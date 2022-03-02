عقوبات الغرب على روسيا.. ماذا حققت حتى الآن؟

برلين: القفزة في أسعار الغاز جزء من استراتيجية بوتين

أكدت ألمانيا أن ارتفاع أسعار الغاز في سوق الطاقة جزء من الاستراتيجية التي خطط لها الرئيس الروسي فلادمير بوتين، فيما أكدت المفوضية الأوروبية أن بإمكان موسكو ضخ الغاز إلى أوروبا عبر أنابيب أخرى غير نوردستريم 1 لو أرادت.