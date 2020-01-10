عقوبات أمريكية جديدة على إيران بعد هجومها الصاروخي في العراق

فرضت الولايات المتحدة اليوم الجمعة (العاشر من يناير/ كانون الثاني 2020) مزيدا من العقوبات على إيران ردا على هجومها على القوات الأمريكية في العراق هذا الأسبوع، وتعهدت بتشديد العقوبات على الاقتصاد الإيراني إذا واصلت طهران الأعمال "الإرهابية" أو سعت لامتلاك قنبلة نووية.

وشملت العقوبات قطاعات الصناعات التحويلية والتعدين والمنسوجات فضلا عن مسؤولين كبار قالت واشنطن إنهم ضالعون في هجوم الثامن من يناير/ كانون الثاني على قاعدتين عسكريتين تستضيفان قوات أمريكية.

وأعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين العقوبات في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض إلى جانب وزير الخارجية مايك بومبيو. وقال منوتشين إنه "نتيجة لهذه العقوبات سوف نمنع وصول مليارات الدولارات من الدعم إلى النظام الإيراني".

وبين المسؤولين الكبار المستهدفين بالعقوبات الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني ورئيس هيئة الأركان العامة العميد محمد رضا أشتياني وقائد ميليشا الباسيج غلام رضا سليماني.

وطالت العقوبات أيضا 17 شركة للتعدين وإنتاج الصلب والألمنيوم اعتبرت السلطات الأميركية أنها تدر مليارات الدولارات من الأرباح. وشملت العقوبات أيضا شبكة من ثلاثة كيانات تتخذ الصين وجزر سيشل مقرا لها، إضافة إلى سفينة "متورطة في شراء وبيع ونقل منتجات الصلب الإيراني"، وفق وزارة الخزانة.

وقال منوتشين إن استهداف المسؤولين والشركات جاء ردا على الضربات الصاروخية الايرانية التي استهدفت قواعد عسكرية عراقية تتمركز فيها قوات أميركية، لافتا إلى أن هذه الاجراءات التي تستهدف الاقتصاد الايراني "سوف تستمر حتى يتوقف النظام عن تمويل الارهاب الدولي ويلتزم بعدم امتلاك أسلحة نووية".

وقال منوتشين إنه سيتم إصدار إعفاءات للأمريكيين من العقوبات المفروضة على إيران للمعاونة فى تحقيقات الطائرة الأوكرانية المنكوبة. وأوضح أن هذه الإعفاءات ستمكن الأمريكيين من المعاونة فى التحقيقات الخاصة بالطائرة الأوكرانية التى تحطمت قرب طهران يوم الأربعاء الماضى.

ص.ش/هـ.د (أ ف ب، رويترز، د ب أ)