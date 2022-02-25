 علاجات تساقط الشعر | صحتك بين يديك | DW | 25.02.2022

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صحتك بين يديك

علاجات تساقط الشعر

بعد الإصابة بفيروس كورونا على سبيل المثال، يمكن أن يتساقط الشعر فجأة بشكل متزايد. لكن الأمر مؤقت فقط. أما في حالة تساقط الشعر الوراثي، فالأمور تزداد صعوبة. فما هي إمكانيات العلاج المتاحة؟

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