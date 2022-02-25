علاجات تساقط الشعر

ما خطورة مضاعفات كورونا طويلة الأمد على حياة يوشوا كيميش؟

أثار لاعب بايرن ميونيخ يوشوا كيميش الجدل بعد رفضه تلقي لقاح كورونا. الجديد إعلان ناديه وجود مشكلة في رئتيه بعد تعافيه من كوفيد-19 تستلزم تغيبه حتى بداية العام. فما المضاعفات والعواقب التي قد يعاني منها على المدى الطويل؟