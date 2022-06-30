علاج التوتر عبر التنويم المغناطيسي

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يمكن للجهاز العصبي الطرفي في الدماغ أن يقلل من الشعور بالتوتر في المواقف الحرجة. إذ يمنع الإشارات القادمة من الجسم عبر المسارات العصبية. حقائق يستفيد منها خبراء التنويم المغناطيسي كعلاج للقلق والتوتر. ولكن هل هذه الطريقة ناجعة حقا؟
يعاني العديد من الناس في جميع أنحاء العالم من حالة خوف كبيرة من كرسي طبيب الأسنان، وهو ما يدفع العديد منهم إلى إلغاء مواعيد العلاج أو تأجيلها، إن كنت من هؤلاء الناس نقدم لك هنا نصائح عملية للتغلب على مخاوفك.
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