 عقوبات أمريكية على مسؤولين سعوديين بقضية خاشقجي | أخبار | DW | 24.10.2018

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أخبار

عقوبات أمريكية على مسؤولين سعوديين بقضية خاشقجي

بعد كلمة أردوغان حول مقتل خاشقجي يوم أمس الثلاثاء، الولايات المتحدة الأمريكية تبدأ بإجراءات إلغاء تأشيرات الدخول للسعوديين المتورطين في هذه القضية. وترامب ينتقد السعوديين صفها ترامب بـ"أسوأ عملية تستر في التاريخ".

Türkei Sicherheitspersonal im Konsulat von Saudi Arabien in Istanbul (Getty Images/AFP/B. Kilic)

يزداد الضغط على المملكة العربية السعودية في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي بعد يوم أمس الثلاثاء الذي شهد تطورات نوعية في هذه القضية.

وبعد خطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي دعا فيه الى "معاقبة كل الأشخاص المتورطين، من المنفذين إلى المدبرين"، أعلنت الولايات المتحدة عن أول عقوبات تطال سعوديين في هذا الشأن، وذلك في أول إجراء تعلنه واشنطن ضد حليفتها منذ فترة طويلة.

مختارات

دعت مجموعة الدول السبع السعودية للتعاون مع السلطات التركية وإجراء تحقيق يتمتع بالصدقية بشأن مقتل جمال خاشقجي، بينما ذكرت ذكرت قناة (سي.إن.إن ترك) أن المحققين الأتراك عثروا على حقيبتين تحويان متعلقات للصحفي المقتول. (23.10.2018)

انطلقت أعمال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض، الذي قوبل بمقاطعة من شخصيات كبرى في عالمي السياسة والمال في العالم، بسبب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. ورغم المقاطعة بدا ولي العهد السعودي راضيا عن المؤتمر. (23.10.2018)

بترقب انتظر العالم خطاب الرئيس التركي أردوغان الذي وعد فيه بـ"الخوض في تفاصيل" قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، غير أن الخطاب في ظاهره لم يحمل الجديد، لكنه في باطنه تضمن إشارات قوية بخصوص ولي العهد محمد بن سلمان. (23.10.2018)

وصرحت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت أن إلغاء التأشيرات، ، يستهدف 21 شخصا ألغت تأشيراتهم أو منعوا من طلب تأشيرات. من جهته، أوضح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن "هذه العقوبات ليست الكلمة الأخيرة للولايات المتحدة في هذا الملف".

اجتماع في واشنطن حول قضية خاشقجي

في المقابل، كشف ترامب في حديثه إلى الصحفيين في البيت الأبيض مساء الثلاثاء عن اجتماع مرتقب اليوم الأربعاء (24 أكتوبر/ تشرين الأول) للتباحث بشأن قضية الصحفي السعودي. لكنه لم يحدد أسماء المشاركين في هذا الاجتماع، مكتفا بالقول بأنه سيضم "أشخاصا كانوا في الشرق الأوسط"، حسبما نقلت وكالة بلومبرغ الإخبارية.

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هل سلم ترامب مفاتيح القضية للكونغرس؟ 

وكانت جينا هاسبل، مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)، ومسؤولين آخرين ينظرون في مقتل الصحفي السعودي، قد انتقلوا إلى تركيا والسعودية ومن المنتظر أن يعودوا ليل الثلاثاء/الأربعاء، حسبما صرح ترامب.

وقال ترامب إنه سيتخذ قريبا قرارا بشأن كيفية الرد على الفضيحة بناء على تقاريرها وبالتعاون مع المشرعين في الكونغرس. وانتقد ترامب الرواية السعودية الرسمية بشأن مقتل الصحفي، قائلا: "كان لديهم فكرة أصلية سيئة للغاية وتم تنفيذها بشكل سيئ وكانت عملية التستر واحدة من أسوأ عمليات التستر في التاريخ "، واصفا ما حدث  بأنها " عملية التستر الأسوأ على الإطلاق".

وتابع ترامب: "من فكر في هذه الفكرة هو في ورطة كبيرة، ويجب أن يكون في ورطة كبيرة". وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية في "جزء خطير من العالم"، ولكن هذا ليس عذرا. وردا على سؤال حول تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال ترامب إنه "كان قاسيا جدا على السعودية".

و.ب/ (أ ف ب. د ب أ) 

  • Jamal Khashoggi saudischer Journalist und Schriftsteller (Privat)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    خاشقجي من منتقدي النظام السعودي

    جمال خاشقجي، الصحفي والكاتب السعودي، هو بطل قصة اختفاء لا يزال الغموض يلفها وتحيط بها السرية حتى اللحظة. عمل خاشقجي في السابق مستشارًا للحكومة. في أيلول/سبتمبر 2017، فرّ من السعودية للعيش في الولايات المتحدة خشية اعتقاله في حال عودته، حسب قوله. انتقد خاشقجي في مقالاته بعض سياسات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ودور الرياض في الحرب على اليمن.

  • Türkei Konsulat von Saudi-Arabien in Istanbul (picture-alliance/AP Photo)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    تاريخ ومكان الاختفاء

    في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر 2018، دخل خاشقجي مبنى قنصلية بلاده في إسطنبول لإتمام إجراءات مرتبطة بزواجه من خطيبته التركية و منذ تلك اللحظة اختفى أثره. وبحسب "واشنطن بوست" دخل خاشقجي إلى القنصلية حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي، نقلاً عن خطيبته، التي قالت إنها رافقته ولكن لم يسمح لها بالدخول ولم يخرج خاشقجي في الساعة الخامسة بعد الظهر بعد إغلاق القنصلية رسمياً.

  • Istanbul Saudischer Journalist Khashoggi betritt Konsulat von Saudi-Arabien (Reuters TV)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    تضارب أنباء حول خروجه من القنصلية

    منذ الإعلان عن اختفاءه، قدمت السلطات التركية والسعودية روايتين متضاربتين بشأن خروج خاشقجي من القنصلية، إذ قالت أنقرة إنه لا توجد أدلة على أنه غادر مقر القنصلية، بينما ذكرت الرياض أنه خرج في اليوم ذاته. وما تزال السعودية تنفي رسمياً احتجاز خاشقجي وتصر على أنه غادر القنصلية وحده في اليوم ذاته.

  • Türkei Istanbul Konsulat Saudi-Arabien | Untersuchungen Jamal Khashoggi (picture-alliance/Anadolu Agency/A. Bolat)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    تفتيش القنصلية

    مع بدأ التحقيقات طلبت السلطات التركية تمكينها من تفتيش مبنى القنصلية، وأعربت الرياض عن استعدادها للسماح بالتفتيش. إلا أنه لحد الساعة لم يحصل ذلك بعد، رغم مطالبة السلطات التركية المتكررة. ونشرت وكالة " رويترز" صوراً للقنصلية السعودية من الداخل، حيث تحدث القنصل، عن أن خاشقجي غير موجود في القنصلية.

  • Saudischer Journalist in Türkei verschwunden (picture-alliance/dpa/AP/L. Pitarakis)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    مصادر تركية تعلن مقتل خاشقجي

    بعد مرور أربعة أيام على اختفاءه، وفي السادس من أكتوبر/ تشرين الأول 2018 قال مصدران تركيان إن السلطات التركية تعتقد أن خاشقجي قتل داخل القنصلية.

  • Screenshot Website Sabah (www.sabah.com.tr)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    وسائل إعلام تركية تتحدث عن تفاصيل مقتل خاشقجي المزعومة

    نقلت وسائل إعلام تركية تسريبات عن احتمال مقتل خاشقجي على يد "فريق موت" وصل إلى إسطنبول على متن طائرتين خاصتين. وذكرت وسائل الأعلام التركية أنه من المحتمل أن جثة خاشقجي تم تقطيعها بـ" منشار عظم". قناة تلفزيونية تركية نقلت صوراً عن كاميرات مراقبة أظهرت أعضاء "فريق الموت" السعودي المزعوم.

  • Türkei Konsulat von Saudi Arabien in Istanbul (Getty Images/AFP/B. Kilic)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    السيارة السوداء

    ومن بين التفاصيل الأخرى التي نشرتها وسائل الإعلام التركية، هي سيارة سوداء، مظللة بالكامل ويمكن مشاهدة ما بداخلها، غادرت مبنى القنصلية السعودية بعد نحو ساعتين من دخول خاشقجي إليها، متوجهة إلى مكان مجهول. وتعتقد وسائل الإعلام التركية أن هذه السيارة ربما قد نقلت "جثة الصحفي السعودي بعد مقتله وتقطيع جثته".

  • Jamal Khashoggi (picture-alliance/AP Photo/V. Mayo)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    خطة لاستدراج خاشقجي ؟

    كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن الاستخبارات الأمريكية رصدت اتصالات بين مسؤولين سعوديين، بحثوا خلالها مخطّط سعودي أمر به ولي العهد محمد بن سلمان، يهدف إلى استدراج خاشقجي إلى السعودية للقبض عليه، وذلك قبل اختفائه بأسبوع.

  • Türkei Istanbul Saudisches Konsulat (picture-alliance/AA/A. Bolat)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    تركيا تملك الأدلة

    في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2018 كشفت صحيفة "واشنطن بوست" نقلاً عن مسؤولين أمركيين وأتراك أن الحكومة التركية لديها فيما يبدو أدلة تثبت مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول. الأدلة عبارة عن تسجيلات صوتية ومصورة.

  • Verschwinden des prominenten saudischen Journalisten Jamal Khashoggi (picture-alliance/AA/E. Yorulmaz)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    السعودية تطالب بتحقيق مشترك

    قال مصدران تركيان اليوم 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2018 إن وفدا من السعودية وصل إلى أنقرة في إطار التحقيق في اختفاء خاشقجي. وكانت السعودية قد اقترحت على انقرة تشكيل مجموعة عمل مشتركة للتحقيق. إعداد: إيمان ملوك


مختارات

أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

منذ لحظة الإعلان عن اختفاء جمال خاشقجي الصحفي السعودي المعارض للقيادة السعودية وسيل الأخبار والتطورات حول قضيته لا يتوقف. في ما يلي أهم التطورات في قصة اختفاءه منذ دخوله مبنى القنصلية وحتى اللحظة. (12.10.2018)  

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