عقوبات أوروبية على "مستوطنين متطرفين" وكيانات إسرائيلية

أعلن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على خمسة إسرائيليين -سمى بعضهم "مستوطنين متطرفين"- وعلى ثلاث منظمات بسبب انتهاكات ضد فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

أعلن الاتحاد الأوروبي -اليوم الإثنين (15 يوليو / تموز 2024)- فرض عقوبات على خمسة أفراد وثلاثة كيانات إسرائيلية، وقال إنهم مسؤولون عن "انتهاكات خطيرة وممنهجة لحقوق الإنسان" ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وهي الرزمة الثانية من العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي وتستهدف مستوطنين إسرائيليين، ليرتفع إجمالي عدد المشمولين بها إلى 14.

ومن أبرز المستوطنين الذين أدرجهم الاتحاد الأوروبي في القائمة السوداء موشيه شارفيت وتسفي بار يوسف وباروخ مارزل وإيسخار ماني.



تزايد هجمات المستوطنين العنيفة على الفلسطينيين To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وتضم القائمة مجموعة "تساف 9" التي ذكرت القائمة السوداء إنها سدت الطريق على نحو منتظم أمام شاحنات المساعدات الإنسانية التي تنقل الغذاء والماء والوقود إلى قطاع غزة. ومن بين المدرجين في القائمة أيضا بن صهيون غوبشتاين مؤسس وزعيم منظمة لهافا، وإيسخار ماني الذي قال الاتحاد الأوروبي إنه مؤسس موقع استيطاني غير مرخص في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على كليهما، وأيضا على مجموعة "تساف 9"، التي قالت واشنطن الأسبوع الماضي إنها تعارض اندماج اليهود مع غير اليهود وتحرض ضد العرب باسم الدين والأمن القومي.

ولم يصدر تعليق بعد من المستهدَفين بالعقوبات. وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي -بموجب نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي في الاتحاد الأوروبي- تجميد الأصول وحظر السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي. وضمت قوائم اليوم الاثنين 113 شخصا طبيعيا واعتباريا و31 كيانا في مجموعة من البلدان بموجب نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي في الاتحاد الأوروبي.

ف.ي / ع.ج.م / ع.م (د ب أ ، أ ف ب)