علاج التوتر عبر التنويم المغناطيسي

نصائح ذهبية للتغلب على الخوف من زيارة طبيب الأسنان

يعاني العديد من الناس في جميع أنحاء العالم من حالة خوف كبيرة من كرسي طبيب الأسنان، وهو ما يدفع العديد منهم إلى إلغاء مواعيد العلاج أو تأجيلها، إن كنت من هؤلاء الناس نقدم لك هنا نصائح عملية للتغلب على مخاوفك.