علاج البول الذاتي: هل هو سر الجمال والصحة؟

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في العديد من الثقافات يثق بعض الناس في نتائج العلاج بالبول الذاتي. لكن هل يمكن استخدامه في علاج الأمراض والحصول على بشرة أكثر نضارة فعلا؟
فيما ينفق البعض أموالاً كبيرة من أجل القيام بفحوصات دورية بخصوص حالتهم الصحية، يمكن للبول أن يكون علامة بارزة على الوضع الصحي لصاحبه. فماذا يعني مثلاً وجود قطرات من الدم في البول؟ وما هو معدل تبول كل شخص يومياً؟
هاينريش بول ليس فقط أحد رواد الأدب الألماني الحديث، الذين حملوا على عاتقهم إعادة صياغته وأوصلوه إلى العالمية، بل كان ناقداً للأوضاع السياسية في بلده وفي العالم ورجل المواقف الملتزم الذي يؤمن بأن الأدباء هم ضمير الأمة.
شغف البشر باستكشاف الفضاء يقودهم إلى فكرة غريبة تحوّل حلم بناء وحدات سكنية مستقبلية للعيش على كوكب المريخ، إلى واقع. فبعد سنوات من البحث والدراسة توصل علماء بريطانيون إلى ما كانوا يبحثون عنه في أجسام رواد الفضاء!
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