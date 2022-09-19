 علماء فلك في أوكرانيا يلاحظون أجساما طائرة مجهولة! | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 20.09.2022

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علوم وتكنولوجيا

علماء فلك في أوكرانيا يلاحظون أجساما طائرة مجهولة!

في ظاهرة غريبة يصعب تفسيرها قد تبدو من أفلام الخيال العلمي، علماء فلك في أوكرانيا يلاحظون ظهور العديد من الأجسام الطائرة المجهولة فوق سماء العاصمة الأوكرانية كييف. فما هي هذه الأجسام؟ المزيد من التفاصيل:

صورة من الأرشيف، كييف أوكرانيا (13/5/2020)

صورة من الأرشيف، كييف أوكرانيا

أصبحت الأجسام الطائرة المجهولة، أو الصحون الطائرة كما يطلق عليها شعبيا، موضوع نقاش عام، مع وجود العديد من البلدان التي تسعى وراء اكتشاف حقيقة هذه الظاهرة الغريبة. وآخر من انضم إلى هذه الموجة هي  أوكرانيا ، التي أصبح مجالها الجوي مضيفا للأطباق الطائرة في الأشهر الأخيرة كما يبدو.

مختارات

بعدما اتسم بالسرية لعدة سنوات، اعترفت وزراة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)أخيرا، بوجود برنامج غامض يتكلف بالتحقيق في حوادت رصد أطباق طائرة مجهولة، فيما أكدت الوزارة أن البرنامج توقف قبل خمس سنوات.

وفقا لتقرير جديد صادر عن المرصد الفلكي الرئيسي التابع للأكاديمية الوطنية للعلوم في  أوكرانيا ، تمتلئ السماء فوق كييف بالأجسام الطائرة المجهولة (UFOs)، والتي يسميها العلماء "الأشباح"، عبارة عن جسم أسود لا ينبعث منه إشعاعات، بل يمتص كل الإشعاع الذي يسقط عليه.

وكان علماء الفلك من كييف قد راقبوا الأجواء فوق المدينة بكاميرات خاصة ولاحظوا ظهور العديد من الأجسام الطائرة المجهولة، التي يصعب تفسيرها.

وبحسب ما نشره موقع (شتيرن) الألماني، قال التقرير إنه باستخدام كاميرات تمت معايرتها بشكل خاص في محطتين للأرصاد الجوية في كييف وفيناريفكا، وهي قرية تبعد حوالي 75 ميلاً (120 كيلومترا) جنوباً، لاحظ علماء الفلك عشرات الأجسام "التي لا يمكن تحديدها علميا على أنها ظواهر طبيعية معروفة".

وورد في التقرير ما قاله علماء الفلك الذين لاحظوا الأجسام الطائرة المجهولة قولهم: "نراها في كل مكان"، وأضافوا: "نلاحظ عددا كبيرا من الأشياء التي لا تتضح طبيعتها".

فيما يلي مشاركة أحد مستخدمي تويتر لصورة في تغريدة على حسابه الخاص في تويتر حول التقرير: 

يذكر أن  البنتاغون  بات مهتما بالأطباق الطائرة وأنشأ لذلك مكتبا لتتبع الظواهر الجوية المجهولة غير المحددة في الفضاء والهواء، أو تحت الماء، أو حتى تلك التي يبدو أنها تتنقل بين هذه المجالات. ويعرف المكتب باسم (مكتب حل جميع المجالات الشاذة)، أو "AARO"، الذي تتمثل مهمته في مزامنة جهود وزارة الدفاع والوكالات الفيدرالية الأمريكية الأخرى لتحديد وإسناد الأشياء في المجال الجوي للمصالح العسكرية التي تهدد سلامة الطيران والأمن القومي، بحسب ما نشره موقع (لايف ساينس) الأمريكي.

وبالنسبة لعلماء الفلك الأوكرانيون، فقد قسموا ملاحظاتهم بعد مراقبة الأجواء فوق العاصمة كييف، إلى فئتين: الكونيات والأشباح. ووفقا للتقرير الصادر عن المرصد الفلكي الرئيسي التابع للأكاديمية الوطنية للعلوم في أوكرانيا، فإن الكونيات هي أجسام مضيئة أكثر إشراقا من سماء الخلفية. وقد تم تمييز هذه الأشياء بأسماء الطيور مثل "سريع" و "فالكون" و "نسر"، وقد لوحظ أنها تحلق منفردة وكذلك في "أسراب"، في حين أن الأشباح بحسب ما أوضحه الفريق، على النقيض من ذلك، هي أجسام مظلمة، وعادة ما تظهر "سوداء بالكامل"، كما لو كانت تمتص كل الضوء الساقط عليها.

وبينما كانت الولايات المتحدة قد اقترحت في وقت سابق وحذرت من أن بعض الأجسام الطائرة يمكن أن تكون تقنية عسكرية متطورة من دول أخرى، وخاصة الصين وروسيا. إلا أن العلماء يؤكدون: "لقد لاحظنا عددا كبيرا من الأشياء التي لم يتضح مصدرها".

ر.ض

  • Ein E.T. Modell auf der Ausstellung Outer Space in der Bundeskunsthalle Bonn (c) DW/H. Mund

    الفضاء بين الواقع والخيال

    خصص المعرض قاعة كبيرة لشخصيات شهيرة، عرفها الجمهور من خلال الأفلام السينمائية التي شاركت بها. مثل شخصية "إي.تي" من الفيلم الذي أخرجه ستيفن سبيلبيرغ.

  • Ein Modell des Star-Wars-Roboters C-3PO auf der Ausstellung Outer Space in der Bundeskunsthalle Bonn (c) DW/H. Mund

    الفضاء بين الواقع والخيال

    المتحف الفرنسي للخيال العلمي شارك أيضاً في هذا المعرض. ومن بين معروضاته قطع أصلية شاركت في أفلام "حرب النجوم".

  • Eine glänzend polierte Holzskulptur des japanischen Künstlers Hiroyuki Masuyama auf der Ausstellung Outer Space in der Bundeskunsthalle Bonn (c) DW/H. Mund

    الفضاء بين الواقع والخيال

    قطع فنية عالية المستوى، كهذا العمل للفنان الياباني هيرويوكي ماسوياما، الذي صمم كرة كبيرة تحاكي كوكب المريخ، مستخدماً 4200 قطعة خشبية صغيرة تاركا بينها فراغات صغيرة على شكل نجوم.

  • Ein russischer Raumanzug auf der Ausstellung Outer Space in der Bundeskunsthalle Bonn (c) DW/H. Mund

    الفضاء بين الواقع والخيال

    وفي المعرض أيضا الزي الخاص بنيل أرمسترونغ عندما وقف على القمر عام 1969. وفي الصورة زي روسي مخصص للعمل خارج المركبة. أبرز سماته المتانة والمحافظة على درجة حرارة ثابتة.

  • Ein Bronzekopf auf der Ausstellung Outer Space in der Bundeskunsthalle Bonn (c) DW/H. Mund

    الفضاء بين الواقع والخيال

    للفن التشكيلي علاقة حميمة مع "الكائنات الفضائية". الفنانة السويسرية إيفا أبيلي مشاركة هنا عبر سلسلة "الأبراج الـ12".

  • Peter Paul Rubens Gemälde Die Geburt der Milchstraße auf der Ausstellung Outer Space in der Bundeskunsthalle Bonn (c) DW/H. Mund

    الفضاء بين الواقع والخيال

    رسامون كبار مثل بيتر باول روبنز، اجتذبتهم مواضيع السماء. لوحته "ميلاد مجرة درب التبانة" تعود لعام 1638. أما العمل الموجود أقصى يسار الصورة "قطعة من السماء" فيعود إلى العصر البرونزي.

  • Eine Affenweltraumkapsel auf der Ausstellung Outer Space in der Bundeskunsthalle Bonn (c) DW/H. Mund

    الفضاء بين الواقع والخيال

    وحتى الحيوانات طُورت لها كبسولات فضائية خاصة. وتبدو اليوم هذه الكبسولات وكأنها قطع خرسانية جامدة. وبهذه الكبسولة مثلا طار قرد من إفريقيا ووصل إلى الفضاء.

  • Eine Astronautenfigur schwebt unter einer Zimmerdecke der Ausstellung Outer Space in der Bundeskunsthalle Bonn (c) DW/H. Mund

    الفضاء بين الواقع والخيال

    أما هذه القاعة فتجسد كيف تبدو المركبة الفضائية الحقيقية، مقرونة بأعمال فنية للفنان أوليفر فان دين بيرغ.

  • EINSCHRÄNKUNG Ausstellung Outer Space - Bundeskunsthalle Bonn

    الفضاء بين الواقع والخيال

    نُظم المعرض بالتعاون مع المركز الألماني للفضاء، والمركز بدوره له علاقات قوية مع مراكز أخرى حول العالم، مثل وكالة ناسا الأمريكية، التي شاركت بمركبة "Liberty Bell 7".

  • Eine Modell eines Spaceshuttles auf der Ausstellung Outer Space in der Bundeskunsthalle Bonn (c) DW/H. Mund

    الفضاء بين الواقع والخيال

    مجسمات وأعمال فضائية متفرقة، مثل مكوك الفضاء الموضوع هنا على عربة خاصة تجره إلى منصة الإطلاق. عمل للفنان الأمريكي توم ساكس. الكاتب: هايكه موند/ف.ي