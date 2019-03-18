علماء ألمان يبحثون عن مكان خاص لدراسة تحليل الجثث!

يبحث علماء في الطب الشرعي بجامعة فرانكفورت بألمانيا عن أرض خالية لإجراء دراسة عن تحلل الجثث البشرية. وذكرت قناة HR بولاية هيسن وسط ألمانيا، أن الأطباء سيستخدمون هذه الساحة لإجراء أبحاث من شأنها أن تساعد على سبيل المثال في التعرف على هوية الجثث. وستكون هذه الساحة هي الأولى من نوعها على مستوى ألمانيا.
وحسب القناة اليوم الاثنين (18. آذار/ مارس) فإن العلماء يبحثون عن أرض بمساحة نحو هكتار، بها جزء من غابة وآخر من المروج وأجزاء جافة وأخرى رطبة.
كما يشترط الباحثون أن تكون هذه الأرض محمية من الدخلاء. وأوضحت قناة HR أنه سيتم تغذية البحث بجثث نذرها متبرعون لخدمة لبحث العلمي قبل وفاتهم. وحسب القناة فإن مثل هذه الأراضي المخصصة لإجراء دراسات عن تحلل الجثث موجودة بالفعل في الولايات المتحدة.
وأشارت القناة إلى أن هناك مساحات كبيرى مخصصة لهذا الغرض. وهناك أرض خلاء لنفس الغرض في هولندا، ولكن بمساحة أصغر بكثير، وهي التي يستخدمها أطباء جامعة فرانكفورت، حسبما أوضح رئيس قسم الطب الشرعي بالجامعة، مارسيل ايه فيرهوف، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ). كما أن هناك في منطقة مونسترلاند أرض تستخدم في الصيف لإجراء أبحاث عن تحلل جيف الخنازير.
ر.ض/ع.ج.م (د ب أ)
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