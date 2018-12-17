 علاج لذيذ الطعم.. الشيكولانة لمعالجة السعال | عالم المنوعات | DW | 18.01.2019

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منوعات

علاج لذيذ الطعم.. الشيكولانة لمعالجة السعال

خبر جيد لمحبي الشيكولاتة، فقد كشفت دراسة أمريكية أن الشيكولاتة قادرة على تهدئة النهايات العصبية في البلعوم جراء تهيجها بنزلات البرد. فهل يمكن أن تعوض عن أدوية السعال؟

Tag der Schokolade Tasse aus Schokolade Halloren Schokoladenfabrik (picture-alliance/ZB)

حين يُصاب الواحد منا بنزلة برد يبدأ البحث مضنياً عن أفضل وسيلة للتخلص من السعال، وتقدم الصيدليات الكثير من أدوية السعال الجيدة، لكنها على اختلافها تشترك في صفة واحدة، وهي طعمها السيء. كشفت دراسة جديدة عن خبر سار لكل من يمقتون طعم أدوية السعال السيئة عن بديل ألذ، كما يعد الباحثون في جامعة هل بيوركشاير الأمريكية: إنها الشيكولاتة معشوقة الكثير من البشر.

وبحسب الدراسة الأمريكية فإن الشيكولاتة لا تتميز بطعمها الجيد فقط، وإنما بقدرتها على معالجة أكثر فاعلية للسعال مقارنة بالأدوية التقليدية. وشارك في الدراسة 163 مريضاً بالسعال، أُعطي نصفهم أدوية سعال تحتوي على مستحضر الكودين، بينما حصل النصف الآخر على علاج "روكوكو" المصنوع من الشيكولاتة. وبحسب موقع "أم أس أن" بنسخته الألمانية، فقد شعرت المجموعة التي عُولجت بالشيكولاتة بتحسن أكبر من تلك التي تناولت الدواء المحتوي على الكودين لعدة أيام.

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ويعتقد الباحثون أن القوام الغليظة للشيكولاتة تكون طبقة حامية أفضل تغطي النهايات العصبية في البلعوم مقارنة بأدوية السعال السائلة الأخرى. كما يقول الباحثون إن الشيكولانتة تحتوي على مادة الثيوبرومين التي تعمل - كما هو الحال في مستحضر الكودين- على وقف الشعور بالحاجة للسعال، من خلال إيقاف نشاط النهايات العصبية. وبحسب الدراسة فإن الشيكولاتة السوداء تحتوي على نسب كبيرة من مادة الثيوبرومين، وكلما زادت نسبة الكاكاو فيها زادت فعاليتها. ويؤكد الباحثون أن الشيكولاتة المحتوية على أكثر من 70 بالمائة من الكاكاو تقلل أعراض السعال بشكل ملحوظ.

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شوكولاتة على حساب الفقراء؟

المزية الأخرى التي ينطوي عليها العلاج بالشيكولاتة هي أنها مادة طبيعية، وبالتالي فإنها لا تتسبب إلا بقدر قليل جداً من الأعراض الجانبية مقارنة بالأدوية التقليدية المحتوية على الكودين، والتي يمكن أن تتسبب بالإدمان، وهو ما يدفع الأطباء إلى نصح مرضاهم بعدم تناول أدوية الكودين لفترة طويلة. كما تعد هذه الأدوية خطراً على سائقي السيارات لأنها تجعلهم يشعرون بالتعب.

لكن رغم كل هذه المزايا فإن العلاج بالشيكولاتة ليس سحرياً، فصحيح أنه يعمل على التقليل من أعراض السعال مقارنة بالأدوية الأخرى، لكنه لا يعالج سبب السعال. لهذا ينصح الباحثون بالاعتماد على الاثنين معاً كعلاج مناسب، خصوصاً في حالات السعال المزمن. إذن فعليك تناول دواءك مع قطعة شيكولاتة تغير طعمه وتؤثر بشكل إيجابي ملموس على تحسس الأعصاب في البلعوم.

ع.غ/ ط.أ

  • Recycling-Designerin Katell Gelebart (picture-alliance/dpa)

    معطف من شوكلاتة وحقيبة من نفايات ـ ملابس من مواد غريبة

    حقائب بلاستيكية أنيقة

    تساءلت مصممة الأزياء والناشطة البيئية، كاتيل جيليبارت: "لماذا لا أصنع شيئاً مبدعاً من أكياس البلاستيك المتواجدة في كل مكان؟" وفعلاً، قامت المصممة بتحويل النفايات البلاستيكية إلى جاكيتات وحقائب وحتى إلى فساتين للسهرة الليلية. وأطلقت على تصميماتها ماركة آرت دي ايكو.

  • Models wearing creations made with chocolate during a fashion show at the inauguration of the 23rd annual Salon du Chocolat in Paris (picture-alliance/dpa/D.Silpa)

    معطف من شوكلاتة وحقيبة من نفايات ـ ملابس من مواد غريبة

    فساتين الشوكولاته

    يسلط معرض دو شوكولا السنوي في باريس الضوء على فساتين مصنوعة من الشوكولاته النقية. يبدع مصممون الأزياء في صناعة "ملابس لذيذة"، التي يقوم بارتدائها المشاهير الفرنسية. تجدر الإشارة إلى أن فساتين الشوكولا غير مخصصة للارتداء اليومي.

  • Comic wallet by Sophia Wening (PauwPauw)

    معطف من شوكلاتة وحقيبة من نفايات ـ ملابس من مواد غريبة

    إكسسوارات فريدة

    تقوم المصممة صوفيا وينينغ، من برلين، بصنع أغلفة للهواتف الذكية ومحفظات للنقود وعلب للسجائر، وكذلك حقائب اليد من كتب مصورة قديمة. إضافة إلى ذلك تقوم المصممة بصنع الإكسسوارات تحت الطلب.

  • Jacke aus LED-Lampen der Designerin Veronika Aumann (Veronika Aumann)

    معطف من شوكلاتة وحقيبة من نفايات ـ ملابس من مواد غريبة

    ملابس ذكية

    تصنع المصممة فيرونيكا أومان، من برلين، ملابس مضيئة ذكية، وتشبه منتجاتها إلى حد ما الشاشة وذلك بفضل المئات من إضاءات الـLED الممزوجة مع الملابس. واستطاعت المصممة ربط الملابس بتطبيق الهاتف الذكي، بحيث يمكن التحكم بالإضاءة، وكذلك إنشاء صور معينة عليها، وذلك على حسب مزاج صاحبها.

  • Recycled glasses by Vinylize (picture-alliance/dpa/Gebert)

    معطف من شوكلاتة وحقيبة من نفايات ـ ملابس من مواد غريبة

    نظارات الفينيل

    يبحث المصمم زكاري تيبتون عن تسجيلات الفينيل لصناعة نظارات فريدة، بما فيها النظارات الشمسية. انتيه بندر/ غالية داغستاني


مختارات

معطف من شوكلاتة وحقيبة من نفايات ـ ملابس من مواد غريبة

لا تقتصر صناعة الأزياء على الزجاج والقطن، فهناك نظارات مصنوعة من الفينيل وقبعات مكونة من الشوكولاته. ويفضل بعض المصممين استخدام موادا غريبة لا ترتبط أحياناً بصناعة الأزياء.تعرف عليها في ملف الصور التالي: (16.01.2018)  

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شوكولاتة على حساب الفقراء؟  

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