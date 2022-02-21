 علماء المناخ - ظروف عمل قاسية لإنقاذ الأرض | تقارير جديدة | DW | 21.02.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

تقارير جديدة

علماء المناخ - ظروف عمل قاسية لإنقاذ الأرض

غالبا ما يعمل باحثو المناخ في ظل ظروف مناخية قاسية. يجمع العلماء وقائع حول التغير المناخي بين الأنهار الجليدية في سلسلة جبال الألب، وفي المنطقة القاحلة شمال القطب الشمالي أو في المناطق المدارية الحارة والرطبة.

Sendung Dokumentation Daten, die das Klima retten? - Unterwegs im Dienst der Wissenschaft

Sendung Dokumentation Daten, die das Klima retten? - Unterwegs im Dienst der Wissenschaft

يعتبر أرخبيل القطب الشمالي أكبر "مختبر" في العالم لأبحاث القطب الشمالي. إلى جانب 200 شخص يعيشون هناك، يوجد أكثر من 300 آلاف دب قطبي في الأرخبيل النرويجي. تخصصت آنيت بارتش بمراقبة وقياس مناطق التربة الصقيعية. لا يعرف الكثير عنها باستثناء الزيادة السنوية في معدلات ذوبانها. علاوة على ذلك هناك احتمال بأنها تضمّ كميات هائلة من غاز ثاني أوكسيد الكاربون، والتي إن تسرّبت فستؤدي لتسريع ظاهرة الاحتباس الحراري الجارية حاليا. 

Sendung Dokumentation Daten, die das Klima retten? - Unterwegs im Dienst der Wissenschaft

يُجري عالم الجليد أنطون نويرايتر قياسات مختلفة في الصدوع الموجودة في ظل ظروف مناخية مختلفة. وكانت قد بدأت قياسات ذات طابع بسيط للأنهار الجليدية قبل قرن من الزمن، فالأنهار الجليدية العملاقة في تراجع مستمر منذ زمن طويل. ذوبان مياه الأنهار الجليدية هو نتيجة ومسبّب للتغير المناخي في ذات الوقت. يقول أنطون نويرايتر إن قلة الجليد تعني المزيد من المياه، وإن هذه الكميات الكبيرة من المياه ستمتص المزيد من أشعة الشمس. 

Sendung Dokumentation Daten, die das Klima retten? - Unterwegs im Dienst der Wissenschaft

يُجري أنطون فافيزنهوفر بحوثا في المناطق الحارة والرطبة جنوب كوستاريكا في الغابات البدائية. يسعى أساسا للعثور على بذور مناسبة ونباتات صغيرة. مشاريعه تدور حول إعادة تأهيل المناطق التي أُزيلَت منها الغابات في الماضي، وكذلك المناطق المحمية. الهدف هو الحفاظ على التنوع البيولوجي الغني للمنطقة عبر اختيار أنواع محددة من الأشجار، ولتقليل انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكاربون قدر الإمكان.  


Sendung Dokumentation Daten, die das Klima retten? - Unterwegs im Dienst der Wissenschaft

تشكّل الوقائع العلمية أساس فهم أفضل للسياقات الموجودة، ولأجل مناقشة مثمرة تهدف لإيجاد حلول.  وخاصة عندما يتعلق الأمر بمسألة حساسة ومعقدة هي النظام المناخي. هؤلاء العلماء الثلاثة متفقون حول مسألة أن جمع البيانات لن يحلّ الأزمة المناخية لوحده، إذ يجب أن تتبع جمع البيانات أفعال.  
 


مواعيد البث

DW  عربية

الأربعاء 02 مارس/آذار 2022 – 18:15 UTC
الأربعاء 02 مارس/آذار 2022 – 22:15 UTC
الخميس 03 مارس/آذار 2022 – 01:15 UTC
الخميس 03 مارس/آذار 2022 – 03:00 UTC
الخميس 03 مارس/آذار 2022 – 05:15 UTC
الخميس 03 مارس/آذار 2022 – 09:15 UTC
السبت 05 مارس/آذار 2022 – 06:15 UTC
السبت 05 مارس/آذار 2022 – 10:15 UTC
السبت 05 مارس/آذار 2022 – 15:15 UTC
السبت 05 مارس/آذار 2022 – 23:15 UTC
الأحد 06 مارس/آذار 2022 – 13:15 UTC
 

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

دبي  UTC + 4

 

 UTC تعني توقيت عالمي منسق 

إعلان