النائم، بداية من التحدث مباشرة للنائم وصولا إلى استخدام الضوء. وكان على الحالم أن يخبر العلماء بأنه داخل الحلم سواء بتحريك عينه أو وجهه بطريقة معينة متفق عليها.

وأثناء نوم كل مشارك، راقب الباحثون نشاط المخ وحركة العين وانقباضات عضلات الوجه لديه باستخدام خوذة لعمل رسم كهربائي للدماغ.

وخلال النوم وجهة الباحثون للنائمين أسئلة بسيطة، وكان على النائمين الإجابة باستخدام الإشارات المتفق عليها في التدريب، مثل الابتسامة أو العبوس أو تحريك العين لعدد معين من المرات. 

وتمكن 6 أشخاص فقط من المشاركين في التجربة، خلال 57 جلسة نوم، من إعطاء إشارة للباحثين بأنهم يحلمون. ووجه الباحثون 158 سؤال للمشاركين أثناء النوم، لم يجاوب المشاركين على 60.8 بالمئة منها، بينما أعطوا إجابة غير واضحة على 17.7 بالمئة، أما الإجابات غير الصحيحة فكانت محدودة جدا.

ويرى الباحثون أن تلك الأرقام تثبت إنه بالرغم من صعوبة تحقيق التواصل أثناء النوم خلال الأحلام، فالفرصة موجودة حتى وإن كانت صعبة.

ويأمل الباحثون من خلال تجاربهم أن يصلوا لطريقة علاجية يمكن استخدامها في المستقبل للتعامل عبر الأحلام مع الصدمات أو الاكتئاب أو التوتر أو حتى تعلم مهارات جديدة أو الوصول لأفكار مبدعة وحلول لبعض المشاكل.

ويصف أستاذ علم الأعصاب الإدراكي بجامعة ويسكونسين الأمريكية بينجامين بايرد التجربة بأنها ”تتحدى التعريف الرئيسي للنوم"، موضحا أن التعريف التقليدي للنوم يعتبر حالة يكون فيها المخ منفصل عن العالم الخارجي وغير مدرك به.

د.ب/ع.ج.م

  • Schlaflosigkeit Kind

    الأحلام: لغز حير العلماء

    ما هو الحلم؟

    هو مجموعة من المشاهد والأحاسيس والأفكار التي تراود الإنسان في مرحلة من مراحل النوم والتي تسمى بمرحلة حركة العين السريعة، وقد شغلت دراسة الأحلام العديد من العلماء والفلاسفة ورجال الدين عبر التاريخ، ويسمى علم دراسة الأحلام :oneirology.

  • Symbolbild Gedächtnissport

    الأحلام: لغز حير العلماء

    أحلام الليل تذهب مع الصباح

    من المعروف أن الإنسان لا يتذكر أغلب أحلامه ، بل هناك من لا يتذكرها على الإطلاق، دراسة فرنسية أظهرت أن موجة في الدماغ تلعب دورا في تحديد سبب تذكر بعض الناس أحلامهم فيما ينساها آخرون، كما لاحظ المشرفون على الدراسة أن من يتذكرون أحلامهم يستيقظون مرات أكثر خلال الليل، مما يعني أنهم يستجيبون بشكل أكبر لأي مؤثرات.

  • Zwillinge Babys Symbolbild

    الأحلام: لغز حير العلماء

    الأحلام عند الرضع

    ينام الرضيع بعد الولادة حوالي 16 ساعة في المتوسط، يكون الحلم حاضرا فيها، وقد اتفق العلماء أن الحلم يبدأ عند الإنسان قبل الولادة أي وهو مايزال في بطن أمه، غير أنهم لم يعرفوا بماذا يحلم الرضيع، أحيانا يبتسم الرضيع وهو نائم وأحيانا يبدو قلقا، قد يكون الحلم عن مرحلة ما قبل الولادة أو عن أمه، لكن الأمر يبقى مجرد تخمين.

  • Sigmund Freud

    الأحلام: لغز حير العلماء

    الأحلام عند فرويد

    يعتبر زيغموند فرويد الأحلام وسيلة تلجأ إليها النفس لأشباع رغباتها ودوافعها المكبوتة التي لا يمكن أن يحققها الإنسان على أرض الواقع، وقد أصدر فرويد في هذا الباب كتابا اهتم بتفسير الأحلام.

  • Buchcover Erklärung der Träume von Ibn Sirin

    الأحلام: لغز حير العلماء

    الأحلام في التراث العربي والإسلامي

    في الثقافة العربية والإسلامية تم الاهتمام بتفسير الأحلام مثل كتاب محمد بن سيرين أو محمد بن علي محي الدين بن عربي في كتابيه "الفصوص" و"الفتوحات المكية" وكذلك "ابن خلدون " وقد سعى ابن عربي وابن خلدون إلى تفسير الأحلام وتبويبها ومعرفة أسبابها ومصادرها.

  • Symbolbild - Unter der Bettdecke

    الأحلام: لغز حير العلماء

    الأحلام الجنسية

    تظهر الأحلام الجنسية منذ سن المراهقة وهي المرحلة التي يكون فيها الجنس موضوعا يشغل بال المراهق، حيث أن هذه الأحلام تعبر عما يشعر به غالبا دون أن يدرك ذلك، فيحتفظ اللاوعي بذلك الشعور فيظهر في الأحلام ، غير أن الأحلام الجنسية لا تقتصر على سن أو جنس معين.

  • Dubai Film Festival 2005

    الأحلام: لغز حير العلماء

    الأحلام في السينما العربية

    تم تناول الأحلام كموضوع في العديد من الأفلام العربية، غير أن فيلم اللعب مع الكبار الذي مثل بطولته عادل إمام تناول الحلم بشكل أساسي، إذ يحكي الفيلم قصة شاب عاطل عن العمل تربطه صداقة بضابط شرطة، ويقوم الشاب بتنبأ الأحداث المستقبلية عن طريق الأحلام ويحكيها لصديقه الضابط.

    الكاتب: ريم نجمي


 

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