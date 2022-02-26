++ عقوبات غير مسبوقة.. تغطية مباشرة للغزو الروسي لأوكرانيا ++

السبت (26 شباط / فبراير 2022)

عقوبات مالية غربية غير مسبوقة

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يوم إن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وشركاء غربيين آخرين يعتزمون فرض عقوبات "مؤلمة" على روسيا. وأضافت أن العقوبات ستشمل استبعاد عدد من البنوك الروسية من نظام سويفت المالي العالمي.

وبدوره قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية التي تترأس حاليا منتدى مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، إن العقوبات تشمل "كل البنوك الروسية التي سبق أن عاقبها المجتمع الدولي، وبنوكا أخرى إذا لزم الأمر".

إجراءات أوروبية لمساعدة أوكرانيا

أعلن مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أنه سيدعو لاجتماع آخر خاص لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي غدا الأحد، لاتخاذ مزيد من الإجراءات لمساعدة أوكرانيا "ضد العدوان الذي تشنه روسيا".

وكتب في تغريدة: "سأقترح حزمة من المساعدات الطارئة للقوات المسلحة الأوكرانية لمساعدتهم في قتالهم البطولي".

ألمانيا تعتزم إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية

أفاد متحدث باسم وزارة النقل الألمانية وكالة فرانس برس السبت أن برلين تريد إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا. وقال المتحدث إن "وزير النقل فولكر فيسينغ يؤيد إغلاق المجال الجوي الألماني أمام الطائرات الروسية" و"أمر باتخاذ الترتيبات اللازمة إعدادا لذلك".

ألمانيا تعتزم إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية

أفاد متحدث باسم وزارة النقل الألمانية وكالة فرانس برس السبت أن برلين تريد إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا. وقال المتحدث إن "وزير النقل فولكر فيسينغ يؤيد إغلاق المجال الجوي الألماني أمام الطائرات الروسية" و"أمر باتخاذ الترتيبات اللازمة إعدادا لذلك".

جونسون وزيلينكسي يدعوان لاستبعاد روسيا من نظام "سويفت"

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "الحاجة إلى عزل تام لروسيا دبلوماسيا وماليا"، ورحبا بالرغبة المتزايدة للدول الغربية في استبعاد موسكو من نظام "سويفت" المصرفي، بحسب ما أعلن داونينغ ستريت.

كما أشاد جونسون عبر تويتر بـ "بسالة الرئيس (زيلينسكي) وشعبه".

زيلينسكي يشيد بالمساعدة العسكرية الألمانية

حيّا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي قرار برلين بتزويد أوكرانيا أسلحة في ظلّ مواجهتها غزوًا روسيًا، داعيًا المستشار الألماني أولاف شولتس إلى "الاستمرار على هذا النحو".

وكتب زيلينسكي على تويتر "ألمانيا أعلنت للتو إرسالها لأوكرانيا قاذفات صواريخ مضادة للدبابات وصواريخ ستينغر. استمروا على هذا النحو، أولاف شولتس! التحالف المضاد للحرب يتحرك!".

شولتس: ألمانيا ستزود أوكرانيا بأسلحة مضادة للدبابات وصواريخ

قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن ألمانيا ستزود أوكرانيا بألف صاروخ مضاد للدبابات و500 صاروخ أرض جو من طراز سيتنغر من مخزونات القوات المسلحة الألمانية حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها في مواجهة روسيا. وأضاف شولتس على تويتر "الغزو الروسي لأوكرانيا يمثل نقطة تحول. من واجبنا أن نبذل قصارى جهدنا لدعم أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد جيش (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين الغازي".

تويتر تتحدث عن قيود على الدخول لموقعها في روسيا

قالت شركة تويتر إنها علمت بفرض قيود على دخول بعض الأشخاص في روسيا لموقعها وأضافت أنها تسعى للحفاظ على الموقع آمنا ومتاحا. وكانت موسكو قالت في في وقت سابق إنها فرضت قيودا بشكل جزئي على دخول فيسبوك التابع لشركة ميتا بلاتفورمز متهمة إياها بفرض "رقابة" على وسائل الإعلام الروسية. ولم يتضح على الفور ما الذي ستتضمنه قيود روسيا على فيسبوك.

ألمانيا تجيز تسليم أسلحة دفاعية لأوكرانيا عن طريق هولندا

وافقت الحكومة الألمانية على قيام هولندا بتسليم 400 قاذفة صواريخ مضادة للدبابات ألمانية الصنع إلى أوكرانيا. وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) بذلك من دوائر حكومية اليوم السبت. ونقلت فرانس برس عن مصدر حكومي ألماني وقال المصدر "بالنظر الى العدوان العسكري الروسي على أوكرانيا، فإن الحكومة الالمانية مستعدة للموافقة على (تسليم) معدات تحتاج اليها أوكرانيا بالحاح للدفاع عن نفسها".

وحتى الآن كانت حكومة المستشار الألماني أولاف شولتس ترفض تصدير الأسلحة الفتاكة إلى أوكرانيا من حيث المبدأ، لأنها منطقة أزمة.

يتعرض المستشار الألماني أولاف شولتس لضغوط شديدة بسبب الموقف من الغزو الروسي لأوكرانيا



روسيا تعلن "توسيع هجومها" في أوكرانيا

أفادت وزارة الدفاع الروسية بصدور أوامر لوحدات القوات المسلحة الروسية بشن هجوم في جميع الاتجاهات على أوكرانيا، عقب إعلان الرئاسة الأوكرانية رفض التفاوض مع روسيا. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع ايغور كوناشنكوف في بيان "اليوم، تلقت كل الوحدات امرا بتوسيع الهجوم في كل الاتجاهات، بما ينسجم مع خطة العملية".



حظر تجول في كييف

أعلنت بلدية كييف السبت حظرا للتجول حتى الساعة الثامنة صباح الاثنين مع استمرار المعارك في وسط العاصمة الاوكرانية في اليوم الثالث من الغزو الروسي. وقالت البلدية في بيان إنّ جميع الموجودين في الشوارع خلال هذه الفترة "سيعتبرون اعضاء في مجموعات من المخربين الاعداء".

وكان عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، قد أعلن في وقت سابق توسيع نطاق حظر التجول الليلي في المدينة خشية وقوع هجوم روسي كبير.

أعلن عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، توسيع نطاق حظر التجول الليلي في المدينة خشية وقوع هجوم روسي كبير.

سقوط الموقع الإلكتروني للكرملين

ذكرت وكالة رويترز أن الموقع الإلكتروني الرسمي للكرملين الخاص بمكتب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (كرملين دوت آر.يو) سقط في أعقاب تقارير عن هجمات إلكترونية على مواقع أخرى عديدة على الإنترت‭‭ ‬‬ خاصة بالحكومة الروسية ووسائل الإعلام الرسمية. يأتي ذلك في الوقت الذي تتواصل فيه الحرب في أوكرانيا لليوم الثالث.



تركيا لم تتخذ قرار بإغلاق مضيقي الدردنيل والبوسفور

قال مسؤول تركي مطلع لرويترز إن بلاده لم تتخذ قرارا بإغلاق مضيقي الدردنيل والبوسفور أمام السفن الروسية. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد وجه الشكر إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على دعم تركيا لبلاده إنسانيا وعسكريا، وقال إن فرض حظر على مرور السفن الحربية (الروسية) في البحر الأسود "مهم للغاية بالنسبة لأوكرانيا".

وكان زيلينسكي قد وجه خطابا قصيرا قال فيه القتال يتواصل ضد القوات الروسية "في العديد من المدن والمناطق".



سفينة استطلاع ألمانية لدعم الجناح الشرقي للناتو

غادرت سفينة الاستطلاع البحرية الألمانية "ألستر" ميناء إكرنفورده الألماني لدعم الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في بحر البلطيق. وقال نائب الأدميرال، يان كاك، قائد الأسطول، أمس الجمعة عند إعلان العملية، إنه على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا تحتاج البحرية الألمانية والجيش الألماني والحلف بأكمله إلى صورة موثوقة للوضع. وبحسب بيانات البحرية الألمانية، فإن "ألستر" بمثابة "عين وأذن" في بحر البلطيق. ويختص الزورق الاستطلاعي في مراقبة المناطق البحرية والساحلية. والزورق مزود بمستشعرات إلكترونية وصوتية تحت مائية وكهروضوئية فعالة بشكل خاص.

الكرملين يتهم أوكرانيا بإحباط هدنة

اتهم الكرملين كييف بإحباط إمكانية هدنة برفضها بدء مفاوضات. وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن "الرئيس الروسي أمر أمس (الجمعة)، بوقف تقدم القوات الرئيسية متوقعا بدء مفاوضات". وأضاف "بعد رفض الجانب الأوكراني المفاوضات، استؤنف تقدم القوات الروسية اليوم" السبت.

روسيا تمنع شركات طيران من التحليق فوق أراضيها

ذكرت هيئة الطيران المدني الروسية أن روسيا منعت شركات طيران من بلغاريا وبولندا والتشيك من التحليق فوق أراضيها ردا على خطوات مماثلة اتخذتها تلك البلدان. وسبق أن منعت روسيا كافة الرحلات البريطانية من استخدام مجالها الجوي بعدما حظرت لندن رحلات شركة الطيران الروسية إيروفلوت إلى بريطانيا.

زيلينسكي: القتال سيتواصل

قال الرئيس الأوكراني فولو ديمير زيلينسكي، إن القتال يتواصل ضد القوات الروسية "في العديد من المدن والمناطق". وأوضح زيلينسكي في مقطع فيديو، مدته حوالي خمس دقائق، أن روسيا تريد السيطرة على قلب العاصمة الأوكرانية كييف و"تنصيب عملائها هناك". وقال إنه على الرغم من ذلك، لا تزال المدينة والعديد من المدن الاستراتيجية الأخرى تحت سيطرة الجيش الأوكراني. كما اتهم زيلينسكي روسيا باستهداف المناطق السكنية، وهو ما نفته موسكو وقالت إنها تهاجم فقط الأهداف العسكرية.

أوكرانيا: سقوط حوالي مائتي مدني

أعلن وزير الصحة الأوكراني فيكتور لياشيكو وفاة 198مدنيا، من بينهم ثلاثة أطفال، على "أيدي المحتلين "، في إشارة إلى القوات الروسية. وقال لياشكو عبر موقع فيسبوك " وفقا لأحدث البيانات، قتل الغزاة 198مدنيا، من بينهم ثلاثة أطفال، وأصيب 1115شخصا، بينهم 33طفلا،" بحسب ما أوردته "يوكرينفورم" الأوكرانية.

صفارات الإنذار تدوي في العاصمة كييف

ذكر مراسل من رويترز أن صفارات الإنذار من الضربات الجوية دوت في العاصمة الأوكرانية كييف . وقالت السلطات الأوكرانية في وقت سابق اليوم إن مبنى سكنيا في المدينة تعرض لقصف بصاروخ.

زيلينسكي يتحدث لقادة غربيين

أعلن الرئيس الأوكراني زيلينسكي أن شركاءه الغربيين سيرسلون أسلحة جديدة ومعدات لأوكرانيا، متحدثا بعد مكالمة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وكتب زيلينسكي على تويتر "بدأ يوم جديد على الجبهة الدبلوماسية بحديث مع إيمانويل ماكرون. هناك أسلحة ومعدات من شركائنا في طريقها إلى أوكرانيا. التحالف ضد الحرب فعال".

روسيا تعلن السيطرة على مدينة صغيرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استولت على مدينة ميليتوبول الأوكرانية الصغيرة في جنوب شرق البلاد. وتقع المدينة بالقرب من بحر آزوف.

زيلينسكي يظهر في مقطع فيديو

ظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقطع فيديو جديد من العاصمة كييف وهو يعلن الحرب على روسيا. وأظهر المقطع زيلينسكي وهو يقول إن الجيش الأوكراني لن يلقي سلاحه، ولن يستسلم للغزاة. وأضاف الرئيس وقد علت الابتسامة وجهه: "نتمنى للجميع صباحا جيدا". وذكر أنه يريد دحض الأخبار الكاذبة بأنه غادر أوكرانيا.