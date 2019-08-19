عقوبة ثقيلة في قضية قتل أثارت أعمال شغب يمينية بكيمنتس الألمانية

أصدرت غرفت الجنايات بمحكمة الولاية بمدينة كيمنيتس بشرقي ألمانيا بعد ظهر اليوم الخميس (22 أغسطس/ آب 2019) حكما بالسجن لمدة تسع سنوات ونصف سنة على شاب سوري (24 عاما) أدين بطعن مواطن ألماني (35 عاما) فأرداه قتيلا خلال مشاجرة في نهاية شهر أغسطس/ آب العام الماضي. وقالت المحكمة إنه ثبت بحق المتهم جريمة "ضرب أفضى إلى الموت" (القتل غير العمد) وكذلك "إحداث إصابات بدنية جسيمة".

وتسببت تلك الجريمة التي شارك فيها أيضا طالب لجوء عراقي هارب، ووقعت أثناء الاحتفال بعيد المدينة، في وقوع هجمات بدوافع عنصرية ضد أجانب تصدرت عناوين الصحافة العالمية.

ص.ش/ح.ز (د ب أ)