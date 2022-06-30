 علاج التوتر عبر التنويم المغناطيسي | صحتك بين يديك | DW | 30.06.2022

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صحتك بين يديك

علاج التوتر عبر التنويم المغناطيسي

يمكن للجهاز العصبي الطرفي في الدماغ أن يقلل من الشعور بالتوتر في المواقف الحرجة. إذ يمنع الإشارات القادمة من الجسم عبر المسارات العصبية. حقائق يستفيد منها خبراء التنويم المغناطيسي كعلاج للقلق والتوتر. ولكن هل هذه الطريقة ناجعة حقا؟

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