 عقوبة مرعبة لمن يمتنع عن وضع الكمامة في أندونيسيا | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 04.09.2020

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منوعات

عقوبة مرعبة لمن يمتنع عن وضع الكمامة في أندونيسيا

لجأت إندونيسيا إلى عقوبة غريبة في حق كل من يمتنع عن لبس الكمامة التي تفرضها البلاد منذ انتشار جائحة كورونا. الهدف من العقوبة هو لفت الانتباه إلى النهاية المأساوية التي قد تطال المخالف عند إصابته بالفيروس.

عند ضبطك في جاكرتا دون كمامة، سيكون أمامك خيارين: غرامة مالية أو الاستلقاء داخل تابوت

عند ضبطك في جاكرتا دون كمامة، سيكون أمامك خيارين: غرامة مالية أو الاستلقاء داخل تابوت

عندما يتم ضبطك في شوارع العاصمة الإندونيسية جاكرتا دون كمامة، فسيكون أمامك خيارين: إما دفع غرامة مالية أو الاستلقاء داخل تابوت لمدة دقيقة واحدة، حسبما نقل موقع (RTL) الألماني. وتسعى الحكومة الإندونيسية بهذه "العقوبة التربوية" إلى تذكير مواطنيها بما يمكن أن يحدث لهم إذا ما فرطوا في اتباع قواعد الحماية من الإصابة بفيروس كورونا الذي يعرف انتشارا قويا في إندونيسيا.

وبحسب موقع "ميس" النمساوي، فإن كثيرا من سكان جاكرتا يلجأون إلى قبول عقوبة الاستلقاء في التابوت لمدة دقيقة، لأنهم ببساطة لا يستطيعون تسديد الغرامة المالية التي تبلغ قيمتها حوالي 14 يورو.

عقوبة الاستلقاء في التابوت هدفها توعية الناس بمخاطر فيروس كورونا الذي قد يودي بحياة المصابين به

كثيرون من سكان جاكرتا يقبلون بعقوبة الاستلقاء في التابوت لمدة دقيقة واحدة

مختارات

في طريقة مبتكرة، أعلن عمدة إحدى المدن الإندونيسية نجاح حملة تهدف إلى إبعاد أطفال المدارس عن الهواتف الذكية عن طريق إبقائهم مشغولين بتربية الدجاج.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الإندونيسية اليوم الجمعة (الرابع من سبتمبر/ أيلول 2020) أن البلاد رصدت 3269 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد مما رفع الإجمالي في البلاد إلى 187537.

وهذا هو اليوم الثالث على التوالي الذي تزيد فيه حالات الإصابة اليومية الجديدة عن ثلاثة آلاف، كما جرى تسجيل زيادة قياسية أمس الخميس بلغت 3622. كما أعلنت إندونيسيا اليوم الجمعة تسجيل 82 وفاة جديدة بالمرض بما رفع الإجمالي إلى 7832 وهو الأعلى في منطقة جنوب شرق آسيا.

ع.ش/ع.ج.م

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جاكرتا - الفقر والجوع وسط الواجهات الفاخرة

 

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