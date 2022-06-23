علاجات لسرطان البنكرياس بتقنية "الرنا المرسال"

ألمانيا - نجاح علاج مصاب بالإيدز والسرطان باستخدام الخلايا الجذعية

في ألمانيا نجح أطباء باستخدام الخلايا الجذعية في مساعدة مريض بالسرطان مصاب أيضا بالإيدز في التعافي من كلا المرضين. إنها ثالث حالة في العالم وتعتمد على طفرة جينية معينة، لكن خبراء يرون عقبات في تعميم هذا العلاج.