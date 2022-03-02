عقوبات الغرب على روسيا.. ماذا حققت حتى الآن؟

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تقرير لمركز أبحاث أوروبي يكشف عن استفادة قوية لروسيا من ارتفاع أسعار النفط والغاز رغم انخفاض حجم صادراتها.. ويدعو إلى فرض عقوبات أكثر فعالية على موسكو.. فما التفاصيل؟ وهل يشدد الغرب عقوباته؟
تشيع اليوم جنازة آخر زعماء الاتحاد السوفيتي السابق الرئيس الراحل ميخاييل غورباتشوف. وبسبب الغزو الروسي لأوكرانيا اقتصر تمثيل العديد من الدول الغربية في هذه المراسم على سفرائها فقط فيما لن يشارك بوتين في مراسم الوداع.
أكدت ألمانيا أن ارتفاع أسعار الغاز في سوق الطاقة جزء من الاستراتيجية التي خطط لها الرئيس الروسي فلادمير بوتين، فيما أكدت المفوضية الأوروبية أن بإمكان موسكو ضخ الغاز إلى أوروبا عبر أنابيب أخرى غير نوردستريم 1 لو أرادت.
حصدت روسيا إيرادات بقيمة 158 مليار يورو من صادرات الوقود خلال ستة أشهر منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، مستفيدة من ارتفاع الأسعار، وفقًا لتقرير صادر عن مركز أبحاث مستقل نُشر اليوم ودعا إلى فرض عقوبات أكثر فعالية.
دعت ألمانيا الاتحاد الأوروبي اعتماد حزمة ثامنة من العقوبات ضد روسيا، فيما اشتد الجدل بشأن حظر دخول الروس لدول الاتحاد، وذلك تزامنا مع اتهام كييف لموسكو بقصف المدينة التي تقع فيها محطة زابوريجيا النووية.
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