 علماء ألمان يبحثون عن مكان خاص لدراسة تحليل الجثث! | عالم المنوعات | DW | 18.03.2019

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منوعات

علماء ألمان يبحثون عن مكان خاص لدراسة تحليل الجثث!

جاري البحث عن مساحة خالية في ولاية هيسن بألمانيا ستخصص لإجراء دراسات عن تحلل الجثث البشرية، إذ ستكون هذه المساحة التي يطلق عليها "مزرعة الجثث" الأولى من نوعها في ألمانيا . فما هي الحاجة لهذه المساحة؟

Symbolbild | Sterbehilfe (Colourbox)

الصورة رمزية (أرشيف)

يبحث علماء في الطب الشرعي بجامعة فرانكفورت بألمانيا عن أرض خالية لإجراء دراسة عن تحلل الجثث البشرية. وذكرت قناة HR بولاية هيسن وسط ألمانيا، أن الأطباء سيستخدمون هذه الساحة لإجراء أبحاث من شأنها أن تساعد على سبيل المثال في التعرف على هوية الجثث. وستكون هذه الساحة هي الأولى من نوعها على مستوى ألمانيا.

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نجح علماء ألمان في فك شفرة المجموع الوراثي لعدد من المومياءات المصرية المحفوظة في ألمانيا. وأظهرت نتائج تحليل المجموع الوراثي للجثث المحنطة مفاجأة للعلماء حول التغير السكاني في مصر وتأثره بالنازحين من منطقة الصحراء. (30.05.2017)

وحسب القناة اليوم الاثنين (18. آذار/ مارس) فإن العلماء يبحثون عن أرض بمساحة نحو هكتار، بها جزء من غابة وآخر من المروج وأجزاء جافة وأخرى رطبة.

كما يشترط الباحثون أن تكون هذه الأرض محمية من الدخلاء. وأوضحت قناة HR أنه سيتم تغذية البحث بجثث نذرها متبرعون لخدمة لبحث العلمي قبل وفاتهم. وحسب القناة فإن مثل هذه الأراضي المخصصة لإجراء دراسات عن تحلل الجثث موجودة بالفعل في الولايات المتحدة.

 وأشارت القناة إلى أن هناك مساحات كبيرى مخصصة لهذا الغرض. وهناك أرض خلاء لنفس الغرض في هولندا، ولكن بمساحة أصغر بكثير، وهي التي يستخدمها أطباء جامعة فرانكفورت، حسبما أوضح رئيس قسم الطب الشرعي بالجامعة، مارسيل ايه فيرهوف، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ). كما أن هناك في منطقة مونسترلاند أرض تستخدم في الصيف لإجراء أبحاث عن تحلل جيف الخنازير.

ر.ض/ع.ج.م (د ب أ)

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