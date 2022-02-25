 علاجات جديدة لتساقط الشعر | صحتك بين يديك | DW | 25.02.2022

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صحتك بين يديك

علاجات جديدة لتساقط الشعر

يبحث بروفيسور ألكسندر شتاينكاسرار عن البروتينات التي يقال إنها تساعد في علاج الروماتيزم. وخلال التجارب المخبرية حقق اكتشافًا مذهلاً، مفاده أن الشعر يصبح أكثر كثافة. فهل يمكن أن يساعد ذلك في علاج تساقط الشعر المرتبط بالهرمونات؟

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