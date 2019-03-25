علماء يكشفون سر سقوط الإمبراطورية البيزنطية .. بتحليل القمامة!

في أوج ازدهار الإمبراطورية البيزنطية، شهدت منطقة شرق البحر المتوسط التابعة لها أفولاً ملفتاً، وذلك حسبما خلص إليه باحثون في علم الآثار بعد تحليل مكب نفايات أثري بالقرب من المركز الإداري في مدينة الخُلصة الحالية الواقعة في صحراء النقب.

وحسب الباحثين في جامعة حيفا، فإن النظام الحضري للتخلص من القمامة انتهى بشكل مفاجئ جداً منتصف القرن السادس الميلادي، أي بالتزامن مع العصر الجليدي الصغير أواخر العصر القديم وبداية ما يعرف بطاعون جستنيان.

وطبقاً للدراسة التي نُشرت الاثنين (25 آذار/ مارس 2019) في مجلة "بروسيدنغز" التابعة للأكاديمية الأمريكية للعلوم، كانت الإمبراطورية الرومانية مقسمة عام 395 إلى نصفين، حكمت خلالها الإمبراطورية البيزنطية، أو إمبراطورية شرق منطقة البحر المتوسط، المنطقة الشرقية للبحر المتوسط. ووصلت هذه الإمبراطورية إلى أوجها في الفترة القريبة من عام 550 م، وذلك عندما كانت تمتد إلى القسطنطينية (اسطنبول اليوم)، التي كانت عاصمة تلك الإمبراطورية، وذلك قبل أن تتقلص فيما بعد.

اكتشاف مقبرة للشعب الفلستي في عسقلان اكتشف علماء آثار مقبرة يرجع تاريخها إلى ثلاثة آلاف عام يعتقد العلماء أن أبناء الشعب الفلستي القديم المذكور في التوراة قد دفنوا فيها مع مجوهراتهم وزيوتهم العطرية

اكتشاف مقبرة للشعب الفلستي في عسقلان تحتوي المقبرة على رفات نحو 150 شخصا في العديد من غرف الدفن بعضها يضم بعض الأشياء المتطورة بشكل مذهل مقارنة بذلك الوقت. وعثر فريق البحث من كلية الآثار في جامعة هارفارد، برئاسة عالم الآثار البروفيسور لورانس ستاغر، على شفرة وراثية (دي.ان.ايه) لأجزاء من الهياكل العظمية ويأملون أن تحدد الفحوص أصول الشعب الفلستي.

اكتشاف مقبرة للشعب الفلستي في عسقلان وقال ستاغر، وهو أستاذ التنقيب في قسم لغات وحضارات الشرق الأوسط في جامعة هارفارد والذي قاد بعثة ليون ليفي الاستكشافية في عسقلان منذ عام 1985، إن الأمر قد يتطلب إعادة النظر في الاستخدام الازدرائي لكلمة فلستي التي تشير إلى شخص معاد للثقافة والفنون. وأضاف "هذا الكشف سيبدد الكثير من الغموض".

اكتشاف مقبرة للشعب الفلستي في عسقلان حفر فريق ستاغر على عمق نحو ثلاثة أمتار للكشف عن المقبرة التي وجد أن الرومان استخدموها بعد قرون كمزرعة كروم. وعمل العمال على إزالة طبقات من الغبار ليكشفوا عن هياكل عظيمة كاملة في نفس وضعها الذي تركت عليه قبل ثلاثة آلاف عام.

اكتشاف مقبرة للشعب الفلستي في عسقلان عثر في المقبرة على أوان يعتقد أن زيوتا عطرية كانت توضع فيها. وكانت بعض الهياكل العظمية ترتدي الأساور والحلقان. وعثر مع بعضها على أسلحة.

اكتشاف مقبرة للشعب الفلستي في عسقلان اكتشف خبراء الآثار كذلك قنينات يحفظ فيها رماد الجثث بعد حرقها قالوا إنها كانت نادرة وغالية الثمن في تلك الحقبة وبعض القنينات وضع فيها عظام أطفال رضع.

اكتشاف مقبرة للشعب الفلستي في عسقلان ويُعتقد أن الفلستيين هم مهاجرون من جزيرة كريت وجزر بحر إيجة اليونانية وكانوا يختلفون عن الكنعانيين سكان المنطقة القدماء. ورد ذكر الشعب الفلستي في التوراة عبر قصة المحارب الفلستي جالوت، وانتصر داود على جالوت في نزال جرى بينهما وأصبح فيما بعد ملك إسرائيل، كما ذكر موقع "شبيغل أونلاين" الألماني.

اكتشاف مقبرة للشعب الفلستي في عسقلان لم يثبت علميا أن الفلستيين هم سلف الشعب الفلسطيني الحال. وتدور أسئلة كثيرة حول أصل الفلستيين الذين كانوا يعرفون أيضا باسم "شعب البحر". فيما قال عالم الآثار دانيال ماستر، الباحث في جامعة هارفرد والمشارك في أعمال التنقيب، "ما هو أكيد أنهم وافدون على هذه المنطقة التي تسكنها شعوب سامية"، وقد كانوا يعيشون في شريط ساحلي ضيق بين غزة وما يعرف اليوم بتل أبيب، بين العامين 1200 و600 قبل الميلاد. الكاتب: زمن البدري (رويترز،ا ف ب، DW)



وهناك عدة أسباب مختلفة يناقشها العلماء ويعزون إليها تراجع الإمبراطورية، حيث مرت الإمبراطورية في منتصف القرن السادس الميلادي بما يعرف بالعصر الجليدي الصغير، وكذلك طاعون جستانيان، ثم كان التمدد الإسلامي في القرن السابع.

ودرس علماء الآثار الإسرائيليون بلدة الخلصة، التي كانت آنذاك مدينة تقع شمال غرب صحراء النقب. وكان يعيش في تلك المدينة، التي كانت تقوم على مساحة نحو 39 هكتاراً، ما يصل إلى 15 ألف نسمة، وفقاً للباحثين.

وكانت هذه المدينة تمثل مركزاً إدارياً للمناطق الخاضعة للإمبراطورية البيزنطية، حيث كانت تضم مدرسة ومسرحاً و حمامات عامة ومصانع خزف وكنائس. كما كانت تحيط بها أراض زراعية، وكان العنب أكثر ما يزرع في تلك الأراضي، التي كانت تمتلك أنظمة ري.

وأعاد الباحثون من خلال الدراسة تخيل كيفية صعود مدينة الخلصة وزوالها، وذلك اعتماداً على تحليل محتويات أربعة مكبات قمامة شمال البلدة و جنوب شرقها، وهي المكبات التي كان سكان المدينة يلقون فيها مخلفاتهم، "حيث اعتبرنا التخلص المنظم من النفايات علامة على انتظام الحياة الاجتماعية في هذا التجمع الحضري"، حسبما أوضح الباحثون.

وكان حجم هذه المكبات ملفتاً للنظر بالفعل، حيث قدر الباحثون سعتها بنحو مليون و200 ألف متر مكعب، موزعة على مساحة تزيد على 10 هكتارات. وعثر الباحثون داخل هذه المكبات على نحو 15 ألف قطعة خزف مكسورة، بعضها يعود لأباريق خزفية كانت تحوي نبيذ النقب الشهير. وأشار الباحثون إلى أن الجزء الأكبر من هذه القمامة تكدس على مدى قرنين، بدءاً من عام 550 وحتى عام 350، أي ما يعادل كمية نفايات تبلغ 6000 متر مكعب سنوياً.

وأسفر التأريخ بالكربون المشع (C14) عن أن الطبقات الأعلى لهذه القمامة تعود للقرن السادس، ما يعني - حسب العلماء - أن تخلص المدينة المنظم من القمامة انتهى آنذاك بشكل مفاجئ، "وقبل نحو قرن من الغزو الإسلامي لمناطق جنوب الشام، وبالتزامن مع سلسلة ثورات بركانية يعرف الباحثون زمن اندلاعها على وجه الدقة، وكذلك بالتزامن مع عدة مظاهر للمناخ البارد وبداية طاعون جستانيان"، حسبما أوضح الباحثون.

وتمثل فترة وصول كميات القمامة لأعلى معدلاتها ذروة النشاط العمراني في صحراء النقب، وهي الفترة التي تبعها الأفول الطويل للمدينة. ورغم أن هذا المكان ظل موجوداً حتى القرن السابع على الأقل، إلا أنه لم يكن ذا أهمية كبيرة، "حيث فقدت منطقة الخلصة بحلول أوائل المرحلة الإسلامية مكانتها كعاصمة إقليم لصالح مدينة غزة الساحلية".

وبذلك بدأت معالم أفول الإمبراطورية البيزنطية بالفعل في ذروة السلطة في القرن السادس الميلادي، "حيث كانت المجتمعات الكبيرة والمعقدة في الإمبراطورية الرومانية والبيزنطية صامدة بشكل هائل وظلت على هذا الصمود عدة قرون من المحن، من بينها الانتكاسات الواسعة أمام البربر الذين حاولوا غزو الإمبراطورية، والتوترات الاجتماعية والتضخم"، وفقاً للباحثين.

وتابع الباحثون: "ربما تراكم ضعف الإمبراطورية بسبب مزيج من عواقب التغير المناخي والأوبئة، في القرن السادس الميلادي، عندما شهدت الإمبراطورية البيزنطية عدة نجاحات عسكرية وتمدداً إقليمياً، وأدى هذا التراكم لأفول هذه الإمبراطورية".

ز.أ.ب/ ي.أ (د ب أ)