 علماء يطورون جهازا يحول ″واي فاي″ إلى طاقة كهربائية | عالم المنوعات | DW | 29.01.2019

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منوعات

علماء يطورون جهازا يحول "واي فاي" إلى طاقة كهربائية

خبر سعيد قد يتلقاه مدمنو استعمال الهواتف حين يعلمون أن فريق بحث أمريكي تمكن من اختراع آلة "مرنة" تحول الطاقة الموجودة بـ"واي فاي" إلى طاقة كهربائية. وحسب ما أورده الباحثون إن هذه الطاقة يمكنها شحن بطاريات الهاتف.

Symbolbild WLAN Wifi Hotspot mobiles Internet (picture-alliance/Sven Simon)

تمكن علماء من اختراع جهاز يحول إشارات "واي فاي" إلى كهرباء يمكن شحن الأجهزة الكهربائية من خلاله دون الحاجة إلى بطارية، وفي مقدمتها الهاتف.

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ووفقًا لما نقلته صحيفة "دايلي ميل" فإن الباحثين أكدوا إمكانية تحويل "واي فاي" إلى مصدر للطاقة واسع الانتشار بفضل أشباه الموصلات المتطورة التي تحول الإشارة إلى تيار مباشر عملي.

وحسب ما أفاد به فريق البحث من معهد "ماساتشوستس للتكنولوجيا"، فإن الجهاز يمكنه تشغيل أجهزة إلكترونية كبيرة الحجم والأجهزة القابلة للارتداء فضلا عن الأجهزة الطبية.

وقال البروفيسور توماس بالاسيوس، المشارك في الدراسة: "لقد توصلنا إلى طريقة جديدة لتشغيل أنظمة الإلكترونيات في المستقبل، وذلك بأخذ الطاقة من "واي فاي" بطريقة يمكن دمجها بسهولة على مستوى واسع، من أجل إضفاء الذكاء على الأشياء المحيطة بنا". 

ويعمل الجهاز على تحويل الطاقة الموجودة في "واي فاي" إلى طاقة كهربائية، وهكذا يتم تزويد الأجهزة الإلكترونية لاسلكيا بالطاقة الكهربائية، حسب ما ذكرت "دايلي ميل".

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