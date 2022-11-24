عكس التوقعات.. الاقتصاد الألماني يحقق نموا فصليا رغم الأزمات

أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا، اليوم الجمعة (25 تشرين الثاني/نوفمبر 2022)، نمو اقتصاد البلاد بمعدل 4ر0% خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بالربع الثاني.
وكان مكتب الإحصاء الألماني صرح في تقديرات أولية، بأن معدل نمو الاقتصاد في الربع الثالث سوف يصل إلى 3ر0%.
وتظهر هذه البيانات أنه، رغم التحديات، فإن الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا قد ارتفع خلال فصل الصيف بوتيرة فاقت التوقعات الأولية.
وجاء النمو في الربع السنوي من تموز/يوليو حتى أيلول/سبتمبر مدفوعا بشكل رئيسي بالإنفاق الخاص للمستهلكين. وبرغم ارتفاع معدلات التضخم وأزمة الطاقة، استفاد المستهلكون من رفع قيود الوقاية من جائحة كورونا بشكل شبه كامل في الربع الثالث، من أجل السفر والتنقل على سبيل المثال، حسبما أوضح مكتب الاحصاء الألماني الرسمي.
وفي الوقت الذي استثمرت فيه الشركات بشكل ملموس في شراء المعدات مثل الماكينات، تراجعت الاستثمارات في مجال الانشاءات، على غرار ما حدث في الربع الثاني، بسبب عوامل موسمية وسعرية، كما تأثر قطاع الإنشاءات بفعل ارتفاع تكاليف البناء وزيادة معدلات فوائد الرهن العقاري.
ويتوقع كثير من خبراء الاقتصاد تراجع أكبر اقتصاد في أوروبا خلال الشهور الستة المقبلة، ولكنهم لا يتوقعون تداعي الاقتصاد مثلما حدث في عام 2020 في بداية حدوث جائحة كورونا، عندما انكمش الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 4% خلال العام بأسره.
وذكر فريتز كولر جيب، كبير خبراء الاقتصاد لدى مصرف "كيه.إف.دبليو" الحكومي الألماني للاستثمار والتنمية أن "حدوث تراجع حاد مثلما حدث أثناء الأزمة المالية أو جائحة كورونا، مرجح فقط حال حدوث نقص في الغاز الطبيعي، ولابد أن نكون قد تجاوزنا هذه المشكلة بفضل ملء الخزانات، وقبل كل شيء، بفضل جهود الترشيد المهمة التي قامت بها الشركات والأسر".
ومن جهته، أوضح الخبير بشؤون المستهلكين لدى الشركة رولف بوركل أن الاستطلاع الأخير الذي أجرته الشركة يُظهر أن "مخاوف المستهلكين الطويلة الأمد بشأن ارتفاع كبير في أسعار الطاقة قد خفت إلى حدّ ما".
وكانت ألمانيا تعتمد كثيراً على الغاز الروسي قبل الحرب في أوكرانيا، وأثارت خطوة توقف الامدادات عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 مخاوف من نقص الطاقة وارتفاع تكاليف التدفئة هذا الشتاء.
وفاقم التضخم القياسي الذي سُجّل في أيلول/سبتمبر ونسبته 10% من معاناة الشركات والمستهلكين الذين يرون قوتهم الشرائية تتآكل. وتتوقع الحكومة الألمانية أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 0,4% في العام 2023.
خ.س/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ، رويترز)
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بالصور: ألمانيا تفتح أبواب المخبأ السري لمليارات الطوارئ!
تمويه المدخل
ينى البنك المركزي لجمهورية ألمانيا الاتحادية (ألمانيا الغربية) بين عامي 1962 و1964 ملجأ حصينا جدا على مساحة تقدر بنحو 8700 متر مربع في بلدة كوخم الصغير بولاية راينلاند بفالتس. الملجا من الخارج كان يبدو وكأنه مدرسة ومكان للتنزه. صحيح أن أهل البلدة كانوا يعرفون أن هناك ملجأ محصنا في المكان، لكن حتى الجيران الملاصقين له لم يعرفوا ماذا يحتوي.
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بالصور: ألمانيا تفتح أبواب المخبأ السري لمليارات الطوارئ!
على عمق 30 مترا تحت الأرض
وتم اختيار موقع الملجأ عن دراية، حيث كان يعتقد أن وادي نهر "موزيل" يمكن أن يصمد أمام الارتدادات التي قد تنتج عن ضربة نووية. ففي هذا المكان السري جدا تم تخزين 15 مليار مارك ألماني، كعملة طوارئ بديلة.
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بالصور: ألمانيا تفتح أبواب المخبأ السري لمليارات الطوارئ!
عملة طوارئ بديلة
خلال الحرب الباردة، كانت حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية (الغربية) في بون، تخشى من أن يتم تهريب كميات كبيرة من العملة المزيفة إلى البلاد. والنتائج ستكون حينها كارثية: فإذا انعدمت الثقة بالمارك الألماني، سينهار اقتصاد البلاد. لذلك تم اتخاذ قرار بطباعة عملة بديلة وتخزينها في هذا الملجأ.
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بالصور: ألمانيا تفتح أبواب المخبأ السري لمليارات الطوارئ!
أبواب حديدية مصفحة وثقيلة جدا
الغرفة التي تم تخزين العملة فيها (الخزنة)، كان مسموحا لأشخاص قليلين جدا من البنك المركزي بالدخول إليها. الأرقام والمفاتيح السرية كانت مخبأة في مدينة فرانكفورت. ومن أجل حماية هذا المكان تم وضع حساسات في الجدران تعمل حين تحدث ضجة أو يقع اهتزاز، ولدى إنطلاق جرس الإنذار نتيجة ذلك كانت الشرطة المحلية تعرف بذلك مباشرة، ولكن من دون أن تعرف ماذا يوجد في هذا المخبأ!
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بالصور: ألمانيا تفتح أبواب المخبأ السري لمليارات الطوارئ!
صناديق العملة البديلة
تم طباعة نحو 15 مليار مارك ألماني من العملة البديلة على شكل نقود ورقية من فئه 10 و20 و50 و100 مارك وتخزينها في صناديق بالملجأ. وكان مخططا أن يتم سحب العملة القديمة في حال حدوث أزمة طارئة، واستبدالها بهذه العملة فورا. وكان موظفو البنك المركزي يفحصون كل ثلاثة أشهر حال الصناديق والعملة التي بداخلها.
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بالصور: ألمانيا تفتح أبواب المخبأ السري لمليارات الطوارئ!
تقنية قديمة من عصر آخر
لم تكن العملة فقط مخبأة في الملجأ، وإنما كان يمكن الإقامة فيه لمدة أسبوعين بأمان في حال حدوث هجوم نووي. حيث كان هناك اتصال لاسلكي مباشر مع وزراة الداخلية الاتحادية في العاصمة بون، ومحركات ديزل لتوليد الكهرباء و18 ألف لتر من الوقود وخزان لمياه الشرب بسعة 40 ألف لتر.
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بالصور: ألمانيا تفتح أبواب المخبأ السري لمليارات الطوارئ!
مكان لحماية الأشخاص أيضا
في حالة الطوارئ كان هناك مكان لحماية 80 شخصا أيضا في الملجأ، مع غرف للنوم وأخرى للعمل وفلترات لتنقية الهواء. لكن ليس هناك معلومات حول الأشخاص الثمانين، الذين كان يمكن أن يلجأوا إلى هذا المكان في حال حدوث هجوم نووي.
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بالصور: ألمانيا تفتح أبواب المخبأ السري لمليارات الطوارئ!
إتلاف عملة الطوارئ عام 1988
في عام 1988 تم اتخاذ قرار بإتلاف العملة البديلة، لأنها لم تعد عصية على التزوير، كما أن نظام الدفع الالكتروني جعل الأوراق النقدية أقل ضرورة. وبعد ذلك بقى الملجأ فارغا حتى عام 2014، حيث بيع لأحد المستثمرين وتم فتحه أمام الجمهور منذ عام 2016، وأصبح متحفا يمكن لأي شخص زيارته. إعداد: فيليب بول/ ع.ج