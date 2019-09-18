عقوبات جديدة على إيران وترامب يصفها بـ"الأقسى على الإطلاق"

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة 20 سبتمبر/أيلول، فرض عقوبات جديدة على طهران تستهدف النظام المصرفي الإيراني، مؤكداً أنّها "العقوبات الأقسى على الإطلاق ضد أي دولة".

وقال ترامب في تصريح في المكتب البيضاوي عقب اجتماع برئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون: "لقد فرضنا للتو عقوبات على البنك المركزي الإيراني. هذا الأمر حصل للتو"، مشيراً إلى أنها "العقوبات الأكبر التي يتم فرضها على الإطلاق.. لم نفعل ذلك أبداً على هذا المستوى"، مضيفاً أن الولايات المتحدة "جاهزة دائماً" لعمل عسكري ضد إيران.

وقال ترامب إنّ هذه العقوبات قد فرضت ردّاً على الهجمات التي استهدفت السبت الماضي منشآت نفطية في السعودية وحمّلت واشنطن مسؤوليتها لطهران التي نفت أي ضلوع لها بذلك.

ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج، فإن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين قال إن الخطوة ستقلص التمويل بالنسبة للحرس الثوري الإيراني.

وتعد الخطوة مثيرة للجدل، إذ أن فرض عقوبات على البنك المركزي قد تحد أيضاً من القدرة على استيراد مواد إنسانية إلى البلاد.

وأوضح ترامب إنه سيلتقي اليوم الجمعة بمستشاريه للأمن القومي - ومنهم زير الدفاع مارك إسبر ووزير الخارجية مايك بومبيو - لبحث مزيد من التحركات ومناقشة الخيارات المتاحة رداً على الهجمات على المنشآت النفطية السعودية التي تلقي الولايات المتحدة مسؤوليتها على إيران، لكنه أحجم عن التصريح بشأن ما إذا كان يعتزم اتخاذ أي إجراء.

ويقول مسؤولون سعوديون وأمريكيون إن الطائرات المسيرة وصواريخ كروز المستخدمة في اعتداءات مطلع الأسبوع على منشآت أرامكو في بقيق وخريص من تصنيع إيران التي تنفي تورطها في الهجمات التي زعم الحوثيون في اليمن والمدعومون من طهران مسؤوليتهم عنها.

ع.ح./ي.ب.ف. (أ.ف.ب، د.ب.أ)