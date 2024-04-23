عقوبات أمريكية جديدة على إيران ضد منفذي هجمات سيبرانية

عقوبات أمريكية جديدة على إيران ضد منفذي هجمات سيبرانية٢٣ أبريل ٢٠٢٤
أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء (23 أبريل / نيسان 2024) فرض رزمة عقوبات جديدة على إيران تستهدف "شركتين وأربعة أفراد ضالعين في هجمات سيبرانية ببرمجيات خبيثة" نُفذت "ضد شركات وكيانات حكومية أمريكية".
وجاء في بيان لوزارة الخزانة الأمريكية أن "هذه الجهات استهدفت أكثر من 12 من الشركات والكيانات الحكومية الأمريكية بعمليات سيبرانية، بما في ذلك هجمات تصيد احتيالي وبواسطة برمجيات خبيثة". وأوضحت وزارة الخزانة أن هذه الهجماتنُفذت "باسم القيادة السيبرانية-الالكترونية للحرس الثوري الإسلامي في إيران".
وقال براين نلسون مساعد وزيرة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية إن "جهات سيبرانية إيرانية خبيثة تواصل استهداف شركات وكيانات حكومية أمريكية في حملة منسقة ومتعددة الجوانب ترمي إلى زعزعة بنيتنا التحتية الأساسية وإلحاق الضرر بمواطنينا". وأشار إلى أن الولايات المتحدة مستمرة في "فضح عمليات هذه الشبكات وتعطيلها".
والعقوبات المعلنة الثلاثاء هي الأحدث التي تفرضها الولايات المتحدة وحلفاؤها على طهران على خلفية دعم إيران لوكلاء معادين لإسرائيل في الشرق الأوسط وتوفيرها دعما عسكريا لروسيا في حربها على أوكرانيا.
ع.م/ (أ ف ب)