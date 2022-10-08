عقب نكسات وانتقادات.. روسيا تستبدل قائد قواتها في أوكرانيا

أعلن الجيش الروسي السبت (8 أكتوبر/تشرين الأول 2022) تعيين قائد جديد لقيادة "العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا بعد سلسلة من الانتكاسات المريرة على الأرض ومؤشرات استياء متزايدة في أوساط النخب بشأن إدارة النزاع.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية على تليغرام أنه "تم تعيين جنرال الجيش سيرغي سوروفيكين قائداً للمجموعة المشتركة من القوات في منطقة العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا.

سبق أن شارك سوروفيكين (55 عاماً) في الحرب الأهلية في طاجيكستان خلال التسعينات وفي حرب الشيشان الثانية في بداية الألفية الثالثة وفي التدخل الروسي في سوريا والذي بدأ عام 2015. وكان يقود إلى الآن مجموعة قوات "الجنوب" في أوكرانيا، بحسب تقرير لوزارة الدفاع الروسية يعود إلى تموز/يوليو.

ولم يسبق أن كُشف اسم سلفه رسمياً، لكن وسائل الإعلام الروسية أشارت إلى أنه الجنرال الكسندر دفورنيكوف الذي شارك بدوره في حرب الشيشان الثانية وقاد القوات الروسية في سوريا في 2015 و2016.

انتكاسات كبيرة

يأتي هذا القرار الذي أعلنته موسكو في واقعة نادرة، بعد سلسلة إخفاقات كبيرة للجيش الروسي في أوكرانيا. فقد طردت القوات الروسية بداية ايلول/سبتمبر من القسم الاكبر من منطقة خاركيف (شمال شرق) إثر هجوم أوكراني مضاد أتاح لكييف استعادة السيطرة على آلاف الكيلومترات المربعة من أراضيها.

كذلك، خسرت القوات الروسية 500 كلم مربع من الأراضي في منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا، ونجت بصعوبة بالغة من الطوق الذي ضرب حول بلدة ليمان الاستراتيجية التي باتت تحت سيطرة القوات الأوكرانية.

وأثارت هذه الهزائم انتقادات داخل النخب الروسية. وهاجم الزعيم الشيشاني رمضان قديروف القيادة العسكرية، فيما دعا المسؤول البرلماني اندري كارتابولوف علناً الجيش إلى "الكف عن الكذب".

تهديدات وتحذيرات واتهامات.. هل يشعل بوتين حربا نووية؟

استئناف الحركة على جسر القرم

وتزامن استبدال قائد القوات الروسية في أوكرانيا مع انفجار خلف دماراً جزئياً في جسر القرم الذي يشكل شرياناً رئيسياً لإيصال الإمدادات إلى شبه الجزيرة التي ضمتها موسكو وإلى قواتها في أوكرانيا.

وفي هذا السياق، قالت سلطات شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014 إن حركة السيارات على الجسر قد استؤنفت قبل بضع ساعات بعد أن توقفت لفترة جراء انفجار شاحنة مفخخة.

وقال حاكم القرم سيرغي أكسيونوف على تليغرام "بدأت حركة السيارات على جسر القرم. الحركة فتحت أمام السيارات والحافلات مع عمليات تفتيش كاملة".

بدورها، قالت وزارة النقل الروسية اليوم إن حركة المرور استؤنفت على الحارات السليمة على الجسر، وأضافت أن السير سيقتصر في الوقت الحالي على العبور بالتناوب في الاتجاهين بين شبه جزيرة القرم وشبه جزيرة تامان الروسية.

ع.ح./ع.ج.م. (أ ف ب، رويترز)