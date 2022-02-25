علاجات جديدة لتساقط الشعر

بعد تطوير اللقاحات.. ماذا عن دواء لعلاج مصابي كورونا؟

حتى مع تطوير اللقاحات لا يمكن القضاء على وباء كورونا دون أدوية. فما الذي تحقق في هذا المجال؟ ولماذا لم نسمع عن تطوير أدوية فعّالة لعلاج مصابي كورونا كما هو الأمر بالنسبة للقاحات؟