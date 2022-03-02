 عقوبات الغرب على روسيا.. ماذا حققت حتى الآن؟ | مسائية DW | DW | 06.09.2022

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مسائية DW

عقوبات الغرب على روسيا.. ماذا حققت حتى الآن؟

تقرير لمركز أبحاث أوروبي يكشف عن استفادة قوية لروسيا من ارتفاع أسعار النفط والغاز رغم انخفاض حجم صادراتها.. ويدعو إلى فرض عقوبات أكثر فعالية على موسكو.. فما التفاصيل؟ وهل يشدد الغرب عقوباته؟

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