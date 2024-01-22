عقوبات أمريكية على قادة ميليشيات عراقية وشركة "فلاي بغداد"

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شبكات مالية مرتبطة بحماس وعلى ثلاثة من قادة ميليشيا عراقية، وكذلك على شركة "فلاي بغداد" بتهمة تقديم الشركة المساعدة للحرس الثوري الإيراني عبر "تهريب الأسلحة والمقاتلين والدولار".

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الإثنين (22 يناير/ كانون الثاني 2024) أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات اقتصادية على شركة الطيران العراقية متدنية الكلفة "فلاي بغداد" ومديرها التنفيذي لاتهامهما بتقديم المساعدة للحرس الثوري الإيراني.

وتتهم واشنطن شركة الطيران ومديرها التنفيذي بشير عبد الكاظم علوان الشباني "بتقديم المساعدة" لفيلق القدس المسؤول عن العمليات الخارجية للحرس الثوري، وكذلك "لمجموعاته الوكيلة في العراق وسوريا ولبنان"، وفق الوزارة.

ومن جانبها قالت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق ألينا رومانوسكي، مساء اليوم الإثنين، إن استخدام إيران لشركة طيران عراقية لتهريب الأسلحة والمقاتلين والدولار الأمريكي، يمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة العراق.

فلاي بغداد: سنطالب بالتعويض

ونددت "فلاي بغداد" بالعقوبات قائلة إنها لا تستند إلى "أي أدلة مادية أو معنوية". وقالت فلاي بغداد في بيان إنها "ستلجأ إلى الطريق القانوني للمطالبة بالتعويض المادي والمعنوي حيث من الواضح أن القرار جاء مبنيًا على معلومات مضللة وغير حقيقية ولا يمكنها أن تصمد أمام القانون".

وتشمل العقوبات كذلك "ثلاثة من قادة وأنصار إحدى الميليشيات الرئيسية (الموالية) لفيلق القدس في العراق"، وهي كتائب حزب الله، بالإضافة إلى شركة "تقوم بنقل وتبييض الأموال" لصالح هذه الميليشيا، حسبما أضافت الوزارة الأمريكية في بيان.

وأشار البيان إلى "التهديد المستمر الذي يشكله فيلق القدس وشبكته على الأمريكيين والمنطقة"، من خلال "سلسلة من الهجمات الصاروخية وبالمسيرات" التي نفذتها كتائب حزب الله المسلحة الموالية لإيران في العراق "في تصعيد حاد ضد الأمريكيين في العراق وسوريا"، منذ هجوم حماس الإرهابي على إسرائيل في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وقالت الوزارة إن كتائب حزب الله وفصائل أخرى موالية لإيران نشرت على نحو مستمر بيانات تتوعد "بمهاجمة الأمريكيين" تؤيد حركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

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ماهية العقوبات

ونقل البيان عن وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون قوله "سعت إيران ووكلاؤها إلى استغلال الاقتصادات الإقليمية واستخدام شركات تبدو مشروعة لتمويل هجماتهم وتسهيلها".

وتتضمن العقوبات الاقتصادية تجميد أصول الشركة والكيانات المملوكة لها كليًا أو جزئيًا في الولايات المتحدة، كما يحظر عليها القيام بمبادلات تجارية من وإلى البلاد.

وفي بيان منفصل، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والفصائل المسلحة المتحالفة مع إيران "تشكل تهديدًا كبيرًا لمنطقة الشرق الأوسط".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر "ما زالت الولايات المتحدة ملتزمة بالكشف عن الأفراد والجماعات التي تسيء إلى اقتصاداتها المحلية وتنخرط في أنشطة غير قانونية وتدعم الجماعات الإرهابية التي تزعزع استقرار المنطقة، وباتخاذ إجراءات ضدها".

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها فرضت عقوبات على شبكات مالية مرتبطة بحماس في غزة، وخصوصًا التي تيسر حصول الحركة على التمويل والتي لعبت أدوارًا رئيسية في تحويل أموال، تشمل عملات مشفرة، من فيلق القدس إلى حماس وحركة "الجهاد الإسلامي"، التي تصنف كمنظمة إرهابية أيضًا في العديد من الدول، وهناك دلالات على تبعيتها لإيران .

ص.ش/ع.ج.م/م.ع.ح (أ ف ب، رويترز، د ب أ)