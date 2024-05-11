علماء ألمان يقولون لك "اسمع كلام أمك" يطول عمرك!

كم من الأعوام سأعيش؟ يثير هذا السؤال قلق الكثيرين، على الأقل، عندما يموت أحد رفاق العمر فجأة قبل الأوان المتوقع. ورغم أن متوسط العمر المتوقع في ألمانيا يسلك اتجاهاً تصاعدياً، فإن هذا الاتجاه فقد بعض الديناميكية مؤخراً، كما يقول رولاند راو من جامعة "روستوك" شمال ألمانيا. وأوضح راو استاذ الديموغرافيا والباحث الأول في معهد "ماكس بلانك" للبحوث الديموغرافية في روستوك (إم بي آي دي آر) :" نادراً ما يموت أحد اليوم في عمر 60 أو 70 عاماً" مشيراً إلى أن التحول في الاتجاه في الدول الصناعية مثل ألمانيا وفرنسا واليابان، لا يبدأ في الوقت الحالي إلا بعد سن السبعين. وأفادت حسابات مكتب الإحصاء الفيدرالي لعام 2022 بأن متوسط العمر المتوقع في ألمانيا عند الولادة يبلغ 78.2 عاماً للرجال، و82.9عاماً للنساء.

الأثرياء أطول عمراً!

وبحسب مقال نشر في مجلة "ساينس" في عام 2002 كتبه جيم أويبن من جامعة كامبريدج وجيمس فاوبل من معهد (إم بي آي دي آر)، فإن متوسط العمر المتوقع القياسي في البلدان الغنية يتزايد بمعدل يقدر بحوالي 2.5 عام كل عقد وذلك منذ أكثر من قرن ونصف القرن. وأوضح راو أن هذه الزيادة تعادل حوالي ثلاثة أشهر في العام أو نحو ست ساعات في اليوم، وقال: "هذا يعني أن الطفل الذي يولد اليوم سيعيش حوالي ست ساعات أطول من الطفل الذي يولد في اليوم السابق."، وذكر أن الأمر يسري منذ أكثر من 150عاماً. وقال راو إن الوتيرة تراجعت قليلا منذ عام 2000، وتابع أن احتمالات الوفاة صارت تتراجع لأعمار بعينها بصورة أقل قوة مما كانت عليه في السابق، وذكر أن الحياة الطويلة ليست متاحة لجميع الأشخاص بنفس القدر. ونوه إلى دراسة قدمها فريق بقيادة الخبير الإكتواري ستيفن هابرمان من كلية "بايز" للأعمال في لندن، ونشرت في "المجلة الأكتوارية الأوروبية" عام 2022.

هذه الدراسة انتهت إلى زيادة التفاوت في معدلات الوفاة بين الفئات الاجتماعية والاقتصادية في العديد من البلدان، وأن معدل الوفيات في الفئات الأضعف اجتماعياً يؤدي إلى تباطؤ التنمية الشاملة. وهكذا، يرتفع متوسط العمر المتوقع للأثرياء في ألمانيا وفي بلدان أوروبية أخرى في كل عام بشكل أقوى مقارنة بالفقراء، وهذه الفجوة آخذة في الاتساع بشكل مستمر. ووفقا للخبراء، فإن هذا يعني أيضاً أن الفقراء الذين دفعوا اشتراكات تأمين التقاعد طوال حياتهم، ثم يعيشون فقط لأربعة أو خمسة أعوام بعد تقاعدهم، يساعدون بشكل أساسي في تمويل معاشات التقاعد للأشخاص الأكثر ثراء والذين يعيشون لفترة أطول.

عامل البطالة له تأثير قوي

وبالنسبة لألمانيا، قام راو وكارل شمرتمان من جامعة فلوريدا الحكومية في تالاهاسي (الولايات المتحدة) في عام 2020 بتحليل متوسط العمر المتوقع حسب المناطق. وقال راو: "تمكنا من إظهار أن متوسط العمر المتوقع في الجنوب، خاصة في ميونخ ومحيطها هو الأعلى". بينما سجلت ولاية سكسونيا-آنهالت في الشرق أدنى متوسط، كما جاء المتوسط منخفضا بشكل مفاجئ في منطقة حوض الرور غرب البلاد. وأظهرت التحليلات المنشورة في دورية "مجلة الأطباء الألمانية" والتي تربط بين متوسط العمر المتوقع والمؤشرات الهيكلية أن عامل البطالة كان له التأثير الأقوى، وجاء في النتائج: "حتى لو لم يفسر هذا كل الاختلافات، فإنه يمكن القول إنه كلما ارتفع معدل البطالة، انخفض متوسط العمر المتوقع في المنطقة." قد يفاجئ البعض أن الثروة مهمة بشكل حاسم لحياة طويلة نسبياً. يصنف راو الناتج المحلي الإجمالي الهابط على رأس قائمة العوامل التي قد تؤثر سلبا على متوسط العمر، بجانب التدخين والتغذية غير الصحية، وقبل جوانب مثل قلة الحركة وزيادة مقاومة المضادات الحيوية وزيادة عدد المصابين بالخرف بالإضافة إلى التلوث البيئي. ورأى راو أنه من الصعب بشكل عام الإجابة على سؤال عن الدور الذي تلعبه السموم البيئية وامتصاص المواد الكيميائية السامة في متوسط العمر، والدور الذي سيكون لها في المستقبل.

نصائح بسيطة لحياة صحية وعمر أطول To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

العيش في ظل نظام ديمقراطي

وتظهر البيانات الواردة من جمهورية ألمانيا الديمقراطية (الشرقية السابقة)، وكذلك البلدان التي كانت تطبق قواعد مماثلة في ذلك الوقت، مثل بولندا والمجر وجمهورية التشيك، أن متوسط العمر المتوقع هناك ارتفع بعد سقوط الستار الحديدي - بشكل حاد وسريع بشكل ملحوظ، كما يقول راو. ويرى الخبراء أن هذا مؤشر على أن متوسط العمر المتوقع يعتمد أيضا على ما إذا كنت تعيش في نظام ديمقراطي أو نظام دكتاتوري. ونوهت النتائج إلى أن أحد العوامل التي غالبا ما يتم المبالغة في تقديرها هو التركيب الجيني إذ عادة ما يروق للبعض ترديد عبارة "عائلتي لديها جينات جيدة" عندما يتحدث أحدهم عن جدته التي بلغت من العمر 90 عاما وأقارب آخرين في نفس العمر. من ناحية أخرى، أظهرت التحليلات أن حجم الجسم يلعب دورا في متوسط العمر المتوقع، ففي البشر، كما في الثدييات الأخرى، يعيش الأفراد الأصغر حجما، لفترة أطول من الأفراد الأكبر حجما. يعد سكان سردينيا من أصغر السكان حجما وأطولهم عمرا في أوروبا، وينطبق ذلك على سكان محافظة أوكيناوا في اليابان، كما أن الفرنسية جان كالمينت، التي تبلغ من العمر 122 عاما، لا يزيد طولها عن 150 سنتيمترا. ونوه الخبراء إلى أنه حتى مع الأشخاص الذين عاشوا لفترة طويلة بشكل استثنائي في جميع أنحاء العالم، تعذر تماما تشكيل فريق كرة السلة من هؤلاء.

"افعل ما تقوله لك أمك!"

وهكذا فمن الممكن لغالبية الأشخاص الذين يولدون في ألمانيا في الوقت الراهن أن يعيشوا لمدة تصل إلى 100 عام، لكنه ليس أكيداً، وقال راو عن توقعات المكتب الفيدرالي الألماني:" كأنك تجمد الزمن وتسأل: كم سيبلغ متوسط العمر المتوقع إذا لم يتغير شيء في معدل الوفيات خلال الـ 100 أو الـ 120 عاما المقبلة؟"، مشير إلى أنه بإلقاء نظرة إلى الوراء سيتضح أن المتوسط الفعلي للعمر كان في الغالب أعلى من المتوسط الذي كان متوقعا عند الولادة. ربما يرغب كل واحد في أن يستمر الأمر بهذه الطريقة في المستقبل أيضاً. ويمكن لكل شخص زيادة احتمالات طول العمر -・وعليه أن يبدأ بالانتباه جيداً في المدرسة ليحصل على مؤهل تعليمي جيد. وكانت دراسة نشرت في مجلة "جاما نتورك أوبن" أكدت مؤخرا مرة أخرى أن التعليمالمدرسي الأعلى يرتبط بتباطؤ الشيخوخة وارتفاع متوسط العمر المتوقع. وفقا لراو، هناك مبدأ توجيهي بسيط للغاية بشكل عام: "افعل ما قالته لك أمك: لا تدخن، وإذا كنت تشرب، فاشرب بشكل معتدل، وقم بممارسة الرياضة وتناول طعاماً صحياً". وقال راو: "أعتقد أن التغذية لديها القدرة الأكبر على خلق أفضل الظروف لحياة صحية وطويلة على المستوى الفردي." وكانت بيانات من دراسة طويلة الأمد لأفراد سابقين في الجيش الأمريكي أظهرت أنه يمكن للرجال والنساء في منتصف العمر في حال اتباع أسلوب حياة صحي أن يعيشوا لفترة تزيد في المتوسط بمقدار 20 عاماً مقارنة بمن يتبعون أسلوب حياة ضارا للغاية.

(د ب أ) / إ.م