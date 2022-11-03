علامات تشير إلى قرب إصابتك باضطراب الإفراط في الأكل

الإفراط في تناول وجبة طعام من حين لآخر، هو أمر طبيعي، فقد يضعف المرء أمام أكلة يحبها أو طعام يتناوله بنهم بين حين وآخر. فإذا كانت تحدث هذه الأعراض بين فينة وأخرى بشكل متباعد، فلا داعي للقلق. ويفضل مراقبة سلوكنا في وجبات الطعام، لكن إن تبين لنا أن الافراط في الطعام يحدث باستمرار تقريبا، فمن الواجب هنا التوقف عن هذه العادة لمعرفة هل نتحكم فعلا في سلوكنا الغذائي أم أن الأمر أصبح خارج عن السيطرة وهو ما يدق ناقوس الخطر.

يرى الخبراء أن اضطراب النهم يكون مترافقا مع عوارض نفسية وجسدية، لذلك يلجأ الطبيب عادة إلى الطب النفسي للتمكن من التغلب على شراهة المريض الكبيرة للطعام.

وبحسب موقع WMN الألماني والذي يعنى بالصحة والتثقيف فإن تناول الطعام بنهم يختلف عن اضطراب الشراهة للطعام، إذ أن المرضى الذين يعانون من اضطراب الأكل بنهم لا يستطيعون التحكم في سلوكهم الغذائي؛ حيث يأكل المرء كميات كبيرة في وقت قصير جدًا دون الشعور بالجوع أو الشبع، وغالبًا ما يعاني المصابون من زيادة الوزن أو السمنة ويخجلون بشدة من فقدان السيطرة.

ويقدم الموقع الألماني خمسة أعراض تبين لك أن كنت أو أحد من عائلتك مصابا بهذا الاضطراب وهي:

تأكل سرا

يخجل من يعانون من هذا الاضطراب من فقدانهم السيطرة، لذلك يلجأون للأكل سرا، ربما خارج المنزل أو الذهاب إلى مطاعم بمفردهم. المهم أن يكونوا بعيدين عن أعين الناس.

تأكل دون الشعور بالجوع

من الطبيعي أن تناول الطعام يكون عند الإحساس بالجوع، ولكن إذا كنت تأكل الطعام باستمرار، وذلك لاعتقادك بأنك تحتاج إلى ذلك فعلا، ولم يرافق ذلك إحساس بالجوع فهناك مشكلة صحية.

تأكل بسرعة كبيرة

الأكل بسرعة كبيرة والتهام الطعام هو عرض شائع لنهم الأكل. يحاول المصابون تناول كميات كبيرة في وقت قصير جدًا.

لا يمكنك التوقف عن الأكل

بالنسبة للأشخاص الذين يتناولون الطعام بنهم، فإنمسألة التوقف عن الطعام تمثل لهم معضلة. إذ يحاولون في كل مرة إقناع أنفسهم أنهم سيتناولون القليل من الطعام الإضافي وسيتقفون بعدها ويتكرر ذلك أكثر من مرة.

تشعر بالذنب بعد الأكل

الشعور بالذنب هو الرفيق الدائم للذين يعانون من اضطراب الأكل بنهم. إنهم يخجلون من وضعهم وغالبًا ما يعانون من الاكتئاب ويشعر البعض بالاشمئزاز من تصرفه.

إذا كانت لديك هذه الأعراض أو بعضها فمن الضروري مراقبة سلوكك الغذائي ومحاولة تقليل تناول وجباتك. فقد يكون هناك خطر من أنك ستطور ميلًا إلى الإفراط في تناول الطعام. وللتأكد، يرجى استشارة الطبيب.

ع.أ.ج