عكس ما كان يُعتقد.. المعارض الروسي نافالني لم يُسمم في المطار

أوضح فريق المعارض الروسي أليكسي نافالني اليوم الخميس (17 سبتمبر/أيلول)، في بيان عبر موقع إنستغرام، أن حلفاءً لنافالني كانوا قد سارعوا إلى التوجه إلى الغرفة التي كان يقيم بها بفندق بمدينة تومسك السيبيرية، فور سقوطه مغشيا عليه، وذلك لجمع أية أغراض يمكن استخدامها كدليل محتمل.

ونُشر مقطع فيديو بحساب نافالني على إنستغرام يظهر فيه أعضاء من فريقه وهم يفتشون الغرفة يوم 20 أغسطس/ آب بعد ساعة من معرفتهم بإصابته بالإعياء في ظروف مريبة. وكتب في المنشور "تقرر جمع كل شيء يمكن أن يكون مفيدا ولو افتراضيا، وتسليمه إلى الأطباء في ألمانيا. كان من الواضح تماما أن القضية لن تخضع للتحقيق في روسيا".

ويقول المنشور أيضا "بعد أسبوعين، عثر مختبر ألماني على آثار غاز الأعصاب نوفيتشوك تحديدا على زجاجة المياه من غرفة فندق تومسك. "وبعد ذلك أكدت مختبرات أخرى أجرت فحوصا لعينات من أليكسي أن هذا هو ما استُخدم لتسميمه. الآن فهمنا الأمر: لقد حدث قبل أن يغادر حجرته بالفندق للذهاب إلى المطار".

وسقط نافالني، الذي يمكن يعتبر أشرس خصم للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مغشيا عليه في 20 آب/أغسطس أثناء رحلة جوية من تومسك إلى مدينته موسكو. وهبطت الطائرة اضطراريا في مدينة أومسك بسيبيريا حيث تم نقله إلى مستشفى محلي، ومنها إلى ألمانيا في وقت لاحق.

مشاهدة الفيديو 18:13 شارك هل تتخلى ألمانيا عن مشروع "نورد ستريم 2"؟ إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3i8By هل تتخلى ألمانيا عن مشروع "نورد ستريم 2"؟

وكان مساعدو نافالني قد قالوا في السابق إنهم يشتبهون في أنه تم دس السم له في كوب شاي تناوله في مطار تومسك.

ألمانيا تطلب المساعدة

وفي سياق متصل قالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية اليوم إن ألمانيا طلبت منها المساعدة الفنية في التحقيق الخاص بنافالني، وإنها أرسلت خبراء إلى ألمانيا لأخذ عينات نافالني، وأشارت إلى أن نتائج الاختبارات لتحديد ما إذا كان تعرض للتسميم بمادة نوفيتشوك سوف تعرف قريباً.

وخلص مختبر عسكري ألماني في 3 أيلول/سبتمبر إلى أن نافالني (44 عام) تعرض للتسميم بمادة من نوع نوفيتشوك، التي ابتكرت في العهد السوفياتي لأغراض عسكرية، وهو ما تنفيه موسكو. وأكد مختبران في فرنسا والسويد النتائج التي توصلت إليها ألمانيا، مما دفع باريس وبرلين إلى الإصرار من جديد على ضرورة إجراء تحقيق روسي . لكن برلين قالت إنها تنتظر تقييم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. والخميس أكدت مختبرات بريطانية النتائج الألمانية والفرنسية والسويدية.

ع.ج.م/ (رويترز، د ب أ)