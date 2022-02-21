علماء المناخ - ظروف عمل قاسية لإنقاذ الأرض

يعتبر أرخبيل القطب الشمالي أكبر "مختبر" في العالم لأبحاث القطب الشمالي. إلى جانب 200 شخص يعيشون هناك، يوجد أكثر من 300 آلاف دب قطبي في الأرخبيل النرويجي. تخصصت آنيت بارتش بمراقبة وقياس مناطق التربة الصقيعية. لا يعرف الكثير عنها باستثناء الزيادة السنوية في معدلات ذوبانها. علاوة على ذلك هناك احتمال بأنها تضمّ كميات هائلة من غاز ثاني أوكسيد الكاربون، والتي إن تسرّبت فستؤدي لتسريع ظاهرة الاحتباس الحراري الجارية حاليا.

يُجري عالم الجليد أنطون نويرايتر قياسات مختلفة في الصدوع الموجودة في ظل ظروف مناخية مختلفة. وكانت قد بدأت قياسات ذات طابع بسيط للأنهار الجليدية قبل قرن من الزمن، فالأنهار الجليدية العملاقة في تراجع مستمر منذ زمن طويل. ذوبان مياه الأنهار الجليدية هو نتيجة ومسبّب للتغير المناخي في ذات الوقت. يقول أنطون نويرايتر إن قلة الجليد تعني المزيد من المياه، وإن هذه الكميات الكبيرة من المياه ستمتص المزيد من أشعة الشمس.

يُجري أنطون فافيزنهوفر بحوثا في المناطق الحارة والرطبة جنوب كوستاريكا في الغابات البدائية. يسعى أساسا للعثور على بذور مناسبة ونباتات صغيرة. مشاريعه تدور حول إعادة تأهيل المناطق التي أُزيلَت منها الغابات في الماضي، وكذلك المناطق المحمية. الهدف هو الحفاظ على التنوع البيولوجي الغني للمنطقة عبر اختيار أنواع محددة من الأشجار، ولتقليل انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكاربون قدر الإمكان.





تشكّل الوقائع العلمية أساس فهم أفضل للسياقات الموجودة، ولأجل مناقشة مثمرة تهدف لإيجاد حلول. وخاصة عندما يتعلق الأمر بمسألة حساسة ومعقدة هي النظام المناخي. هؤلاء العلماء الثلاثة متفقون حول مسألة أن جمع البيانات لن يحلّ الأزمة المناخية لوحده، إذ يجب أن تتبع جمع البيانات أفعال.





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