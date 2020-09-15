 عكس ما كان يُعتقد.. المعارض الروسي نافالني لم يُسمم في المطار | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 17.09.2020

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عكس ما كان يُعتقد.. المعارض الروسي نافالني لم يُسمم في المطار

قال الفريق المساعد للمعارض الروسي أليكسي نافالني إنه تم رصد أثار غاز نوفيتشوك الذي استُخدم لتسميمه على زجاجة مياه فارغة بحجرته في فندق بمدينة تومسك، مشيرا إلى أنه سُمم هناك وليس في المطار كما كان يُعتقد في البداية.

صورة لنافالني مع بعض أفراد أسرته وهو في المستشفى في برلين بعد أن فاق من غيبوية طويلة

صورة لنافالني مع بعض أفراد أسرته وهو في المستشفى في برلين بعد أن فاق من غيبوية طويلة

أوضح فريق المعارض الروسي أليكسي نافالني اليوم الخميس (17 سبتمبر/أيلول)، في بيان عبر موقع إنستغرام، أن حلفاءً لنافالني كانوا قد سارعوا إلى التوجه إلى الغرفة التي كان يقيم بها بفندق بمدينة تومسك السيبيرية، فور سقوطه مغشيا عليه، وذلك لجمع أية أغراض يمكن استخدامها كدليل محتمل.

مختارات

حذرت هيئة اقتصادية في ألمانيا من وقف مشروع خط أنابيب غاز "نورد ستريم 2"، الذي من المقرر أن ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا مباشرة عبر بحر البلطيق، فيما نددت روسيا بما أسمته "حملة تضليل" تهدف الى فرض عقوبات جديدة عليها.

وسط بوادر أزمة بين برلين وموسكو ترتفع الدعوات في ألمانيا لإعادة النظر في مشروع غاز نورد ستريم 2 مع روسيا بعد الاشتباه في تسميم المعارض الروسي نافالني، فيما ترتفع الدعوات بتخلي مستشار ألمانيا السابق عن منصبه في المشروع.

أكد مختبران في فرنسا والسويد تعرض المعارض الروسي أليكسي نافالني للتسمم بغاز الأعصاب من مجموعة "نوفيتشوك"، حسب ما أعلنت الحكومة الألمانية، التي قالت أيضا إنها أشركت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في التحقيقات.

تتأكد الشكوك يوماً بعد يوم بأن المعارض الروسي نافالني قد تم تسميمه بسم الأعصاب نوفيتشوك. السم القاتل الذي طوره السوفييت ذات مرة كنوع من التحايل على اتفاقية الأسلحة الكيميائية. فما هو هذا السم؟

بيان حادّ من الحكومة الألمانية وتصريح من المستشارة أنغيلا ميركل ثم استدعاء السفير. بسبب قضية تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني تصاعدت النبرة بشكل قوي تجاه الرئيس فلاديمير بوتين، كما يرى الكاتب الصحفي ينس توراو.

ونُشر مقطع فيديو بحساب نافالني على إنستغرام يظهر فيه أعضاء من فريقه وهم يفتشون الغرفة يوم 20 أغسطس/ آب بعد ساعة من معرفتهم بإصابته بالإعياء في ظروف مريبة. وكتب في المنشور "تقرر جمع كل شيء يمكن أن يكون مفيدا ولو افتراضيا، وتسليمه إلى الأطباء في ألمانيا. كان من الواضح تماما أن القضية لن تخضع للتحقيق في روسيا".

Russland Vergiftungsfall Nawalny Wasserflasche (@NAVALNY/Social Media/Reuters)

ويقول المنشور أيضا "بعد أسبوعين، عثر مختبر ألماني على آثار غاز الأعصاب نوفيتشوك تحديدا على زجاجة المياه من غرفة فندق تومسك. "وبعد ذلك أكدت مختبرات أخرى أجرت فحوصا لعينات من أليكسي أن هذا هو ما استُخدم لتسميمه. الآن فهمنا الأمر: لقد حدث قبل أن يغادر حجرته بالفندق للذهاب إلى المطار".

وسقط نافالني، الذي يمكن يعتبر أشرس خصم للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مغشيا عليه في 20 آب/أغسطس أثناء رحلة جوية من تومسك إلى مدينته موسكو. وهبطت الطائرة اضطراريا في مدينة أومسك بسيبيريا حيث تم نقله إلى مستشفى محلي، ومنها إلى ألمانيا في وقت لاحق.

مشاهدة الفيديو 18:13

هل تتخلى ألمانيا عن مشروع "نورد ستريم 2"؟

وكان مساعدو نافالني قد قالوا في السابق إنهم يشتبهون في أنه تم دس السم له في كوب شاي تناوله في مطار تومسك.

ألمانيا تطلب المساعدة 

وفي سياق متصل قالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية اليوم إن ألمانيا طلبت منها المساعدة الفنية في التحقيق الخاص بنافالني، وإنها أرسلت خبراء إلى ألمانيا لأخذ عينات نافالني، وأشارت إلى أن نتائج الاختبارات لتحديد ما إذا كان تعرض للتسميم بمادة نوفيتشوك سوف تعرف قريباً.

وخلص مختبر عسكري ألماني في 3 أيلول/سبتمبر إلى أن نافالني (44 عام) تعرض للتسميم بمادة من نوع نوفيتشوك، التي ابتكرت في العهد السوفياتي لأغراض عسكرية، وهو ما تنفيه موسكو. وأكد مختبران في فرنسا والسويد النتائج التي توصلت إليها ألمانيا،  مما دفع باريس وبرلين إلى الإصرار من جديد على ضرورة إجراء تحقيق روسي . لكن برلين قالت إنها تنتظر تقييم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. والخميس أكدت مختبرات بريطانية النتائج الألمانية والفرنسية والسويدية.

ع.ج.م/   (رويترز، د ب أ)

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