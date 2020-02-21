عقب هجوم هاناو ـ مطالب بإخضاع حزب "البديل" للمراقبة الأمنية

عقب الهجوم العنصري اليميني في مدينة هاناو الألمانية، طالب الأمين العام للحزب الاشتراكي الديمقراطي لارس كلينغبايل بإخضاع حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي لمراقبة هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية). وقال كلينغبايل في تصريحات لشبكة ARD اليوم الجمعة (21فبراير/شباط) هناك شخص أطلق النار في هاناو، لكن هناك آخرون أمدوه بالذخيرة، من بينهم بالتأكيد حزب البديل من أجل ألمانيا". وأضاف: "من الواضح تماماً أنه حزب يتعين أن يخضع لرقابة هيئة حماية الدستور"، مطالباً سلطات الأمن باتخاذ قرار عاجل في هذا الشأن.

كما وصف نائب رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا هوبرتوس هايل حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف بأنه "مشعل حرائق فكرية". وقال هوبيرتوس هايل الذي يعمل أيضاً وزيراً للعمل في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية على هامش فعالية للتضامن مع ضحايا الحادث الدموي خلال تواجده بسوق مجلس المدينة في هامبورغ: "علينا أن نقف بقوة في مواجهة اليمين". وفي حديث مع شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية الجمعة، تعهد هايل، بدعم شامل لأسر ضحايا هجوم هاناو. وقال "أسر وأصدقاء الضحايا بحاجة حاليا إلى كامل تضامننا. إنهم جزء منا، وسوف ندعمهم".

أما صحيفة "فرانكفورتر روندشاو" الألمانية فقد كتبت في عددها الصادر اليوم الجمعة: "من الضروري الآن أن نرى أن التطرف اليميني هو الخطر الأكبر على المواطنين في هذا البلد، لأنه بينما يمارس يمينيون القتل، يتزايد تمثيل متطرفين يمينيين في البرلمانات، ويعمل هؤلاء على الإضرار بالديمقراطية. وأضافت الصحيفة أن "هناك حاجة الآن إلى مكافحة دفاعية كبيرة ضد التهديد اليميني، والتي تتضمن أن تعيد سلطات الأمن النظر (في كيفية التعامل مع هذا التهديد) وتركز بصورة أقوى على الشبكات اليمينية.

وربط النائب الألماني من حزب الخضر كونستاتين فون نوتس في حديث لصحيفة هاندلس بلات الألمانية بين هجوم هاناو وبين هجمات أخرى عنصرية مثل هجوم كرايستشيرش في نيوزيلاندا العام الماضي وغيره والذي تم لأسباب عنصرية واضحة.

ع.أ.ج/ خ س (د ب ا، أ ف ب، رويترز)