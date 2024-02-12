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سياسةالشرق الأوسط

عقوبات بريطانية على مستوطنين "متطرفين" في الضفة الغربية

١٢ فبراير ٢٠٢٤

بعد اتخاذ الولايات المتحدة إجراءات مماثلة، فرضت بريطانيا عقوبات على أربعة إسرائيليين قائلة إنهم "مستوطنون متطرفون" شنوا هجمات عنيفة على فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

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الجيش الإسرائيلي يعتقل مستوطنين بعد اقتحامهم قرية فلسطينية بالضفة الغربية (2/11/2023)
الجيش الإسرائيلي يعتقل مستوطنين بعد اقتحامهم قرية فلسطينية بالضفة الغربيةصورة من: Jaafar Ashtiyeh/AFP

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية الاثنين (12 شباط/فبراير 2024) فرض عقوبات على أربعة "مستوطنين متطرفين" اسرائيليين "هاجموا بعنف" فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. وقالت الوزارة في بيان إن هذه العقوبات تفرض "قيودا مالية وقيود سفر لمكافحة العنف المستمر الذي يمارسه مستوطنون ويهدد استقرار الضفة الغربية". ونقل البيان عن وزير الخارجية ديفيد كاميرون قوله إن "على اسرائيل أن تتخذ اجراءات أكثر حزما وأن تضع حدا لعنف المستوطنين".

تأتي هذه الخطوة بعد أن أعلنت الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات مماثلة في الأول من شباط/فبراير.

وقالت لندن إنها تعتزم التصدي لهذا العنف "الذي يهدد استقرار الضفة الغربية". وقالت الخارجية البريطانية "على مدى عام، ارتكب المستوطنون المتطرفون أعمال عنف على نطاق غير مسبوق في الضفة الغربية".

ونقل البيان عن كاميرون قوله إن هؤلاء المستوطنين "يهددون الفلسطينيين، غالبًا باستخدام السلاح، ويجبرونهم على مغادرة أراض هي ملك شرعي لهم"، متحدثا عن "سلوك غير قانوني وغير مقبول". وأضاف "من واجب إسرائيل أن تتخذ إجراءات أقوى وتضع حدا لعنف المستوطنين ... في أكثر الأحيان، نرى أن الالتزامات والتعهدات التي أخذت لا تتم متابعتها".

وتشهد الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 تصعيدًا في أعمال العنف منذ بدء الحرب الأخيرة في غزة.

ووفقا للسلطة الفلسطينية، قُتل أكثر من 380 فلسطينيا منذ ذلك الحين على أيدي الجنود الإسرائيليين أو المستوطنين في الضفة الغربية حيث يعيش أكثر من 2,9 مليون فلسطيني.

ويبلغ عدد مستوطني الضفة الغربية نحو 490 ألفاً يقيمون في مستوطنات يعتبرها القانون الدولي غير قانونية.

خ.س/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز)

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