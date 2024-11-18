عقوبات أوروبية جديدة على إيران لتزويدها روسيا بالصواريخ

اتخذت دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا خطوات تصعيدية جديدة ضد إيران، متهمة إياها بدعم روسيا في حربها على أوكرانيا من خلال تزويدها بصواريخ باليستية واستخدام موانئها وشركات الشحن لتحقيق أهداف عسكرية.

في خطوة تهدف إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على طهران، أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين (18 نوفمبر/ تشرين ثاني) فرض حزمة عقوبات جديدة تشمل تجميد أصول إيرانية وإغلاق أبواب الموانئ الأوروبية أمام سفن شركات الشحن الإيرانية والروسية المستهدفة.

وشملت العقوبات الأوروبية ميناءي "أمير آباد" و"أنزلي" على بحر قزوين، إلى جانب شركة شحن إيرانية وثلاث شركات شحن روسية. هذه الإجراءات تهدف إلى قطع القنوات اللوجستية المستخدمة لنقل الصواريخ الباليستية إلىروسيا، والتي تُستَخدم في الحرب ضد أوكرانيا.

بريطانيا تتخذ خطوات مشابهة

في لندن، فرضت بريطانيا عقوبات على الخطوط الجوية الإيرانية وشركة الشحن البحري الإيرانية (إيريسل)، بالإضافة إلى تجميد أصول الشركتين. وأكد وزير الخارجية البريطاني "ديفيد لامي" أن "محاولات إيران تقويض الأمن العالمي عبر دعم روسيا غير مقبولة"، داعياًطهران إلى إنهاء دعمها للحرب الأوكرانية.

وأضافت الحكومة البريطانية أن العقوبات ستزيد من القيود على رحلات الطيران الإيرانية المباشرة من وإلى بريطانيا. كما فرضت عقوبات على سفينة شحن روسية تحمل اسم "بورت أوليا-3"، لدورها في نقل الإمدادات العسكرية إلى موسكو.

تأتي هذه العقوبات في إطار سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الدول الغربية للضغط على إيران وروسيا في سياق الصراع الأوكراني، حيث تعتبر هذه الدول أن تورط إيران في الحرب عبر تزويد روسيا بأسلحة باليستية يشكل تهديداً مباشراً للأمن الدولي.

ع.أ.ج/ أ ح (رويترز، د ب ا)