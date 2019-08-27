 علاء الأسواني: احترس..أمامك معركة مغشوشة | آراء | DW | 04.02.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

آراء

علاء الأسواني: احترس..أمامك معركة مغشوشة

في مقاله* لـDW عربية يشرح علاء الأسواني الفرق بين المعارك "الحقيقية" و"المغشوشة".

Kolumnisten Al-Aswani (Imago/El Mundo)

حكم محمد علي مصر أكثر من أربعين عاما ( 1805- 1848 ) فأقام الدولة الحديثة لكنه تعسف في سن الضرائب على الفلاحين لدرجة أن كثيرين منهم كانوا يهربون من قراهم وذات مرة سن محمد على ضريبة جديدة اسمها.

"الفردة" تدفع عن كل شخص في الأسرة. ثار الفلاحون ضد هذه الضريبة. عندئذ كلف محمد على ابنه ابراهيم باشا بالتفاوض مع الفلاحين الثائرين في المنصورة. كان ابراهيم باشا قائدا عسكريا عظيما لكنه اشتهر بغرابة الأطوار والشراسة. اصطحب ابراهيم باشا معه المعلم غالي وزير المالية( القبطي) وذهبا إلى لقاء الفلاحين الذين ما أن رأوهما حتى ضجوا بالشكوى من ضريبة الفردة التي جعلت حياتهم مستحيلة. ظل ابراهيم يستمع إلى شكاوى الفلاحين ثم سألهم:

- هل تظنون أن مولانا (محمد علي) يريد بكم شرا؟

صاح الفلاحون بحماس:                       

- كلا ياباشا. مستحيل أن يقصد مولانا بنا شرا أو أذى. 

عندئذ صاح ابراهيم:                                

- هل تعلمون أن مولانا لا يعرف شيئا عن هذه الضريبة.

بدت الحيرة على وجوه الفلاحين وهنا نظر  ابراهيم باشا إلى المعلم غالي الجالس بجواره وصاح:

- الذي قرر هذه الضريبة الظالمة هو هذا الكافر الخائن.

ثم أخرج مسدسه وأطلق النار على المعلم غالي فأرداه قتيلا على الفور. حدث هرج ومرج وهرب الفلاحون من المكان وظلوا بعد ذلك يتحدثون طويلا عن الضرائب المجحفة التي يفرضها (المرحوم )غالي ويعزون ذلك إلى انه قبطي يكره المسلمين. لم يكن ذلك صحيحا بالطبع اذ أن محمد علي هو الذي كان يفرض الضرائب. الغريب أن ضريبة الفردة لم يتم الغاؤها وقد أذعن الفلاحون ودفعوها.   

مختارات

في مقاله* لـ DWعربية يضع علاء الأسواني القراء أمام اختيارين. (14.01.2020)

في مقاله لـ DW* يسأل علاء الأسواني هل نحتاج إلى رجال الدين؟ (10.12.2019)

في مقاله* لـ DW عربية يكتب علاء الأسواني عن جمعية "غريبة" تكوَّنت في مصر. (21.01.2020)

هذه الواقعة تقدم أسلوبا معروفا يستعمله الطاغية للسيطرة على الجماهير اذ يقدم إليهم معركة مفتعلة حتى يندمجوا فيها وينسوا المشكلة الحقيقية. الأسبوع الماضي عقدت جامعة الأزهر مؤتمرا  لتجديد الفكر الديني ودعت إليه الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة .. المؤكد اننا نحتاج إلى فقه اسلامي جديد لأن الفقه المكتوب منذ قرون لم يعد يناسب عصرنا والمؤكد أن تنقية الأحاديث النبوية ضرورة لأن الكثير منها ملفق وغير منطقي.. يذكر أيضا أن شيخ الأزهر ورئيس جامعة القاهرة من رجال النظام وهما لم يحصلا على منصبيهما الا بعد موافقة الجهات الأمنية جميعا. أحمد الطيب عينه حسني مبارك شيخا للأزهر ثم انضم إلى لجنة السياسات التي كانت تمهد لتوريث السلطة إلى جمال مبارك وقد قال الطيب عندئذ:

- "ان الحزب الوطني والأزهر مثل الشمس والقمر متلازمان"، وعندما قامت ثورة يناير رفضها الشيخ الطيب وظهر في التليفزيون ليؤكد أن التظاهر ضد الشرع والدين، ويدين شباب الثورة الذين كانوا آنذاك يستشهدون في ميادين مصر برصاص الشرطة.

أما محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة فحدث ولاحرج لأنه من كبار المداحين للرئيس السيسي وقد تخلى عن احترام منصبه في مشهد مؤسف عندما ألغى المصروفات المتأخرة عن طلاب جامعة القاهرة ومنحهم درجات اضافية كرشوة انتخابية حتى يصوتوا بنعم على التعديلات الدستورية التي جعلت من السيسي حاكما مدى الحياة. ليس في تاريخ الرجلين اذن أي موقف ثوري من أي نوع وهما بطبيعة منصبيهما يتحركان في اطار التعليمات الأمنية التي يقررها النظام. ألقى الخشت كلمة عن تجديد الفكر الديني (وهو موضوع المؤتمر) وقد ألف في ذلك كتابا أهدى نسخة منه إلى الشيخ الطيب الذي تكلم فانهال على الخشت توبيخا واستهزاء وسخرية وأعلن انه لن يقرأ  كتابه.

حدث كل ذلك وسط تصفيق وتهليل الأزهريين الذين يعتقدون أن مناصرة شيخ الأزهر واجبا دينيا. الغريب أن الشيخ الطيب رفض تجديد الفكر الديني (مع انه عنوان المؤتمر)، وأعلن ان التراث الاسلامي عظيم وكامل الأوصاف فليس بالامكان أبدع مما كان، وكل من يطالب بتجديد الفكر الديني انما يشترك في مؤامرة خبيثة ضد الاسلام والمسلمين، ثم قال الطيب كلمتين بسرعة ضد صفقة القرن .

ما ان انتشرت مداخلة الشيخ الطيب على مواقع التواصل الاجتماعي حتى نشبت معركة حامية الوطيس بين الإسلاميين الذين رأوا في الشيخ الطيب رجلا عظيما وبطلا صنديدا يذود عن حياض الإسلام والليبراليين الذين يرون تصرف الشيخ الطيب متعاليا وغير لائق اذ انه لم يحترم ضيفه الخشت وسخر منه وقال له: "التجديد هذا تعمله في بيت أبيك" وهذه لغة لاتليق بعلماء. أضف إلى ذلك أن الشيخ الطيب قال خطابا  إسلاميا رجعيا منغلقا يؤكد حاجتنا فعلا لتجديد فهمنا للدين.

انهمك المصريون تماما في هذه المعركة العجيبة ولازالوا يتحدثون عنها حتى اليوم. هكذا ارتكبنا نفس الخطأ الذي ارتكبه الفلاحون الثائرون ضد محمد علي منذ مائة عام. ان مشكلتنا ليست خناقة الشيخ الطيب مع الدكتور الخشت. مشكلتنا وجود 60 ألف معتقل يتعرضون للتعذيب والاهمال الطبي الذي قتل منهم كثيرين. مشكلتنا أن ينفرد شخص واحد بحكم البلد فيقرر مصير ملايين المصريين بارادته المنفردة بدون أدنى مراجعة أو محاسبة. مشكلتنا ديون بالمليارات أوقعنا فيها السيسي لينفذ مشروعات معظمها بدون دراسات جدوى وكثير منها لا يلبي احتياجات المصريين الأساسية وانما يستهدف المجد الشخصي للدكتاتور . مشكلاتنا الفقر والجهل والمرض.. مشكلتنا اننا لا نملك الارادة في وطننا فاذا قرر الديكتاتور أمرا وجبت علينا الطاعة والا تم القاؤنا في السجون. هذه مشاكلنا الحقيقية وغير ذلك معارك مغشوشة يصطنعها النظام بغرض  التشويش والهاء الرأي العام.

      

الديمقراطية هي الحل

draswany57@yahoo.com

* المقال يعبر عن وجهة نظر كاتبه وليس بالضرورة عن رأي مؤسسة DW.

 

مواضيع ذات صلة

Kolumnisten Al-Aswani

علاء الأسواني:.. إلى الضابط الذى يحكم الإعلام المصري 27.08.2019

في مقاله* لـ DWعربية يكتب علاء الأسواني "إلى الضابط الذي يحكم الإعلام المصري".

Kolumnisten Al-Aswani

علاء الأسواني: حوار مع مواطن سيساوي أليف 12.02.2019

في مقاله* لـDW عربية ينشر علاء الأسواني حوارا أجراه مع "مواطن سيساوي أليف".

Kolumnisten Al-Aswani

علاء الأسواني: متى يخرج السيسي من عالمه الافتراضي..؟ 27.11.2018

في مقاله* لـDW عربية يطرح علاء الأسواني السؤال: متى يخرج السيسي من عالمه الافتراضي..؟

إعلان

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!  

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

اتفاق تركيا وأوروبا أمام امتحان عسير.. هل يتوقف دعم اللاجئين؟

هل تنجح المستشارة ميركل في إقناع قادة الاتحاد الأوروبي لتحويل المزيد من الأموال لتركيا لإنقاذ اتفاق اللاجئين؟

ترغب المستشارة ميركل بأن يوافق الاتحاد الأوروبي على تحويل المزيد من الأموال لتركيا حتى لا تتوقف عن دور "حارسة الحدود". بيد أن هناك اختلافا في وجهات النظر في أوروبا حول العلاقة مع تركيا، كما أن لأنقرة تحفظاتها أيضا.   

كيف تتعامل الدول العربية مع العائدين من بؤرة كورونا؟

طائرة جزائرية في مطار بومدين في العاصمة نقلت رعايا من الجزائر وتونس وموريتانيا وليبيا من الصين

يثير إجلاء دول عربية لرعاياها من مدينة ووهان الصينية، بؤرة انتشار فيروس كورونا المستجد، تساؤلات حول الإجراءات التي تتخذها تجاه القادمين من بؤرة الوباء. فما هي هذه الإجراءات وهل هي كافية لمنع انتشار الفيروس؟   

صفقة القرن - حلبة صراع جديدة بين إيران والسعودية؟

جانب من اجتماع منظمة التعاون الإسلامي في مدينة جدة السعودية بتايرخ 03 شباط/ فبراير 2020

غياب إيران عن اجتماع منظمة التعاون الإسلامي في السعودية، أثار التساؤل حول الصراع بين البلدين سيما وأن الاجتماع ناقش خطة السلام الأمريكية "صفقة القرن". فهل ستكون الخطة مادة لسجال جديد بينهما يضاف إلى الصراعات الحالية؟    

منظمة التعاون الإسلامي ترفض خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط

رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس

رفضت منظمة التعاون الإسلامي خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، معتبرة أنها "متحيزة وتتبنى الرواية الإسرائيلية" للنزاع، ودعت أعضاءها إلى عدم التعامل مع الخطة أو التعاون مع الإدارة الأميركية لتنفيذها.   

هل ينجح بوريل في مهمة "خفض التوتر" حيال الملف النووي؟

Conflict Zone-Interview mit Spaniens Aussenminister Borrell (DW/F. Suyak)

وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في طهران لإجراء مناقشات تهدف إلى "خفض التصعيد"، في أجواء من تجدد التوتر الدولي حول المسألة النووية الإيرانية. فهل ينجح بوريل في هذه المهمة؟   

ليبيا- عنصرية واستغلال جنسي في مركز للاجئين تموله أوروبا

أحمد مصطفى لاجئ سوداني يعيش في مكب للنفايات في ليبيا

أظهر تقرير استقصائي جديد، أن مركزا لإيواء المهاجرين يموله الاتحاد الأوروبي، الأوضاع فيه مأساوية ويتعرض المهاجرون المقيمون فيه للتعذيب. وهذه ليست المرة الأولى التي تكشف فيها تقارير دولية الوضع المأساوي للاجئين في ليبيا.   