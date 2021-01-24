عكس المتعارف عليه.. دراسة حديثة تكشف تقلص الهوة بين الفقراء والأغنياء

غياب المساواة في الدخل، يعتبر من بين القضايا التي تحظى بمناقشات حامية الوطيس بين الخبراء الاقتصاديين، كما أنها من بين الإشكاليات التي يساء عرضها. وعكس التوقعات أظهرت دراسة حديثة تقلص الفجوة بين الأغنياء والفقراء.
طوال أعوام عكف أنصار التوجهات اليسارية على إدانة أوجه التفاوت الآخذة في التوسع التي أعقبت الأزمة المالية لعام 2008. غير أن دراسة حديثة أظهرت أن فجوة الدخل العالميةتقلصت تدريجيا بالفعل بين عامي 2008 و2013. ويقول المحلل الاقتصادي الإيطالي فرديناندو جيوجليانو في تقرير نشرته وكالة بلومبرغ للأنياء إن الخرافة الأخرى التي تحتاج إلى التصدى لها تتعلق بجائحة فيروس كورونا ( SARS-CoV.2) فهناك عدد من الباحثين والمنظمات الدولية بما في ذلك جوزيف ستيغليتز الحاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد، والأمم المتحدة يشعرون بالقلق من أن العالم أصبح مكانا أقل مساواة بسبب جائحة كوفيد19- والأزمة الاقتصادية الناجمة عنها. وهم يعتقدون أن الدول الأكثر ثراء في وضع أفضل بالنسبة للقدرة على حماية أنفسها. ويؤكد جيوجليانو أن هذا غير صحيح.
تقلص الفجوة في زمن كورونا ولكن..
وهناك دراسة جديدة لأنجوس ديتون الاستاذ بجامعة برينستون، والحاصل أيضا على جائزة نوبل في الاقتصاد توضح أنه في عام 2020 على الأقل، حدث العكس على المستوى العالمي. فمع اجتياح الجائحة للدول ذات الدخل المرتفع بصورة غير متكافئة، تقلصت الفجوة بين الفقراء والأغنياء. ولا يتعلق ذلك بالتفاوتات الكبيرة فيما بين الدول الأكثر ثراء نفسها، ولكن يوضح لنا على الأقل أن التقارب الأخير من جانب الدول النامية مستمر. وللأسف، لا يعد هذا الأمر بالضبط سببا يدعو للابتهاج في نهاية عام مرهق تفشت فيه جائحة كوفيد 19 فهو يكشف لنا الفشل الذريع لكثير من الحكومات الغربية في حماية مواطنيها أكثر مما يكشف عن نجاحات الدول الأكثر فقرا.
فقد كشفت الجائحة فجوات هائلة في أنظمة الصحة العامة في الدول الغنية.. وجدير بالملاحظة أن ديتون يكشف في دراسته أن الدول التي تتمتع بدخل أعلى للفرد عانت أيضا من تسجيل أكبر عدد من حالات الوفاة بسبب الجائحة. وهذه النتيجة قد يقابلها عدم الافصاح بشكل كامل عن حالات الوفاة في الدول الأكثر فقرا في آسيا وأفريقيا. كما أنه من الممكن أن تتغير هذه النتيجة إلى العكس مع استمرار تفشي الجائحة وقدرة الدول الأكثر ثراء على الحصول على اللقاحات بصورة أفضل. ولكن العدد غير العادي لوفيات الجائحة في بعض الدول الأكثر ثراء في العالم، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا والسويد ما زال ملفتا للنظر.
كما توضح الدراسة أن الدول التي اتخذت موقفا أكثر تساهلا بالنسبة للإغلاق على أمل حماية اقتصاداتها لم تستفد كثيرا. والدول التي شهدت العدد الأكبر من الوفيات هي أيضا تلك التي كانت صاحبة أكبر انخفاض متوقع في إجمالي الدخل المحلي، حسب توقعات صندوق النقد الدولي.
عدم المساواة لم يتقلص بالضرورة داخل كل دولة
ويضيف جيوجليانو أن الانخفاض في التفاوتات على مستوى العالم يأتي في أعقاب أتجاه بدأ في عام 2007، لكنه ظهر أكثر وضوحا في عام 2020 عما كان متوقعا قبل الجائحة. وإذا ما تم تقييم الدول المختلفة وفقا لعدد سكانها، سيُلاحظ أن هناك زيادة طفيفة في عدم المساواة. ولكن كل هذا مدفوع بالصين التي تعاملت مع الجائحة بشكل أفضل من كثير من الدول الأخرى.
وهذه الدراسة لا تعني أن العالم صبح أكثر مساواة على مستوى كل دولة على حدة. ففي الولايات المتحدة هناك دليل على أن الركود الذي سببته الجائحة قضى على الوظائف ذات الدخل المنخفض أسرع من الوظائف ذات الدخل المرتفع. وتشعر السويد بالقلق من أن السياسة النقدية الفضفاضة توسع فجوة الدخل وتؤدي إلى ظهور أعداد كبيرة من المليونيرات السويديين. كما أن هناك اختلافات واضحة بالنسبة للقطاعات؛ فالذين يعملون في قطاع السياحة كان حظهم أسوأ من العاملين في قطاعات أخرى. ومن المهم أيضا مراعاة كل دولة على حدة عند نظر التحسن قي العالم النامي.
فحتى لو كان الدخل في هذه الدول أقل كثيرا من الدخل في الدول الأكثر ثراء، من المحتمل أن يكون الأمر أكثر إيلاما لأن نسبة أكبر من السكان قريبة من خط الفقر. وتوقع البنك الدولي أن تدفع الجائحة ما بين 88 و115مليونا آخرين إلى الفقر المدقع في عام 2020 وما زال الوقت مبكرا لتتوفر صورة كاملة عن الأضرار الاقتصادية طويلة المدى الناجمة عن الجائحة، خاصة بالنسبة لفرص الأطفال الأكثر فقرا الذين تعين عليهم التكيف مع غلق المدارس. ويقول جيوجليانو إنه مع ذلك، تذكرنا دراسة ديتون بالحاجة إلى إلقاء نظرة عن كثب للأعداد قبل وضع أي افتراضات بشأن التأثير الاقتصادي للجائحة. وتماما مثل جائحة كوفيد19، الحق هذا الركود ضررا بالاقتصاد العالمي بطرق محيرة.
ح.ز/ ع.ج.م (د.ب.أ)
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