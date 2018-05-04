عقوبة صارمة على الممثل الكوميدي بيل كوسبي

عاقبت محكمة أمريكية الممثل الكوميدي الشهير بيل كوسبي اليوم الثلاثاء (25 أيلول/ سبتمبر 2018) بالسجن ما بين ثلاث وعشر سنوات، بعد إدانته بالاعتداء الجنسي.

وكان كوسبي (81 عاما) قد أدين في نيسان/ أبريل بثلاث تهم بالاعتداء لتخديره صديقته السابقة أندريا كونستاند واعتدائه عليها جنسيا في منزله في فيلادلفيا في عام 2004.

وبموجب العقوبة سيقضي كوسبي ما لا يقل عن ثلاث سنوات خلف القضبان قبل أن يصبح مؤهلا لإطلاق سراح مشروط، لكن قد ينتهي به المطاف بأن يقضي السنوات العشر في السجن. وأمر القاضي ستيفن أونيل بسجن كوسبي على الفور إذ إنه كان مفرجا عنه بكفالة.

كما أمره القاضي بدفع غرامة قدرها 25 ألف دولار وسداد تكاليف الدعوى واصفا جريمة كوسبي بأنها "خطيرة للغاية". وقال محامو كوسبي بالفعل إنهم يعتزمون الطعن على إدانته. ونفى الممثل الكوميدي ارتكاب أي مخالفات.

وكان كوسبي أول شخصية شهيرة تدان بانتهاك جنسي منذ انطلاق حركة (مي تو) المناهضة للتحرش الجنسي والتي أسقطت عشرات من الشخصيات البارزة في مجالي الترفيه والسياسة وغيرهما.

واتهمت أكثر من 50 امرأة أيضا كوسبي بالتحرش الجنسي في حوادث تعود إلى عقود بعيدة ما يعني أن معظم الشكاوى أقدم من أن تتسنى محاكمته عنها. وقضية كونستاند كانت الادعاء الوحيد الذي أفضى إلى توجيه تهم جنائية له.

ص.ش/أ.ح (رويترز، د ب أ)