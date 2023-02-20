عقوبات أوروبية جديدة ضد إيران وبيربوك تشيد بشجاعة المحتجين

فرض الاتحاد الأوروبي، الاثنين (20 مارس/آذار 2023)، حزمة جديدة من العقوبات على إيران بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان، وأضاف ثمانية أفراد وكيانا واحدا إلى قائمة العقوبات.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان "بوجه خاص، يفرض المجلس (الأوروبي) عقوبات على أعضاء في السلطة القضائية أصدروا أحكاما بالإعدام في محاكمات جائرة ولدورهم في تعذيب مدانين".

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك للصحفيين في وقت سابق من اليوم الاثنين "نريد أن نوضح أنه ما من أحد فوق القانون، ولهذا سنفرض حزمة سادسة من العقوبات هنا في بروكسل". وأشادت بشجاعة المحتجين.

من جهتها، قالت بريطانيا إنها فرضت عقوبات على مسؤولين كبار في الحرس الثوري الإيراني، بمن فيهم أشخاص قالت إنهم مسؤولون عن إدارة الاستثمارات المالية لهذه القوات.

كما استهدفت عقوبات الاتحاد الأوروبي المجلس الأعلى للثورة الثقافية، وهو عبارة عن هيئة سياسية، بسبب "فرض قيود" على ملابس المرأة وتعليمها.

ومنذ تشرين الأول/أكتوبر، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات بحق 204 أفراد و34 منظمة بسبب دورهم في قمع المتظاهرين المناهضين للحكومة في إيران.

بعد العقوبات الجديدة.. تعمق الخلاف بين الأوروبيين وإيران؟

جرائم ضد الإنسانية

من جانب آخر، ندد المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران الاثنين باحتمال ارتكاب "جرائم ضدّ الإنسانية" في هذا البلد، خصوصًا بعد وفاة الشابة مهسا أميني في أيلول/سبتمبر بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة.

وقال جافيد رحمن أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف إن الانتهاكات الحقوقية التي تشهدها إيران حاليًا هي "الأسوأ" منذ أربعة عقود في الجمهورية الإسلامية. و

أضاف "إن حجم وخطورة الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات الإيرانية، خصوصًا منذ وفاة السيدة أميني، تشير إلى احتمال ارتكاب جرائم دولية بما فيها جرائم ضدّ الإنسانية هي جرائم قتل وسجن وإخفاء قسري وتعذيب واغتصاب وعنف جنسي واضطهاد".

تظاهرة في بروكسل مؤيدة للمحتجين الإيرانيين (أرشيف)

وفي تقريره، شدّد المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران، وهو مفوض من مجلس حقوق الإنسان لكنه لا يتكلّم باسم الأمم المتحدة، على أن وفاة مهسا أميني "ليست حدثًا منعزلًا إنما الأحدث في سلسلة طويلة من أعمال العنف الشديد التي ارتكبتها السلطات الإيرانية بحق النساء والفتيات".

وأضاف، أمام مجلس حقوق الإنسان، "لا يمكن إذًا تجاهل مسؤولية كبار المسؤولين". وفي تشرين الثاني/نوفمبر، فتح مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، رغم معارضة بكين وطهران، تحقيقًا دوليًا حول قمع التظاهرات، بهدف جمع أدلّة على انتهاكات ومحاولة مقاضاة المسؤولين عنها.

وقال رحمن "تعرّض متظاهرون، من بينهم أطفال، للضرب حتى الموت"، متحدثًا عن مقتل ما لا يقلّ عن 527 شخصًا منهم 71 طفلًا وإصابة المئات بجروح بالغة. وتطرّق أيضًا إلى أعمال تعذيب بحق أطفال كانوا مُحتجزين واعتقال عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان بينهم ما لا يقلّ عن 600 طالب و45 محاميًا و576 ناشطًا من المجتمع المدني.

وأعدمت السلطات الإيرانية، حتى الآن، أربعة أشخاص على الأقل لارتباطهم بالتظاهرات وحكمت على ما لا يقل عن 17 متظاهرًا بالإعدام بينما يواجه أكثر من مئة شخص تهمًا قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، بحسب المقرر.

في صور ـ الاحتجاجات ضد النظام في إيران منذ قيام "الجمهورية الإسلامية" 1989 مظاهرات ضد تركيز السلطة بعد قرابة شهر من قيام "الجمهورية الإسلامية" عام 1979، اندلعت مظاهرات قادتها النساء ضد فرض ارتداء الحجاب، وفرقتها بالضرب أو بإطلاق النار في الهواء. فيما كانت "الثورة الإسلامية" في إيران تحتفل بمرور عشر سنوات على قيامها، عصفت بالبلاد أزمة سياسية حادة تخللتها مظاهرات عقب عزل رجل الدين حسين علي منتظري من منصب نائب مرشد الثورة الإسلامية. ويرجع عزل منتظري إلى معارضته تركيز السلطة في قبضة المرشد.

في صور ـ الاحتجاجات ضد النظام في إيران منذ قيام "الجمهورية الإسلامية" 1999.. انتفاضة الطلاب خرجت مظاهرات من جامعة طهران في يوليو / تموز 1999 بسبب إغلاق صحيفة إصلاحية تحمل اسم "سلام". كانت شرارة الاحتجاجات جامعة طهران فيما أدى قمع الشرطة للمحتجين إلى اتساع رقعة المظاهرات واستمرارها لقرابة أسبوع. واعتقلت الشرطة في حينه أكثر من ألف طالب.

في صور ـ الاحتجاجات ضد النظام في إيران منذ قيام "الجمهورية الإسلامية" 2003 ـ الطلاب شرارة الاحتجاجات مجددا في عام 2003، اندلعت مظاهرات طلابية ضد قرار خصخصة عدة جامعات فيما تطورت الاحتجاجات بعد دخول قوات الأمن الحرم الجامعي لجامعة طهران لتمتد المظاهرات إلى مدن إيرانية أخرى. هتف الطلاب ضد رموز دينية وضد الرئيس أنداك محمد خاتمي.

في صور ـ الاحتجاجات ضد النظام في إيران منذ قيام "الجمهورية الإسلامية" 2009 ..."الثورة الخضراء" في عام 2009، شهدت إيران احتجاجات قادتها المعارضة التي اتهمت السلطات بتزوير الانتخابات الرئاسية لصالح فوز أحمدي نجاد بولاية ثانية. شارك في الاحتجاجات مئات آلاف الإيرانيين، رفضا للاعتراف بنتائج الانتخابات في إطار ما أُطلق عليه حراك "الثورة الخضراء".

في صور ـ الاحتجاجات ضد النظام في إيران منذ قيام "الجمهورية الإسلامية" 2017 احتجاجات الأربعاء البيض بدأت في عام 2017 موجة احتجاجات نسائية ضد الحجاب الإلزامي فيما جرى تدشين حملات إلكترونية لتشجيع النساء على ارتداء ملابس بيضاء كل يوم أربعاء في إطار ما أطلق عليه حملة "أيام الأربعاء البيض". وقامت بعض الإيرانيات بنشر صور ومقاطع مصورة بدون حجاب في الأماكن العامة.

في صور ـ الاحتجاجات ضد النظام في إيران منذ قيام "الجمهورية الإسلامية" 2017... مظاهرات ضد الغلاء في نهاية عام 2017، اندلعت في عدة مدن إيرانية احتجاجات ضد زيادة أسعار المواد الغذائية وموجة الغلاء في حينه. بدأت الاحتجاجات في مشهد ثاني أكبر مدن إيران من حيث الكثافة السكاني، لكنها انتقلت بعد ذلك إلى مدن عدة منها همدان وأصفهان وسنندج والعاصمة طهران.

في صور ـ الاحتجاجات ضد النظام في إيران منذ قيام "الجمهورية الإسلامية" 2018 احتجاجات بلا قيادة استمرت احتجاجات "لا للغلاء" في عام 2018 وأسفرت عن مقتل العشرات واعتقال الالاف. على خلاف مظاهرات حراك "الثورة الخضراء" عام 2009، كانت موجة احتجاجات عامي 2017 و2018 بلا قيادة ولم تكن أيضا منظمة إلى حد كبير.

في صور ـ الاحتجاجات ضد النظام في إيران منذ قيام "الجمهورية الإسلامية" 2019...مظاهرات ضد رفع أسعار الوقود في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2019، شهدت إيران موجة جديدة من الاحتجاجات ضد الإعلان المفاجئ للحكومة الإيرانية المتمثل في زيادة أسعار الوقود بنسبة 50 بالمائة على الأقل. وتسببت الاحتجاجات في سقوط قتلى وجرحى فيما جرى إضرام النار في مصارف ومتاجر.

في صور ـ الاحتجاجات ضد النظام في إيران منذ قيام "الجمهورية الإسلامية" 2020..احتجاجات بعد إسقاط طائرة أوكرانية في عام 2020، خرجت مظاهرات طلابية ضد الحكومة على خلفية إسقاط طائرة أوكرانية بعد دقائق على إقلاعها من مطار الخميني. وبعد أيام من نفي تورطها في إسقاط الطائرة الأوكرانية، أصدرت الحكومة الإيرانية بيانا تعترف فيه بمسؤوليتها عن الحادثة التي أسفرت عن مقتل جميع ركاب الطائرة وعددهم 176 شخصا. إعداد: محمد فرحان



ف.ي/أ.ح (ا.ف.ب، رويترز، د.ب.ا)