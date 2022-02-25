علاجات جديدة لتساقط الشعر

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يبحث بروفيسور ألكسندر شتاينكاسرار عن البروتينات التي يقال إنها تساعد في علاج الروماتيزم. وخلال التجارب المخبرية حقق اكتشافًا مذهلاً، مفاده أن الشعر يصبح أكثر كثافة. فهل يمكن أن يساعد ذلك في علاج تساقط الشعر المرتبط بالهرمونات؟
لأغراض غالبا ما تكون تجميلية، تقرر الكثير من النساء إجراء عمليات تكبير الصدر. ولكن ازدادت مؤخرا شكوى بعض تلك النساء من مشاكل صحية عقب جراحتهن التجميلية. فما حقيقة هذه الأعراض؟
حتى مع تطوير اللقاحات لا يمكن القضاء على وباء كورونا دون أدوية. فما الذي تحقق في هذا المجال؟ ولماذا لم نسمع عن تطوير أدوية فعّالة لعلاج مصابي كورونا كما هو الأمر بالنسبة للقاحات؟
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