علاجات تساقط الشعر

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بعد الإصابة بفيروس كورونا على سبيل المثال، يمكن أن يتساقط الشعر فجأة بشكل متزايد. لكن الأمر مؤقت فقط. أما في حالة تساقط الشعر الوراثي، فالأمور تزداد صعوبة. فما هي إمكانيات العلاج المتاحة؟
أثار لاعب بايرن ميونيخ يوشوا كيميش الجدل بعد رفضه تلقي لقاح كورونا. الجديد إعلان ناديه وجود مشكلة في رئتيه بعد تعافيه من كوفيد-19 تستلزم تغيبه حتى بداية العام. فما المضاعفات والعواقب التي قد يعاني منها على المدى الطويل؟
بات العالم على مشارف الذكرى الثانية لظهور جائحة كورونا، وهذا ما يجب أن تعلمه عن آخر المعارف العلمية بشأن الفيروس القاتل: بشأن اللقاحات والأقنعة والتهاب عضلة القلب والأعراض البعيدة المدى وحصانة المصابين بالحساسية...
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