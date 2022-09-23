عقوبات أوروبية وبريطانية على إيران بسبب مُسيّراتها لروسيا

وافق الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على ثلاثة أفراد وكيان يزودون روسيا بطائرات مسيّرة إيرانية الصنع تستخدم لقصف أوكرانيا، على ما أعلنت الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي اليوم الخميس (20 تشرين الأول/أكتوبر 2022).



وكتبت الرئاسة على تويتر: "بعد ثلاثة أيام من المحادثات، اتفق سفراء الاتحاد الأوروبي على إجراءات ضد الكيانات التي تزود (روسيا) الطائرات المسيّرة الإيرانية الصنع التي تضرب أوكرانيا". وستدخل العقوبات حيز التنفيذ اليوم الخميس بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، وهي سجل قانوني للوائح الخاصة بالاتحاد الأوروبي.

وأضافت الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي: "قررت دول الاتحاد الأوروبي تجميد أصول ثلاثة أفراد وكيان مسؤول عن تسليم الطائرات المسيّرة"، وتابعت أن "الاتحاد الأوروبي مستعد أيضًا لتوسيع العقوبات لتشمل أربعة كيانات إيرانية أخرى كانت مدرجة أصلًا على قائمة عقوبات سابقة".





وسوف يتم تجميد أصول ثلاثة أفراد وكيان واحد في الاتحاد الأوروبي، ومنعهم من السفر إلى التكتل الأوروبي. كما سيتم تعزيز العقوبات المفروضة على شخصين وكيانين آخرين.

ورحّب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال بهذه الخطوة فيما يستعد لاستضافة زعماء دول الاتحاد الأوروبي في قمة في بروكسل هذا الأسبوع. وقال: "نتخذ إجراءات سريعة ضد إيران التي تدعم الحرب الروسية في أوكرانيا". من جهته، قال رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا إن العقوبات "استهدفت الأشخاص والكيانات التي تصنع الطائرات المسيّرة وتزودها"، وأضاف: "هذا هو ردنا الواضح على قيام النظام الإيراني بتزويد روسيا طائرات مسيّرة تستخدمها لقتل مواطنين أوكرانيين أبرياء".

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من جانبه قال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية إن وزير الخارجية جيمس كليفرلي سيصدر في وقت لاحق اليوم الخميس إعلانًا بشأن اتخاذ إجراء فيما يتعلق بالطائرات المسيرة الإيرانية، وذلك باللجوء لنظام العقوبات البريطاني المستقل. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "قيام إيران بتقديم طائرات مسيرة يتعارض مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 ويعد دليلًا آخر على الدور الذي تلعبه إيران في تقويض الأمن العالمي".

واتهمت أوكرانيا روسيا باستخدام أربع طائرات مسيّرة إيرانية الصنع لقصف كييف الإثنين وقالت إن دفاعاتها الجوية أسقطت 223 طائرة مسيّرة إيرانية الصنع منذ منتصف أيلول/سبتمبر. لكن الكرملين يقول إن لا علم لديه باستخدام جيشه طائرات مسيّرة إيرانية الصنع في أوكرانيا فيما قالت طهران إن المزاعم بأنها تزود روسيا أسلحة "لا أساس لها".

م.ع.ح/خ.س (د ب أ، أ ف ب، رويترز)