علماء يكتشفون علاقة بين الشَعر والإصابة بأمراض القلب!

أمراض القلب والأوعية الدموية تقتل أكثر من 300 ألف شخص كل عام في ألمانيا. الأسباب قد تكون مرتبطة بنمط حياة سيء، تناول طعام غير صحي، قلة ممارسة الرياضة أو التوتر الذي قد يكشف عنه شعرك، وفق نتائج دراسة حديثة

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توصل باحثون من جامعة إيراسموس في روتردام مؤخراً إلى أن وجود هرمون معين في شعر الشخص يشير إلى ما إذا كان لديه مخاطر متزايدة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وفق ما جاء في مجلة "فوكوس" الألمانية.

وهذا الهرمون، هو هرمون الكورتيزول الستيرويد، والذي يتم إطلاقه استجابة للشعور بالتوتر. وتقول الباحثة المشرفة على الدراسة، إلين فان دير فالك: "هناك أدلة كثيرة على أن التوتر المزمن يشكل عاملاً خطيراً على الصحة العامة".

هرمون التوتر

ينتمي الكورتيزول إلى نوع من الهرمونات تعرف بـ "القشرانيات السكرية".

وخلال هذه الدراسة، قام الباحثون بتحليل عينات الشعر لأكثر من 6000 رجل وامرأة وقياس مستويات الكورتيزول لديهم. ومن ثم تمت متابعة جميع المشاركين في الدراسة لمدة تتراوح بين خمس إلى سبع سنوات في المتوسط. أصيب 133من المشاركين بأمراض القلب والأوعية الدموية.

صحتك بين يديك - القلب والدورة الدموية في خطر

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين لديهم مستويات عالية من الكورتيزول على المدى الطويل كانوا أكثر عرضة بمرتين للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل السكتة الدماغية أو النوبة القلبية. كما كان الخطر أعلى ثلاث مرات بالنسبة للشباب الذين تقل أعمارهم عن 57 عاماً.

وقالت الباحثة المشرفة على الدراسة، إليزابيث فان روسوم: "نأمل أن يثبت تحليل الشعر في النهاية أنه اختبار مفيد يمكن أن يساعد الأطباء على تحديد الأفراد المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".

الحركة والأكل الصحي

وأشار الباحثون إلى أن هذه الدراسة قائمة على الملاحظات، ولا تثبت أن التوتر هو السبب الفعلي لأمراض القلب والأوعية الدموية - ولكنها تشير فقط إلى وجود صلة. وقد نشرت نتائج الدراسة في المؤتمر الأوروبي للسُمنة (ECO) لهذا العام في دبلن، أيرلندا.

لهذا ينصح بتقليل التوتر قد الإمكان، من أجل الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية. من الضروري تقليل التوتر. هذا ما أوضحه أيضاً، شتيفان فالر، المعروف أيضاً باسم "د. القلب"، في مقطع فيديو على مجلة "فوكوس" الألمانية:" تجنب التوتر الدائم و احرص بانتظام على قضاء وقت كاف في هدوء وراحة مع نفسك". وأضاف نصيحتين:"تحرك كل يوم وتناول أكل صحي".

إ.م/ أ.ح