عقوبات أمريكية على مجموعة إسرائيلية وحماس تعلن مقتل رهينتين

فيما أكد زعماء مجموعة السبع على ضرورة السماح لوكالات الأمم المتحدة بالعمل بدون عوائق في قطاع غزة، فرضت واشنطن عقوبات على مجموعة إسرائيلية متطرفة متهمة بعرقلة المساعدات إلى غزة، فيما حماس أعلنت مقتل رهينتين إسرائيليتين.

دعا زعماء مجموعة السبع إلى السماح لوكالات الأمم المتحدة، ومن بينها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بالعمل بدون عائق في قطاع غزة الذي يعيش أزمة إنسانية مستفحلة في ظل الحصار والحرب بين إسرائيل وحماس، وفق ما جاء في مسودة البيان الختامي لقمتهم.

وجاء في مسودة النص "نحث جميع الأطراف على تسهيل المرور السريع وبدون عوائق للمساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحتاجين، وخصوصا النساء والأطفال" عبر جميع الطرق البرية والبحرية الممكنة. وأضاف البيان أنه "من الأهمية بمكان أن تكون الأونروا وغيرها من منظمات وشبكات التوزيع التابعة لوكالات الأمم المتحدة قادرة بشكل كامل على تقديم المساعدات لأولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها، وأداء تفويضها بفعالية".

واستنكر الرئيس الأمريكي جو بايدن وحلفاؤه في مجموعة السبع (ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة وكندا واليابان) "العدد غير المقبول" من المدنيين الذين قتلوا "في كلا الجانبين"، منذ هجوم حماس الإرهابي على إسرائيل 7 تشرين الأول/ أكتوبر. وطالبت دول مجموعة السبع إسرائيل بـ"الامتناع" عن شن عملية واسعة النطاق في رفح المدينة المتاخمة لمصر.

بعد تكرار عرقلتها وصول المساعدات لسكان غزة وإلحاق أضرار بالشاحنات فرضت واشنطن عقوبات على مجموعة "تساف9" الإسرائيلية صورة من: Evelyn Hockstein/REUTERS

عقوبات أمريكية على مجموعة إسرائيلية

ومن جهة أخرى، أعلنت الولايات المتحدة اليوم الجمعة (14 يونيو/ حزيران 2024) فرض عقوبات على مجموعة إسرائيلية متطرفة "تساف 9" اتهمتها بعرقلة القوافل ونهب وحرق الشاحنات التي تحاول إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين في غزة. و"تساف 9" هي مجموعة يمينية تسعى إلى منع وصول أي مساعدات إلى غزة ما دام هناك رهائن إسرائيليون في القطاع الفلسطيني.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان "سعى أفراد من تساف 9 مرارا وتكرارا إلى عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، بما في ذلك من طريق إغلاق الطرق، وأحيانا باستخدام العنف". وأضافت أن عناصرها "ألحقوا أضرارا أيضا بشاحنات مساعدات وألقوا مساعدات إنسانية منقذة للحياة على الطريق".

ولفتت الخارجية الأمريكية إلى أنه في 13 أيار/ مايو، قام أعضاء "تساف 9" بنهب وإشعال النار في شاحنتين في الضفة الغربية المحتلة تحملان مساعدات إنسانية إلى غزة. وأضافت "لن نتسامح مع أعمال التخريب والعنف التي تستهدف هذه المساعدات الإنسانية الأساسية".

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مقتل رهينتين إسرائيليتين

ومن جهتها، قالت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس اليوم الجمعة عبر تطبيق تيليغرام إن اثنين من الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة قتلا "جراء غارة جوية إسرائيلية" على مدينة رفح قبل بضعة أيام.

ولم تكشف الحركة في مقطع مصور نشرته عبر قناتها على تيليغرام عن اسمي الرهينتين، ولم تقدم دليلا على مقتلهما.

ويذكر أن حركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

من ناحية أخرى أعلنت السلطات الصحية التابعة لحماس في قطاع غزة اليوم أن حصيلة قتلى الحرب المستمرة منذ أكثر من ثمانية أشهر، ارتفعت إلى 37266 على الأقل. وأشارت إلى أن إجمالي عدد المصابين في الحرب "بلغ 85102 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر".

ع.ج/ ص.ش (أ ف ب، رويترز)