 علاجات لسرطان البنكرياس بتقنية "الرنا المرسال" | DW الأخبار | DW | 23.05.2023

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DW الأخبار

علاجات لسرطان البنكرياس بتقنية "الرنا المرسال"

سجلت حالات الإصابة بسرطان البنكرياس ارتفاعا في مختلف دول العالم. وطورت شركة بيونتيك لصناعة الأدوية والتي اشتهرت بتطوير لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد، طريقة لعلاج هذا النوع من السرطان بتقنية الرنا المرسال (mRNA).

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