 علاج البول الذاتي: هل هو سر الجمال والصحة؟ | صحتك بين يديك | DW | 19.05.2022

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صحتك بين يديك

علاج البول الذاتي: هل هو سر الجمال والصحة؟

في العديد من الثقافات يثق بعض الناس في نتائج العلاج بالبول الذاتي. لكن هل يمكن استخدامه في علاج الأمراض والحصول على بشرة أكثر نضارة فعلا؟

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