علماء يتهمون الإنترنت بصرف الشباب عن ممارسة الجنس

يبدو أن عزوف الشباب عن الجنس في الولايات المتحدة آخذ في الازدياد، إذ كشفت دراسة حديثة أن عدد الشباب الأمريكيين الذين لم يمارسوا الجنس ارتفع عام 2018 إلى أعلى معدل له.
وبحسب الدراسة المنشورة في صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية فإن 23 بالمائة من الشباب من الفئة العمرية 18- 29 قالوا أنهم لم يمارسوا الجنس خلال الأشهر الـ12 السابقة. يُذكر أن عددهم في دراسة سابقة عام 2008 لم يتجاوز حاجز الـ8 بالمائة.
وتوضح الدراسة أن الشباب الذكور يشكلون النسبة الأعلى في العازفين عن ممارسة الجنس، إذ بلغت نسبة الذين لم يمارسوا الجنس لعام كامل 28 بالمائة، أي بزيادة ثلاثة أضعاف عن نسبتهم في دراسة 2008. أما بين الشابات فبلغت هذه النسبة لنفس الفئة العمرية 18- 29 نحو 18 بالمائة فقط. وبحسب مجلة "شتيرن" الألمانية فإن هذا الأمر يشكل مفاجأة، إذ كانت النسبة متشابهة بين الجنسين خلال العقود الماضية، لكن في السنوات القليلة الماضية ازدادت الهوة بين الشابات والشباب فيما يتعلق بعدد مرات ممارسة الجنس لصالح الفتيات.
لكن الحياة الجنسية للأشخاص الذين تنحصر أعمارهم بين 30 و39 عاماً، فهي أكثر إثارة، كما تكشف الدراسة الأمريكية، إذ كانت نسبة الذين لم يمارسوا الجنس لعام كامل 7 بالمائة فقط. أما الفئة العمرية 50 – 59 فقد وصل عددهم إلى 13 بالمائة.
في هذا السياق يوضح عالم النفس جان توينجي من جامعة سان دييغو للصحيفة الأمريكية أن تراجع النشاط الجنسي، وخاصة في الشباب، يرجع إلى تغييرات جوهرية في سلوك الارتباط بعلاقات. ويضيف أن "الشباب في الولايات المتحدة باتوا يستغرقون فترة أطول من السابق قبل الدخول في علاقة".
ولا يبرئ عالم النفس الأمريكي الإنترنت وثورة الاتصال الحديثة من أن تكون سبباً في ذلك. ففي عصر الإنترنت انتشرت الكثير من الأشياء التي تصرف الانتباه ببساطة عن ممارسة الجنس. ويضيف: "يمكنك اليوم أن تقوم بالكثير من الأشياء حتى لو كانت الساعة هي العاشرة ليلاً، مقارنة بالحال قبل 20 عاماً".
من اللافت للنظر فإن اتجاه مماثل في العزوف عن الجنس انتشر خلال السنوات القليلة الماضية بين شباب ألمانيا. فقد كانت دراسة لجامعة لايبزيغ الألمانية قد كشفت عام 2016 عن تراجع ممارسة الجنس بين الشباب الألمان. وكان المسؤول عن الدراسة الدكتور ألمار بريلير قد عزا سبب ذلك إلى ظهور الوسائط الرقمية. وتنقل "شتيرن" بريلير قوله: "يستهلك الشباب الكثير من النشاط الجنسي في الإنترنت ويقيمون صداقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بدلاً من البحث عن الاتصال الجنسي الحقيقي".
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"أُمِّ قِرْفَةَ".. ضحية لوصفات الطب التقليدي والعجز الجنسي
"أمْنَعُ مِنْ أُمِّ قِرْفَةَ"
حراشفه جعلته مضرباً للأمثال، حتى أن العرب قالوا قديماً: "أمْنَعُ مِنْ أُمِّ قِرْفَةَ" للدلالة على حسن التحصن والقوة. لكن يبدو أن الحراشف الحامية لأم قِرْفَةَ، المسمى أيضاً بـ "آكل النمل الحرشفي"، لم تمنع الإفراط في صيده لدرجة أنه بات على وشك على الانقراض. وتوجد 8 أنواع من هذا الحيوان في العالم، وهو من الثدييات. تعيش أربعة منها في جنوب إفريقيا، والأربعة الأخرى في آسيا.
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"أُمِّ قِرْفَةَ".. ضحية لوصفات الطب التقليدي والعجز الجنسي
الضحية الأولى
يؤكد خبراء البيئة وحماية الحيوان أن "أُمِّ قِرْفَةَ"، المسمى أيضاً بـ "آكل النمل الحرشفي"، تأتي على رأس قائمة الحيوانات التي تتم المتاجرة بها بشكل غير قانوني. ويوضحون أنه في العقد الماضي وحده تم اصطياد أكثر من مليون حيوان منه وبيعه بشكل غير قانوني.
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"أُمِّ قِرْفَةَ".. ضحية لوصفات الطب التقليدي والعجز الجنسي
حظر دولي
برغم حظر دولي للمتاجرة بأُمِّ قِرْفَةَ لكن واقع هذا الحيوان مرير للغاية، إذ تكتشف منظمة حماية البيئة WWF سنوياً نحو 200 ألف حيوان خلال التهريب، لكن العدد الحقيقي للحيوانات المُهربَة يبقى غير معروف. في 2017 ضُبط في أسواق إندونيسيا السوداء وحدها عدد هائل من حيوانات أُمِّ قِرْفَةَ مُعدة للتهريب بقيمة 1.5 مليون دولار أمريكي.
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"أُمِّ قِرْفَةَ".. ضحية لوصفات الطب التقليدي والعجز الجنسي
علاجات تقليدية
ما يجذب الصيادون إليه حراشفه التي تدخل في وصفات علاجية تقليدية في آسيا وإفريقيا، إذ يعتقد السكان هناك أنها تساعد غي معالجة الحمى ولها تأثير مطهر، وتدر الحليب من الأمهات الشابات، إضافة رفع القدرة الجنسية. لكن الحقيقة العلمية تقول إن هذه الحراشف تشبه تماماً الأظافر البشرية، فكلاهما مكون من الكيراتين.
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"أُمِّ قِرْفَةَ".. ضحية لوصفات الطب التقليدي والعجز الجنسي
وجبة شهية!
وليست الحراشف وحدها ما تجعله ضحية الصيد الجائر، فرغم اختلاف العادات الغذائية بين سكان دول غرب إفريقيا والصين وبعض دول جنوب شرق آسيا، إلا أن الكثير منهم يجدون في لحم هذا الحيوان المهدد بالانقراض وجبة شهية!
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"أُمِّ قِرْفَةَ".. ضحية لوصفات الطب التقليدي والعجز الجنسي
تجارة دولية
مؤخراً تمكنت السلطات الماليزية من مصادرة نحو 30 طناً من لحوم هذا الحيوان وحراشفه. واكتشف المحققون قرابة 1800 صندوق تحتوي لحم أُمِّ قِرْفَةَ المجمد، و61 حيواناً حياً. وفي فيتنام (كما يظهر في الصورة)، وهونغ كونغ وأوغندا تم خلال الأسابيع الماضية اكتشاف 10 أطنان من اللحوم المهربة.
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"أُمِّ قِرْفَةَ".. ضحية لوصفات الطب التقليدي والعجز الجنسي
حماية غير كافية
وعند شعور هذا الحيوان بالخطر فإنه يلتف على نفسه مبرزاً حراشفه بحافاتها الحادة إلى الخارج في استراتيجية دفاعية مثالية أمام الحيوانات المفترسة. لكن الاستراتيجية تجعل من أم قرفة صيداً سهلاً للصيادين من البشر الذي يمسكون بها دون أدنى مشكلة أو مطاردة.
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"أُمِّ قِرْفَةَ".. ضحية لوصفات الطب التقليدي والعجز الجنسي
حركية محدودة
وتعيش أُمِّ قِرْفَةَ على الأرض أو أغصان الأشجار وتنشط ليلاً. وغالباً ما تتنقل على الأرض بتثاقل رافعة أطرافها الأمامية مثل الكنغر وتستخدمها للارتكاز والتوازن. وتختلف القائمتان الأماميتان لهذا الحيوان عن بقية الثدييات بسبب الحراشف.
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"أُمِّ قِرْفَةَ".. ضحية لوصفات الطب التقليدي والعجز الجنسي
قدرة فائقة
يقتات هذا النوع من الحيوانات في المقام الأول على النمل والأَرَضَة، ويحدد مكان فريسته من خلال حاستي الشم والسمع الفائقتين. ومن أجل الوصول إلى مستعمراتها فإنه يستخدم مخالبه وبوزه الذي يشبه الأنبوب وفكه الخالي من الأسنان، ولسانه اللزج البالغ طوله نحو 70 سم.
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"أُمِّ قِرْفَةَ".. ضحية لوصفات الطب التقليدي والعجز الجنسي
أشهر طويلة من الرعاية
لا تعيش أُمِّ قِرْفَةَ في مجموعات بل هي حيوانات منفردة ولا تلتقي إلا في وقت التزاوج. وتنجب الأنثى بعد 140 يوماً من التلقيح. وتُولد الصغار بحراشفها لكنها تكون لينة عن الولادة وتتصلب بعد أيام قليلة. وتتشبث الصغار على ذيل الأم التي تتولى رعاية صغيرها لأشهر طويلة.
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"أُمِّ قِرْفَةَ".. ضحية لوصفات الطب التقليدي والعجز الجنسي
نحو ضوابط صارمة
قبل نحو عامين أُدرجت جميع الأنواع الثمانية لحيوان أُمِّ قِرْفَةَ في "أعلى مستوى حماية" على قائمة منظمة حماية الأنواع CIT في واشنطن. ومنذ ذلك الحين تم حظر التجارة الدولية بهذا الحيوان. لكن هذا الإجراء لم يغير من الواقع المرير لهذا الحيوان، فالطلب عليه لا يتوقف والتجارة مربحة للغاية. وقد يمكن حمايته بالعقوبات الجنائية وبث الوعي العام لحمايته من الانقراض. ألكسندر فرويند/ ع.غ