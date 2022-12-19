عقوبات جديدة على موسكو ـ زيلينسكي: سندافع عن باخموت ولكن ليس بأي ثمن

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الجيش الأوكراني سوف يدافع عن باخموتطالما كان ذلك معقولا وأضاف "صحيح ليست مدينة كبيرة بشكل خاص. في الواقع، مثل العديد من المدن الأخرى في دونباس التي دمرها الروس". وأكد في مقابلة مع "صحيفة كورييري ديلا سيرا" الإيطالية "يتعين علينا الدفاع عنها، ولكن ليس بأي ثمن وليس حتى يموت الجميع"، بحسب وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأشار زيلينسكي إلى أن القوات الأوكرانية ستقاوم، وفي نفس الوقت، سوف تستعد لهجوم مضاد آخر . كما أكد زيلينسكي أن أوكرانيا تستعد لحرب قصيرة ونصر سريع. وتابع أن النصر "كلما جاء مبكرا، كلما قل عدد الضحايا. في عام 2014، تم تجميد الصراع ولم يفيدنا ذلك الأمر. فقد منحت اتفاقيات "مينسك" بوتين الوقت اللازم للتحضير لهجوم مفاجئ ... بيد أننا لن نقع في نفس الفخ مرة أخرى."

وأقر الرئيس الأوكراني بأن الوضع في الجبهة "صعب للغاية"، مشيرا إلى المعارك في شرقي أوكرانيا.

وفي خطابه الليلي المصور الأحد قال زيلنسكي: "الوضع معقد للغاية. نحن نقاتل. نحن نكسر الغزاة ونكبد روسيا خسائر فادحة". مضيفا أن جيش بلاده يلحق خسائر "فادحة" بالقوات الروسية بالقرب من بلدة فوهليدار في منطقة دونباس الشرقية.

وأشار زيلينسكي إلى عدة بلدات في دونباس، حيث يتركز القتال منذ شهور، قائلاً "كلما تكبدت روسيا المزيد من الخسائر، في دونباس.. في باخموت وفوليدار ومارينكا وكريمينا، أسرعنا في إنهاء هذه الحرب بانتصار أوكرانيا".



الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الجيش الأوكراني

وفي سياق متصل أعلن الرئيس الأوكراني عن فرض حزمة جديدة من العقوبات على القطاع المالي الروسي في محاولة لاستهداف الأموال المخصصة للحرب.

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي عبر الفيديو الذي بث في كييف يوم ـأمس الأحد (19 فبراير/شباط 2023) "اليوم تتخذ دولتنا خطوة جديدة بفرض عقوبات على كل من يغذي العدوان الروسي ".

اتهامات متبادلة بجرائم حرب

إلى ذلك قالت وكالة تاس الروسية للأنباء في تقرير إن موسكو وجهت اتهامات إلى 680 مسؤولا أوكرانيا من بينهم 118 من أفراد القوات المسلحة ووزارة الدفاع بخرق القوانين التي تحكم سير الحرب بما في ذلك استخدام الأسلحة ضد المدنيين. وقال التقرير إنه تم اتهام المسؤولين الأوكرانيين "باستخدام وسائل وأساليب حرب محظورة"، في إشارة إلى المادة 356 من القانون الجنائي الروسي.

وقال الكسندر باستريكين رئيس لجنة التحقيق الروسية لوكالة تاس في مقابلة "حاليا، يتم تنفيذ إجراءات الملاحقة القضائية ضد 680 شخصا". ومن بين المتهمين 118 شخصا من بين قادة وقيادة القوات المسلحة الأوكرانية ووزارة الدفاع الأوكرانية.

وقال باستريكين، المسؤول مباشرة أمام الرئيس فلاديمير بوتين ، إن التهم تشمل استخدام أسلحة ضد السكان المدنيين. وأضاف أن 138 من هؤلاء وجهت إليهم تهم غيابية.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من مزاعم اللجنة. ولم يتسن الاتصال بالسلطات الأوكرانية للتعليق.

ويقول مكتب المدعي العام الأوكراني إن السلطات الأوكرانية سجلت أكثر من 70 ألف جريمة حرب روسية منذ بدء الصراع. وكشفت أوكرانيا أيضا عن عدد من القضايا الجنائية ضد عسكريين روس ، بما في ذلك ضد رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة.

ع.ج.م/م.س (د ب أ، رويترز)