 علماء يحذرون: ذوبان الجليد في غرينلاند خطر محدق على العالم | التغيرات المناخية | DW | 01.09.2022

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بيئة ومناخ

علماء يحذرون: ذوبان الجليد في غرينلاند خطر محدق على العالم

في دراسة جديدة، حذر علماء من أن احترار الأرض المستمر سيتسبب في تزايد معدلات ذوبان الجليد بغرينلاند، أحد أكبر المناطق المتجمدة بالعالم، ما قد يؤدي لارتفاع مستويات البحار عالمياً بشكل يمثل كارثة محققة.

الكتل الجليدية في غرينلاند

يؤكد العلماء أن ارتفاع مستوى سطح البحر بسبب الجليد الذائب سيحدث بغض النظر عن أي مسار مناخي مستقبلي متوقع على الكوكب لهذا القرن

تسبب فقدان الجليد على نطاق واسع في غرينلاند في ارتفاع مستوى سطح البحر عالمياً بمقدار قدم تقريبًا، وهو الأمر الذي كان المفترض أن يحدث في المستقبل القريب. وتشير الأبحاث الجديدة إلى أنه لا توجد طريقة لإيقاف الأمر، حتى لو توقف العالم عن إطلاق الانبعاثات المسببة لاحترار كوكب الأرض.

مختارات

في دليل جديد على عواقب التغير المناخي، رصد باحثون بحيرات ضخمة تحت الطبقة الجليدية لجزيرة غرينلاند الأمر الذي يمكن أن يتسبب في فتحات كبيرة داخل هذه الطبقة بفعل كمية الدفء الهائلة المختزنة في الماء الموجود تحت الجليد.

إذا لم تتعاف الأرض من ذوبان الغطاء الجليدي في القطبين وارتفاع منسوب البحار والآثار الأخرى السلبية للتغير المناخي، فإن النتائج ستكون كارثية بما في ذلك تعرض الكثير من الأماكن على سطح الكرة الأرضية للاختفاء. 

ووجدت الدراسة، التي نُشرت في مجلة Nature Climate Change، أن فقدان الجليد من الغطاء الجليدي في غرينلاند سيؤدي إلى ارتفاع 10 بوصات على الأقل في مستوى سطح البحر، بغض النظر عن سيناريوهات الاحترار المناخي. وهو المقدار نفسه الذي ارتفعت به مستويات البحار العالمية بالفعل خلال القرن الماضي بفعل ذوبان الجليد في كل من غرينلاند والقارة القطبية الجنوبية إضافة لتسارع الارتفاع في حرارة الأرض.

نتائج مقلقة للغاية

ولاحظ باحثون من هيئة المسح الجيولوجي بالدنمارك وغرينلاند تغيرات في حجم الصفيحة الجليدية في غرينلاند وما حولها، ورأوا أن تدفق المياه الذي نتج عن ذوبان الكتل الجليدية كان الدافع الأساسي لذلك، بحسب ما نشر موقع سي ان ان الأمريكي.

باستخدام "نظرية معتمدة"، تمكن العلماء من تحديد أن حوالي 3.3٪ من الغطاء الجليدي في غرينلاند - أي ما يعادل 110 تريليون طن من الجليد - سوف يذوب حتمًا عندما يتفاعل الغطاء الجليدي مع التغييرات المناخية التي حدثت بالفعل.

ويؤكد العلماء أن ارتفاع مستوى سطح البحر بسبب الجليد الذائب سيحدث "بغض النظر عن أي مسار مناخي مستقبلي متوقع على الكوكب لهذا القرن"، وفقًا لما ذكره المؤلف الرئيسي جيسون بوكس، وهو عالم في هيئة المسح الجيولوجي للدنمارك وغرينلاند.

وبينما لم يحدد المؤلفون جدولًا زمنيًا، إلا أنهم توقعوا في دراستهم أن التغيير في مستويات سطح البحر يمكن أن يحدث من الآن وحتى نهاية القرن، بحسب ما نقل موقع سي ان بي سي الأمريكي.

وقال بوكس ​​إن البحث كان فقط لتقدير الحد الأدنى لارتفاع مجتمل لمستوى سطح البحر نتيجة لذوبان الجليد في غرينلاند، "ومع تأكيد أن المناخ سيستمر في الاحترار، فإن مستوى سطح البحر سيزداد بكل تأكيد". 

عواقب ذوبان جليدي غير مسبوق بجبال النمسا بسبب المناخ

انهيار الحواف الجليدية

ومن الممكن أن تذوب الصفائح الجليدية الضخمة بسرعة عندما تكون درجة حرارة الهواء دافئة، لكن مياه المحيط الأكثر دفئًا تؤدي أيضًا إلى تآكل الطبقة حول الحواف الجليدية ما يتسبب في انهيارها.

تأتي هذه النتائج في أعقاب تقرير عن ارتفاع مستوى سطح البحر في عام 2022 صدر في وقت سابق من هذا العام عن الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي بالولايات المتحدة، والذي وجد أن السواحل الأمريكية يمكن أن تتوقع ارتفاعًا في مستوى سطح البحر من 10 إلى 12 بوصة في الثلاثين عامًا القادمة.

ووفقًا للتقرير، فإن هذا سيؤدي إلى حدوث فيضانات عالية المد أكثر من 10 مرات في كثير من الأحيان، والسماح للعواصف بالانتشار داخل البلاد.

ويوجد في غرينلاند ما يكفي من الجليد بحيث إذا ذاب تماماً فقد يرتفع مستوى سطح البحر بحوالي 25 قدمًا حول العالم. ويقول العلماء إن ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار 20 قدمًا فقط في جميع أنحاء العالم، سيدمر الكثير من الأراضي ويغرقها تماماً.

قال ويليام كولغان، كبير الباحثين في هيئة المسح الجيولوجي في الدنمارك وغرينلاند، إنه نظراً لأن أماكن مثل غرينلاند تفقد كتلتها الجليدية فإنها تفقد أيضًا قوة جاذبية الجليد على الماء، مما يعني أن مستوى سطح البحر فيها ينخفض ​​مع ارتفاع المستوى في مكان آخر.

وأضاف كولغان، وهو يقف عند نهر جاكوبشافن الجليدي في غرينلاند، حيث يمتلئ المضيق البحري بالقطع الجليدية: "سيكون من الصعب حقًا التكيف مع التغيير الحادث في المناخ بهذه السرعة".

وقبل أن يبدأ تغير المناخ الذي يسببه الإنسان، لم تكن درجات حرارة تقترب من 32 درجة فهرنهايت (صفر درجة مئوية) في غرينلاند. ولكن منذ الثمانينيات، ارتفعت درجة حرارة المنطقة بنحو 1.5 درجة لكل عقد - أربع مرات أسرع من الوتيرة العالمية - مما يزيد من احتمال تجاوز درجات الحرارة عتبة الانصهار.

عماد حسن

  • BG Österreich Gletschersterben (Reuters/L. Niesner)

    علماء في سباق مع ذوبان الأنهار الجليدية لمعرفة تاريخ المناخ

    خلابة ومُهددة..

    تحيط الجبال المغطاة بالثلوج "كاونرتال" في غرب النمسا. وتعتبر الأنهار الجليدية في جبال الألب حساسة بشكل خاص للغاية للتغيرات المناخية، إذ تتقلص بسرعة كبيرة بالمقارنة مع باقي الأنهار الجليدية الأخرى.

  • BG Österreich Gletschersterben (Reuters/L. Niesner)

    علماء في سباق مع ذوبان الأنهار الجليدية لمعرفة تاريخ المناخ

    زاخرة بالمعلومات..

    تعد الأنهار الجليدية بمثابة أرشيف كبير يحتوي على معلومات عن المناخ في القرون الماضية. وتعمل الباحثة أندريا فيشر (الصورة) على استكشاف هذه المعلومات مع فريقها منذ عدة سنوات.

  • BG Österreich Gletschersterben (Reuters/L. Niesner)

    علماء في سباق مع ذوبان الأنهار الجليدية لمعرفة تاريخ المناخ

    وظيفة متنقلة

    من أجل القيام بأبحاثهم، يحفر العلماء بعمق كبير في جليد الأنهار الجليدية، حيث أقام العلماء معسكرهم الأساسي هنا، وذلك رغم البرد والثلوج، كما توضح الصورة الملتقطة من على ارتفاع يبلغ حوالي 3526 متراً.

  • BG Österreich Gletschersterben (Reuters/L. Niesner)

    علماء في سباق مع ذوبان الأنهار الجليدية لمعرفة تاريخ المناخ

    نفق في الماضي

    في داخل الأنهار الجليدية، يبحث العلماء عن الجليد القديم. بيد أن العلماء فشلوا في إيجاد شيء جديد لأن هذا الجليد القديم قد ذاب بالفعل. وتقول العالمة أندريا فيشر "نحن الآن في حوالي عام 1920، في حين ضاعت البقية بالفعل. كل شيء من 1920 إلى اليوم".

  • BG Österreich Gletschersterben (Reuters/L. Niesner)

    علماء في سباق مع ذوبان الأنهار الجليدية لمعرفة تاريخ المناخ

    جليد قديم- مناخ قديم

    تعتقد العالمة فيشر أن الجليد يمكن أن يتراوح عمره بين 3000 و 5000 سنة. كما توجد معلومات مفصلة عن توزيع هطول الأمطار. ويتم ضغط الثلج هنا (الصورة)، كما أنه يمكن كذلك تحديد كمية تساقط الثلوج في كل سنة.

  • BG Österreich Gletschersterben (Reuters/L. Niesner)

    علماء في سباق مع ذوبان الأنهار الجليدية لمعرفة تاريخ المناخ

    قياس دقيق

    قام الباحثون من معهد إنسبروك الألماني بالحفر في بعض الأنهار الجليدية، بهدف الحصول على بعض العينات. فالطبقات السفلية معبأة بكثافة أكبر من الطبقات العليا، وهو ما يعني أن متراً واحداً من الجليد قد يحتوي على بيانات تخص آلاف السنين. وتقول العالمة فيشر "لكن ليس لدينا الكثير من الوقت".

  • BG Österreich Gletschersterben (Reuters/L. Niesner)

    علماء في سباق مع ذوبان الأنهار الجليدية لمعرفة تاريخ المناخ

    استعمال معدات ثقيلة

    يستخدم العالم باسكال بوهليبر من المعهد النمساوي المتخصص في أبحاث الجبال منشاراً كهربائياً، من أجل قطع عينات جليدية من نهر "شوفيلفرنر" الجليدي. ويتم نقل هذه العينات بواسطة طائرة هليكوبتر إلى المختبر.

  • BG Österreich Gletschersterben (Reuters/L. Niesner)

    علماء في سباق مع ذوبان الأنهار الجليدية لمعرفة تاريخ المناخ

    تحديد عمر الجليد

    ما هو عمر الجليد؟ يمكن الإجابة عن هذا السؤال في المختبر، وذلك باستخدام الليزر بالأشعة تحت الحمراء، حيث يستخرج العلماء الغاز من فقاعات الهواء المحبوسة في الجليد. وبناء على تركيز هذا الغاز يمكن للعلماء تحديد عمر الهواء، وبالتالي عمر الجليد.

  • BG Österreich Gletschersterben (Reuters/L. Niesner)

    علماء في سباق مع ذوبان الأنهار الجليدية لمعرفة تاريخ المناخ

    سباق مع الزمن

    في الوقت الذي تذوب فيه الأنهار الجليدية بسرعة كبيرة، لم يعد لدى الباحثين الكثير من الوقت من أجل جمع المعلومات، والتي تكتسي أهمية كبيرة للغاية بالنسبة للعلماء. إعداد: مارتن مونو/ر.م


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