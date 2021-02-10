علاقة لقاح كورونا بالعقم .. بين العلم والوهم

تكشف النقاشات الدائرة حول اللقاحات ضد وباء كورونا المستجد؛ أن نسبة ليست قليلة في كل أنحاء العالم إما ترفض اللقاح أصلا؛ أو مترددة من أخذه بسبب مخاوف محتملة من أن يتسبب في العقم أو تغيير في الجينات.
في ألمانيا أظهر استطلاع للرأي شارك فيه حوالي 31 ألف شخص أن 31 بالمئة ما زالوا مترددين ويريدون الانتظار للتأكد من خلوه من تأثيرات جانبية.
ووفقا لخبراء صحيين ألمان فإن لقاحات فيروس كورونا المسجّد المعتمدة حاليًا في الاتحاد الأوروبي أظهرت فعّالية كبيرة في مكافحة الوباء. وحسب معهد روبرت كوخ الألماني للأوبئة فإن اللقاح يقلل من خطر الإصابة بالفيروس، لكنه أيضا قد تكون له أعراض جانبية لدى البعض مثل ضيق التنفس. وحسب كلاوس سيشوتيك، رئيس المعهد الفيدرالي الألماني للقاحات والأدوية الطبية الحيوية، فإن ربط لقاح كورونا بالعقم لا يستند إلى حقائق علمية ويندرج ضمن الأخبار الكاذبة التي لا أساس لها من الصحة، يضيف الموقع الإخباري الألماني "الرور ٢٤".
كما أن الخبراء الصحيين الألمان يؤكدون على عدم وجود أي مؤشر على أن اللقاحات يمكنها التسبب في تعديل وراثي لدى البشر أو تغيير خلايا أجسامهم بأي شكل من الأشكال. والتجارب التي أجريت على اللقاحات المرخص لها لم تظهر وجود أعراض مرتبطة بالخصوبة.
وبدورها أكدت الكثير من الجمعيات الطبية الألمانية عدم وجود علاقة بين اللقاح والعقم. وتعتبر تلك الجمعيات الأمر مجرد شائعة لم يؤكد الخبراء صحتها.
أما بالنسبة للحوامل يوصي الخبراء الصحيين النساء اللواتي حملن بعد تلقي الجرعة الأولى بتلقي الجرعة الثاني بدون مخاوف من تأثير محتمل على الحمل وصحة الجنين/ مؤكدين أن اللقاحات ليس لها أي تأثير سلبي على صحة الأم أو الجنين.
ع.ع /و.ب
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"الذي في قلبه على لسانه" ـ تعبيرات ألمانية تستخدم أعضاء الجسم
Auf Augenhöhe "على مستوى العين"
يتكرر استخدام أعضاء الجسم الموجودة في الوجه مثل العين والأذن والفم واللسان بكثرة في التعبيرات الاصطلاحية الألمانية. ويقصد بهذه المقولة بأن اللقاء كان على مستوى النظر أي كانت جلسة متساوية، وكان المجتمعون بها بمرتبة متساوية، أي بمثابة الند للند، دون تدرج طبقي. أما وضع البندورة (الطماطم) على العين فهي تعني أن الشخص لم ير ما يحدث أمامه.
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"الذي في قلبه على لسانه" ـ تعبيرات ألمانية تستخدم أعضاء الجسم
Die Haare vom Kopf fressen "أكل الشعر من الرأس".
هذه العبارة لا ينبغي أن تؤخذ حرفيا بطبيعة الحال، ولكن غالبا ما تستخدم من قبل الآباء والأمهات مع الأطفال الجياع. ويقصد بها الأكل بشهية وبكميات، وغالبا ما تُستخدم للدعابة حول الأطفال والمراهقين الذين هم في طور النمو والذين يأكلون بشهية.
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"الذي في قلبه على لسانه" ـ تعبيرات ألمانية تستخدم أعضاء الجسم
Es fällt ein Stein vom Herzen "حجر سقط من القلب".
تعني هذه المقولة التخلص من القلق والمخاوف. إذ أن الشخص عندما قال ما في قلبه مثلا أو تخلص مما يزعجه شعر بالراحة. وهو ما يقابل بالعربية "إنزاح عبء عن كاهلي".
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"الذي في قلبه على لسانه" ـ تعبيرات ألمانية تستخدم أعضاء الجسم
Hals über Kopf "رقبة فوق الرأس".
العبارة هنا قد تتشابه شكلا بالمقولة العربية "رأسا على عقب" أو "جعل عاليه سافله"، إلا أن معناها مختلف بعض الشيء. اذ أن الألمان يستخدمون هذه العبارة كناية عن الاضطراب المصاحب بالسرعة كالذين يقودون سياراتهم بسرعة وكأن أحدا يطاردهم بهذا المصطلح، وهو ما يوازي العبارة الإنجليزية بترجمة حرفية "على رأسهم كعوب" ("head over heels"). كناية عن السرعة والعجلة في الحركة.
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"الذي في قلبه على لسانه" ـ تعبيرات ألمانية تستخدم أعضاء الجسم
Hand und Fuß "اليد والقدم".
المشاريع أو الخطط لديها "يد وقدم" حين تكون مدروسة بدقة وواضحة المعنى. وبالرغم من المعنى الإيجابي لها للكناية عن الوضوح والدقة في العمل، يرجع العلماء أصل هذه العبارة إلى عقوبات القرون الوسطى والتي كان يتم بها قطع يد وقدم العصابات والمارقين لردعهم عن معاودة ارتكاب الأعمال الشريرة.
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"الذي في قلبه على لسانه" ـ تعبيرات ألمانية تستخدم أعضاء الجسم
Auf großem Fuß leben "يعيش على قدم كبيرة"
وفقا للأسطورة، فإن العبارة تعود إلى أحد النبلاء الفرنسيين من العصور الوسطى، الذي اضطر أن يوصي صانعي الأحذية بصنع حذاء كبير لقدمة التي اصيبت بالتورم. وتطلق هذه المقولة على الناس الذين يصرفون الأموال ويحيون حياة الترف مثل الاغنياء. فمن كان يملك مثل هذا الحذاء قديماً وتحمل تكلفة صنعه، فهذا دلالة على غناه وامتلاكه المال ورفاهية عيشه.
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"الذي في قلبه على لسانه" ـ تعبيرات ألمانية تستخدم أعضاء الجسم
Beine in die Hand nehmen "أخذ ساقه بيده"
تستخدم هذه العبارة لمن يحتاج أن يتصرف بسرعة قبل أن يفوته شيء ما، فمثلاً يُطلق على الشخص أن يأخذ ساقه بيده قبل أن يفوته القطار، أي أن يسرع ويتعجل بحركته، وتعود هذه العبارة إلى العدائين الذين تظهر وكأن سيقانهم مجاورة لأذرعهم خلال الجري.
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"الذي في قلبه على لسانه" ـ تعبيرات ألمانية تستخدم أعضاء الجسم
Das Herz auf der Zunge tragen حمل القلب على اللسان".
يقابله "الذي ما في قلبه على لسانه" ويقصد بذلك حديث الشخص بصراحة عن مشاعره. بالرغم من المعنى الإيجابي الذي تحمله العبارة الآن والتي تعني أن الشخص منفتح ويتكلم بما يجول في خاطره، فقد حذر الانجيل من هذا الأمر وقال في أفواه الجهال قلوبهم. أما الحكماء ففمهم في قلوبهم، كناية عن ضرورة الحذر في الكلام.
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"الذي في قلبه على لسانه" ـ تعبيرات ألمانية تستخدم أعضاء الجسم
Frei von der Leber weg "يجعل كبده خاليا".
الكبد، كما كان يُعتقد منذ فترة طويلة، مقر العواطف وكذلك المشاعر السلبية مثل الغضب والنقمة. لذا من يترك غضبه يتحرر، يخفف هذا العضو المركزي من الغضب المكبوت. لذلك من يطلق ما في جوفه ويعبر عن نفسه وكأنما حرر كبده من هذه المشاعر. ويصف التعبير على الشخص الذي يطلق العنان للسانه دون قيود.
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"الذي في قلبه على لسانه" ـ تعبيرات ألمانية تستخدم أعضاء الجسم
Viel um die Ohren haben "هناك الكثير حول الأذن"
تطلق هذه العبارة لمن هو منغمس في مشاغله، ومعناها كناية عن الانشغال في أمور عديدة. يمكن أن يأتي المصطلح من ضجيج الأصوات والضوضاء في عالم العمل في وقت لم تكن السماعات العازلة للصوت موجودة. ويمكن أن يقابله في العربية "غارق حتى أذنيه في المشاغل". إعداد: داغمار بريتينباخ/ ع.أ.ج.
الكاتب: علاء جمعة