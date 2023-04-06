عقب هجمات دامية.. واشنطن تعلن وقوفها إلى جانب إسرائيل وشعبها

عبّرت واشنطن السبت (8 أبريل/نيسان 2023) عن تأييدها حقّ إسرائيل في الدّفاع عن النفس إثر هجومَين داميَين منفصلين في تلّ أبيب والضفّة الغربيّة وإطلاق صواريخ من لبنان دفع الدولة العبريّة إلى الرد بشنّ غارات في غزة وجنوب لبنان.

وقال المتحدّث باسم الخارجيّة الأميركيّة فيدانت باتيل في بيان إنّ "استهداف مدنيّين أبرياء، من أيّ جنسيّة كانوا، هو أمر غير مقبول"، مضيفًا "الولايات المتحدة تقف إلى جانب حكومة إسرائيل وشعبها".

وقُتِل سائح إيطالي (36 عامًا) دهسًا وأصيب سبعة آخرون مساء الجمعة جرّاء هجوم بسيّارة عند الواجهة البحريّة في تلّ أبيب.

وأكد المتحدث باسم منظمة "نجمة داوود الحمراء" في إسرائيل مساء الجمعة أن جميع ضحايا الهجومين هم من السياح، والقتيل مواطن إيطالي، في حين كان المصابون مواطنين من بريطانيا وإيطاليا، حسبما أفادت الصحيفة. فيما أعلنت الشرطة أنها أردت المنفّذ.

وأكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني مقتل إيطالي وقال إن مواطنين آخرين ربما يكونون ضمن المصابين.





وفي وقتٍ سابق الجمعة، قُتِلت أيضًا شقيقتان من مستوطنة إفرات تبلغان 16 و20 عامًا وأصيبت والدتهما بجروح خطرة جرّاء هجوم في الضفّة الغربيّة.

وفي أعقاب هجوم تل أبيب أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "الشرطة الإسرائيلية بتعبئة جميع وحدات شرطة الحدود الاحتياطية والجيش الإسرائيلي بتعبئة قوات إضافية لمواجهة الهجمات الإرهابية"، بحسب بيان صادر عن مكتبه، وقال "أعداؤنا يختبروننا مرة أخرى".

وفي ما يتعلّق بالصواريخ التي أُطلِقَت من لبنان، أعربت الولايات المتحدة عن دعمها إسرائيل، من دون أن تؤيد صراحةً الغارات التي شنّتها الدولة العبريّة على الجنوب اللبناني ردًّا منها على تلك الصواريخ.

آثار القصف الإسرائيلي في جنوب لبنان ردا على إطلاق صواريخ من المنطقة

وقال متحدّث ثانٍ باسم الخارجيّة الأميركيّة "نحضّ على وقف التصعيد من كل الجوانب، ونعترف بأن إسرائيل تستطيع ممارسة حقّها الطبيعي في الدفاع عن النفس"، وأضاف "استخدام لبنان نقطة انطلاقٍ لهجمات صاروخيّة ضدّ إسرائيل يُعرّض لبنان للخطر ويزيد احتمال" توسّع النزاع.

وجاء التصعيد بعد صدامات عنيفة دارت في المسجد الأقصى بالقدس الشرقيّة بين مصلّين فلسطينيّين وقوّات الأمن الإسرائيليّة وتوعّدت في أعقابها فصائل فلسطينيّة بشنّ هجمات انتقاميّة.

وهددت التوترات بالتحول إلى صراع أوسع نطاقاً حيث ردت إسرائيل على وابل من الصواريخ بقصف أهداف مرتبطة بحركة (حماس) في قطاع غزة وجنوب لبنان، لكن الوضع شهد حالة من الهدوء خلال يوم الجمعة.

ع.ح./ع.ج.م. (أ ف ب ، رويترز)