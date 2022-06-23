علاجات لسرطان البنكرياس بتقنية "الرنا المرسال"

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سجلت حالات الإصابة بسرطان البنكرياس ارتفاعا في مختلف دول العالم. وطورت شركة بيونتيك لصناعة الأدوية والتي اشتهرت بتطوير لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد، طريقة لعلاج هذا النوع من السرطان بتقنية الرنا المرسال (mRNA).
زيادة استهلاك الملح تؤدي إلى أمراض وعلل عديدة، منها ارتفاع ضغط الدم وإجهاد الكلى وضعف العظام. دراسة في جامعة ألمانية وجدت ضرراً جديداً.
دخل لقاح جديد مضاد لسرطان المخ تم إنتاجه اعتماداً على الحمض النووي المرسال mRNA مراحل التجارب السريرية. يقول علماء إن النتائج تبدو واعدة خاصة وأن اللقاح لا يقتل خلايا المرض فحسب وإنما يعمل على تكوين مناعة ضده أيضاً.
تواصل شركة بيونتيك لصناعة الأدوية جهودها في توفير لقاح ضد مرض السرطان. الشركة الألمانية أعلنت أن أبحاثها دخلت مراحل متقدمة وأنها ستبدأ قريبا في إجراء تجارب سريرية. وكانت بيونتيك في مقدمة الشركات التي طورت مضادا لكورونا.
في ألمانيا نجح أطباء باستخدام الخلايا الجذعية في مساعدة مريض بالسرطان مصاب أيضا بالإيدز في التعافي من كلا المرضين. إنها ثالث حالة في العالم وتعتمد على طفرة جينية معينة، لكن خبراء يرون عقبات في تعميم هذا العلاج.
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